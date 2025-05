PEGI past leeftijdsclassificatie van Balatro en Luck be a Landlord aan

PEGI heeft de leeftijdsclassificatie van Balatro en Luck be a Landlord verlaagd van 18+ naar 12+. De games hadden eerder een hogere rating wegens het 'aanleren en verheerlijken van gokken'. Balatro heeft een pokerthema, terwijl Luck be a Landlord elementen van gokmachines bevat.

PEGI schrijft in een verklaring dat uitgevers Sold Out Sales & Marketing en Fangamer in beroep zijn gegaan tegen de leeftijdsclassificaties van Balatro en Luck be a Landlord. De twee bedrijven hebben daarbij gelijk gekregen. In Balatro's geval concludeerde PEGI's klachtencommissie dat het spel weliswaar de verschillende handen van poker uitlegt, maar dat het ook 'verzonnen, afzwakkende elementen bevat' die een PEGI 12-rating rechtvaardigden. Bij het aanvechten van Luck be a Landlords classificatie gebruikte Fangamer dezelfde argumenten en zei dat de game spelers niet leert hoe echte gokautomaten werken.

Balatro en Luck be a Landlord zijn allebei deckbuildingspellen die gebaseerd zijn op gok- en kansspellen. Bij Balatro is dat poker en bij Luck be a Landlord is de gameplay gebaseerd op een gokautomaat. PEGI vond dit aanvankelijk genoeg aanleiding om de spellen een classificatie van 18 jaar en ouder te geven en verwees daarbij naar zijn regels omtrent gokelementen in games.

Balatro-ontwikkelaar LocalThunk klaagde in december over de beslissing van PEGI en zei sarcastisch dat hij 'misschien microtransacties en lootboxes moet toevoegen om rating te laten zakken naar 3 jaar en ouder'. De ontwikkelaar pakt de voetbalgame EA Sports FC, die dergelijke lootboxes bevat, erbij als voorbeeld.

Sinds 2020 geldt binnen het PEGI-gebied dat spellen die 'gokken aanleren of verheerlijken' automatisch een 18 jaar-en-ouder-classificatie krijgen. PEGI heeft er wel bij gezegd dat spellen die voor 2020 zijn verschenen en deze gokelementen hebben, niet met terugwerkende kracht een andere rating krijgen, ook niet als deze opnieuw worden uitgebracht met minimale aanpassingen. Dat schreef Ask About Games in 2021. Moderne remakes van spellen met deze elementen vallen daarentegen wel onder de regels.