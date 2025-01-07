SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit

SanDisk kondigt een aantal nieuwe opslagproducten aan. Het bedrijf vult enerzijds de Creator-serie aan met een draagbare ssd met MagSafe-aansluiting. Daarnaast komt er een snelle USB-stick met zowel een Type C- als Type A-connector uit.

De SanDisk Creator Phone SSD is ontworpen voor gebruik met MagSafe-compatibele smartphones. Het model heeft sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1000MB/s en 950MB/s en verbindt via een USB-C-connector. Volgens de fabrikant is de USB 3.2 Gen 2-ssd snel genoeg om rechtstreeks 4k-video met 60fps in Apple ProRes op te slaan tijdens het filmen.

De draagbare ssd heeft een formaat van 82,5x68,4x11mm en weegt 54 gram. De schijf is water- en stofbestendigSanDisk Creator Phone SSD volgens IP65-certificering. Het siliconen omhulsel biedt een valbescherming tot drie meter hoog. Verder levert SanDisk een magnetische ring mee die bijvoorbeeld achterop een laptopscherm kan worden bevestigd om de ssd eenvoudig vast te maken.

De SanDisk Creator Phone SSD krijgt vijf jaar fabrieksgarantie en komt in capaciteiten van 1TB en 2TB. Het 1TB-model kost 114,99 euro; de adviesprijs van de 2TB-uitvoering is nog niet bekend. Het bedrijf verwacht dat de ssd in het begin van het voorjaar beschikbaar is.

SanDisk kondigt daarnaast de Extreme PRO Dual Drive aan. Deze USB-stick biedt leessnelheden tot 1000MB/s en schrijfsnelheden tot 900MB/s. Gebruikers kunnen met verschillende soorten apparaten aansluiten dankzij de ingebouwde USB-C- en USB-A-connector. SanDisk geeft die een 'gelimiteerde levenslange garantie'.

De SanDisk Extreme PRO Dual Drive is eveneens naar verwachting in het voorjaar beschikbaar. Volgens de fabrikant kost het 256GB-model 50,99 euro. Op de website van SanDisk zijn ook modellen van 512GB, 1TB en 2TB terug te vinden. Die kosten respectievelijk 89,99 euro, 152,99 euro en 229,99 euro.

SanDisk Extreme PRO Dual Drive

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 10:53 24

07-01-2025 • 10:53

24

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Sandisk Extreme Pro Dual Drive

vanaf € 89,10

3 van 5 sterren

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vanaf € 195,60

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Reacties (24)

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MaD_co 7 januari 2025 11:33
Ik vind een USB-stick met 2 aansluitingen altijd onhandige dingen.
Een van de 2 connectors zit altijd bloot als je hem aan je sleutelbos bewaard.

Waarom niet een behuizing maken waarbij je de binnenkant met pcb kunt verschuiven en op 3 punten kunt vergrendelen.
Midden is neutraal, beide aansluitingen vallen in de behuizing, de ene kant op schuiven komt de USB-C naar buiten, en de andere kant op schuiven komt de USB-A naar buiten.
Llopigat @MaD_co7 januari 2025 11:43
Ja klopt, maar de USB-A connector is een stuk robuuster (vooral bij de metalen sticks van Sandisk).

Wat ik doe is een kapje op de USB-C connector (gevoeliger voor stof). En dan zo dichtgeklikt dat de USB-C naar binnen zit. Door het kapje blijft hij ook beter in die stand zitten.
Waarom niet een behuizing maken waarbij je de binnenkant met pcb kunt verschuiven en op 3 punten kunt vergrendelen.
Die waren er ook van Sandisk, een langere tijd geleden, deze: https://images-na.ssl-ima.../images/I/61qWkItYuDL.jpg . Was alleen nog in de micro-USB tijd dus geen USB-C maar het principe is hetzelfde.

Maar dit heeft hetzelfde probleem eigenlijk. Er is altijd een connector die blootgesteld wordt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 7 januari 2025 11:43]

Source90 @MaD_co7 januari 2025 12:20
Niet altijd. Ik heb nu een SanDisk Ultra Dual Drive. Beide connectoren zitten "binnen". Zie PW:
@Llopigat; die is er nu ook met USB-C.

Gebruik hem regelmatig om foto's vanaf mijn camera te backuppen. Helaas nog geen mogelijkheid om dit via de camera te doen, om die reden camera draadloos verbonden met iPad en in de iPad deze stick (USB-C). Werkt ideaal. Kan de andere kant (USB-A) in de NAS doen met 1-touch-backup.

[Reactie gewijzigd door Source90 op 7 januari 2025 12:25]

MPIU8686
@MaD_co7 januari 2025 16:43
Ik vind een USB-stick met 2 aansluitingen altijd onhandige dingen.
Een van de 2 connectors zit altijd bloot als je hem aan je sleutelbos bewaard.

Midden is neutraal, beide aansluitingen vallen in de behuizing, de ene kant op schuiven komt de USB-C naar buiten, en de andere kant op schuiven komt de USB-A naar buiten.
.

Wel die bestaan toch gewoon

Deze 256GB gebruik ik al een paar jaar, is wel niet met 3 punten te vergrendelen natuurlijk .. kun je gewoon nog steeds kopen van Sandisk.

uitvoering: Sandisk Ultra Dual USB 256GB 256GB Zwart
secretqwerty10 7 januari 2025 11:12
Het bedrijf vult enerzijds de Creator-serie aan met een draagbare ssd met MagSafe-aansluiting.
Toen ik dit las, dacht ik MagSafe voor de Macbooks, maar het gaat hier om MagSafe Wireless/Qi2, wat alleen bedoeld is voor het magnetisch vastzetten van de SSD op de iPhones.
RobbieT @secretqwerty107 januari 2025 11:16
Handig voor content creators die een iPhone gebruiken als camera.
(Wat best een goede optie is als je net begint)

Een iPhone 15 kan rechtstreeks naar een externe SSD opnemen:
https://www.pocket-lint.c...deo-to-an-external-drive/
barkeeper30 @RobbieT7 januari 2025 11:18
"rechtstreeks 4k-video met 60fps in Apple ProRes op te slaan tijdens het filmen" maar de iphone kan 120FPS filmen, waarom zou ik mezelf dan willen limiteren door een trage ssd aan te schaffen?
Metrik @barkeeper307 januari 2025 11:21
Je kan de filmpjes toch ook na het opnemen naar de SSD verplaatsen? De prijs van een iPhone neemt natuurlijk exponentieel toe naarmate de interne opslag groter wordt. Ter info, een iPhone 16 Pro van 1TB is in de pricewatch momenteel ongeveer 600 euro duurder dan een 128GB versie. Ik kan me voorstellen dat zo'n SSD dan een veel goedkoper alternatief vormt.

[Reactie gewijzigd door Metrik op 7 januari 2025 11:24]

Tomino @Metrik7 januari 2025 11:25
Kan enkel op 30fps. 4K ProRes in 60fps opnemen op de Pro en Pro Max kan/mag enkel met een externe SSD.
Hoboist @Tomino7 januari 2025 11:33
Dus je kunt alleen met een hogere fps opnemen als je een externe schijf aansluit? Waarom zou dat zijn? Heb je er een bron voor? Normaalgesproken is de interne opslag toch sneller dan een aangesloten schijf?
Supermuskusrat @Hoboist7 januari 2025 11:43
Met mijn 16 Pro kan ik tot 120fps 4K ProRes opnemen, maar ook enkel alleen bij aansluiten van een externe SSD (van voldoende snelheid). ProRes bestanden kunnen makkelijk binnen enkele minuten honderden GB's groot zijn.

Edit: Net even snel een filmpje van 1 minuut in 4K, 120fps ProRes gemaakt: 23GB.

[Reactie gewijzigd door Supermuskusrat op 7 januari 2025 11:55]

Hoboist @Supermuskusrat7 januari 2025 13:39
Ah duidelijk, ik dacht even dat het (alleen) om de snelheid van het geheugen ging, ik begreep even niet dat de externe opslag nodig was vanwege de gigantische ruimte die het vraagt.
DieMitchell @Hoboist7 januari 2025 11:43
https://support.apple.com...cording%20Speed%20message.
barkeeper30 @Metrik10 januari 2025 10:43
Je kunt op de iphone 16 geen prores 4k, 120fps filmen zonder externe schijf, en die moet dan snel genoeg zijn om het te doen, dat is deze helaas niet waardoor je alsnog terug moet naar 60fps, kun je beter iets meer uitgeven en een WEL goede externe schijf inpluggen.
DieMitchell @barkeeper307 januari 2025 11:39
Dat kan hij dus niet. voor zover ik het begrijp is een externe ssd verplicht voor het opnemen in Apple ProRes. Dat hij 120fps kan opnemen betekent niet dat hij dat ook met Apple ProRes kan.
DLeijen @DieMitchell7 januari 2025 13:53
ProRes kan op 1080p@30/60 of 4k@30 intern, daarna heb je een externe SSD nodig.
bantoo @barkeeper307 januari 2025 11:33
Omdat niemand zit te wachten op 120fps video tenzij het voor slow motion gebruikt wordt. Mij maak je er in ieder geval niet gelukkig mee als iets op 60 laat staan 120 is opgenomen, 30 is meer dan zat.
Technoid @bantoo7 januari 2025 12:04
Bij "veel" beweging wil je toch minstens wel 60fps hebben...
Robbierut4 @barkeeper307 januari 2025 11:33
99% van de content creators heeft geen 120fps nodig. Dus lijkt me geen hele onoverkomelijke limitatie.

Heb je wel 120fps of hoger nodig dan is dit gewoon niet het product voor jou.
dasiro @barkeeper307 januari 2025 13:45
dan kan je evengoed zagen over het feit dat een 9070XT je spel niet in 4K op 120fps max detail kan draaien. Het is niet omdat je het maximum niet haalt dat het product niet bruikbaar is.
secretqwerty10 @RobbieT7 januari 2025 12:02
Mijn punt was meer dat het verwarrend is. Eerder de schuld van Apple dan Tweakers, maar nog steeds, MagSafe voor Apple iPhone is niet echt een aansluiting, en er gaat geen data over de MagSafe verbinding voor de SSD specifiek. Het heeft alleen de magneetjes om deze op de plek te houden.
lowfi 7 januari 2025 11:51
Er zijn legio magsafe external SSD behuizingen op o.a. amazon te krijgen. Vaak doe je hier dan zelf een 2230 ssd in.

Wel grappig dat sandisk nu ook deze niche oppakt.

[Reactie gewijzigd door lowfi op 7 januari 2025 16:37]

CompFrans 7 januari 2025 12:29
Ik ben benieuwd hoe lang die usb-stick de geadverteerde snelheden kan volhouden: ik heb zelf een transcend stick met twee aansluitingen. Heel erg klein en handig, hoge snelheden aan het begin, maar omdat die sticks niet voldoende mogelijkheden tot warmteafvoer bieden, worden ze al snel heel warm en gaan ze terug naar snelheden die 'nostalgisch' aanvoelen...
ogkoets 7 januari 2025 15:05
Dit model kan tegijkertijd allebei de connectors inklappen zodat er nils uit de behuizing steekt.

https://www.bol.com/nl/nl...S_1hIS3pwrSAaAhGWEALw_wcB

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