Western Digital voltooit opsplitsing SanDisk om verliezen te keren

Western Digital heeft de voorgenomen splitsing van SanDisk afgerond, een proces dat in 2023 werd aangekondigd. De opsplitsing volgt op de overname van SanDisk in 2016 voor 19 miljard dollar, waarmee Western Digital zijn positie in de flashgeheugenmarkt wilde versterken.

De opsplitsing resulteert in twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven, namelijk Western Digital, dat zich voornamelijk richt op hdd’s, en SanDisk, dat zich concentreert op flashgeheugen, waaronder nandflashtechnologie. De opsplitsing werd aangekondigd kort nadat fusiegesprekken met het Japanse Kioxia in 2023 waren afgebroken. Destijds verzette zowel de Zuid-Koreaanse concurrent SK hynix als hoofdaandeelhouder van Kioxia Bain Capital zich tegen de voorgenomen fusie. Een samengaan zou hebben geresulteerd in een bedrijf met een marktaandeel van ongeveer een derde van de wereldwijde geheugenmarkt, vergelijkbaar met marktleider Samsung Electronics.

Western Digital had te kampen met dalende omzetten door verminderde vraag naar zowel harde schijven als flashgeheugen, en verwacht naar eigen zeggen met deze herstructurering beter te kunnen inspelen op de specifieke marktomstandigheden voor beide productcategorieën. De online verkoop van producten werd eind 2024 al opgesplitst.