SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit

SanDisk kondigt een aantal nieuwe opslagproducten aan. Het bedrijf vult enerzijds de Creator-serie aan met een draagbare ssd met MagSafe-aansluiting. Daarnaast komt er een snelle USB-stick met zowel een Type C- als Type A-connector uit.

De SanDisk Creator Phone SSD is ontworpen voor gebruik met MagSafe-compatibele smartphones. Het model heeft sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1000MB/s en 950MB/s en verbindt via een USB-C-connector. Volgens de fabrikant is de USB 3.2 Gen 2-ssd snel genoeg om rechtstreeks 4k-video met 60fps in Apple ProRes op te slaan tijdens het filmen.

De draagbare ssd heeft een formaat van 82,5x68,4x11mm en weegt 54 gram. De schijf is water- en stofbestendig volgens IP65-certificering. Het siliconen omhulsel biedt een valbescherming tot drie meter hoog. Verder levert SanDisk een magnetische ring mee die bijvoorbeeld achterop een laptopscherm kan worden bevestigd om de ssd eenvoudig vast te maken.

De SanDisk Creator Phone SSD krijgt vijf jaar fabrieksgarantie en komt in capaciteiten van 1TB en 2TB. Het 1TB-model kost 114,99 euro; de adviesprijs van de 2TB-uitvoering is nog niet bekend. Het bedrijf verwacht dat de ssd in het begin van het voorjaar beschikbaar is.

SanDisk kondigt daarnaast de Extreme PRO Dual Drive aan. Deze USB-stick biedt leessnelheden tot 1000MB/s en schrijfsnelheden tot 900MB/s. Gebruikers kunnen met verschillende soorten apparaten aansluiten dankzij de ingebouwde USB-C- en USB-A-connector. SanDisk geeft die een 'gelimiteerde levenslange garantie'.

De SanDisk Extreme PRO Dual Drive is eveneens naar verwachting in het voorjaar beschikbaar. Volgens de fabrikant kost het 256GB-model 50,99 euro. Op de website van SanDisk zijn ook modellen van 512GB, 1TB en 2TB terug te vinden. Die kosten respectievelijk 89,99 euro, 152,99 euro en 229,99 euro.