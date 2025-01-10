Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream'

Crucial heeft tijdens de CES zijn nieuwe P510-ssd's aangekondigd, die volgens de fabrikant bedoeld zijn voor 'de mainstream'. De drives krijgen een PCIe 5.0-interface en halen leessnelheden tot 11GB/s. De P510-ssd's verschijnen in de lente. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Crucials nieuwe P510-drives komen beschikbaar in varianten van 1TB en 2TB en worden optioneel geleverd met een heatsink, zo kreeg Tweakers tijdens de CES te horen. De ssd's halen volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 11,0 en 9,5GB/s, met willekeurige lees- en schrijfprestaties die beide maximaal 1,5 miljoen iops bedragen.

De ssd maakt gebruik van Phisons nieuwe E31T-controller, die bedoeld is voor goedkopere PCIe 5.0-ssd's. Daarmee staat vast dat Crucials nieuwe P510-drives geen dram-cache krijgen, aangezien de controller dat niet ondersteunt. De drives worden verder gebaseerd op het relatief nieuwe G9-tlc-nand van Micron, dat bestaat uit 276 lagen.

De ssd's hebben een single-sided pcb: de nandchips zitten alleen aan de voorkant van de drive. Dat maakt de P510 volgens Crucial ook geschikt voor laptops, samen met de lagere koelingseisen van de P510 in vergelijking met bestaande PCIe 5.0-ssd's; de fabrikant claimt dat de ssd 25 procent minder stroom gebruikt dan zijn high-end T700-ssd.

Crucial deelt vooralsnog geen adviesprijzen van zijn P510-ssd's. Het bedrijf zegt wel dat de drives 'significant betaalbaarder' worden dan bestaande PCIe 5.0-ssd's, zonder daarover verder uit te weiden. Ter illustratie: de huidige T700- en T705-ssd's van Crucial kostten bij release meer dan 200 euro voor 1TB, hoewel ze momenteel in de Pricewatch staan voor € 254,47 en € 189,-. De P510-release staat gepland voor de lente van dit jaar, maar ook de exacte datum is nog niet bekend.

Crucial P510 - CES 2025
Foto: Tweakers

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 11:41 32

10-01-2025 • 11:41

32

Lees meer

Crucial P310 M.2 2280

vanaf € 111,53

Alles over dit product

Crucial T700

vanaf € 195,68

Alles over dit product

Het merk is weg maar de drives niet

21 jan 2026

Het merk is weg maar de drives niet

Crucial P510-ssd Quicktest

25
Crucial P510

vanaf € 179,-

Alles over dit product

Hoe Crucial opkwam en ten onder ging

5 dec 2025

Hoe Crucial opkwam en ten onder ging

Het einde van dit opslagmerk kwam niet onverwacht

92
Phison E37T-controller voor ssd's gebruikt 2,3W en haalt snelheden tot 14,7GB/s
Phison E37T-controller voor ssd's gebruikt 2,3W en haalt snelheden tot 14,7GB/s Nieuws van 7 januari 2026
Micron stopt met submerk Crucial voor consumentenproducten
Micron stopt met submerk Crucial voor consumentenproducten Nieuws van 3 december 2025
'Kingston werkt aan Kingston Renegade-PCIe 5.0-ssd met snelheden tot 14,8GB/s'
'Kingston werkt aan Kingston Renegade-PCIe 5.0-ssd met snelheden tot 14,8GB/s' Nieuws van 1 april 2025
Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand
Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand Nieuws van 10 januari 2025
Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller
Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller Nieuws van 10 januari 2025
Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s
Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s Nieuws van 10 januari 2025
Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s
Phison toont E28-controller voor PCIe 5.0-ssd's, claimt snelheden tot 14,5GB/s Nieuws van 9 januari 2025
Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt
Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt Nieuws van 9 januari 2025
Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s
Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s Nieuws van 8 januari 2025
Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones
Adata toont compacte externe ssd's en ssd voor smartphones Nieuws van 8 januari 2025
SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit
SanDisk brengt draagbare ssd met MagSafe en snelle USB-stick met USB-C en -A uit Nieuws van 7 januari 2025
Crucial MX500-SATA-ssd bereikt end-of-lifestatus
Crucial MX500-SATA-ssd bereikt end-of-lifestatus Nieuws van 17 december 2024
Meer producten en artikelen
Interne ssd's Crucial CES 2025 Pci-e 5.0

Reacties (32)

-Moderatie-faq
32
32
7
0
0
24
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
TMT 10 januari 2025 11:46
Dat zat eraan te komen, betaalbare en koelbare PCIe 5.0-ssd's.
Over enkele jaren zal dat de hoofdbrok worden van de beschikbare drives.

Nu nog meer 8TB drives
mitchell16 @TMT10 januari 2025 11:53
Hoezo 8 tb waarom niet 32 tb zodat het ook eens even goed is als een hdd dat is voor namelijk de reden waarom ik mijn data behalfe games op sla op mijn hdd
marcovit @mitchell1610 januari 2025 11:54
Omdat 8TB veel sneller uitgebracht kan worden dan 32TB ssd's (als je het vergelijkt met HD's).
Eerste 32TB was rond 2023/2024 uitgebracht, 8TB was toch ongeveer 10 jaar eerder.

[Reactie gewijzigd door marcovit op 10 januari 2025 11:56]

mitchell16 @marcovit10 januari 2025 12:00
Maar wat is dan de reden waarom we nog niet met SSDs bij 32TB zijn als een hdd dat wel lukt terwijl een hdd al veel ouder is vergelijken met een ssd
marcovit @mitchell1610 januari 2025 12:05
Omdat het stapelen van NAND-geheugen om hogere capaciteiten te bereiken een technische uitdaging is en veel duurder is om te produceren.

Toevallig kwam ik de 32TB Micron 9400 Pro tegen, ze bestaan dus al wel maar erg duur.
product: Micron 9400 PRO

[Reactie gewijzigd door marcovit op 10 januari 2025 12:06]

bantoo @mitchell1610 januari 2025 12:07
Je kan gewoon SSDs van rond de 30TB kopen maar niet in een M2 form factor. Hier heb je eentje in een 2.5" form factor waar je maar 4TB of iets in HDD opslag kan krijgen. uitvoering: Solidigm D5-P5336 61,44TB
YGDRASSIL @bantoo10 januari 2025 12:24
Nadeel van zo'n hele grote van 64 TB is dat ie maar x4 is en dus max 7GB/s (PCIE4) of 14GB/s (PCIE5)

Dan heb ik liever 4 stuks van 16 TB die je parallel kan aanspreken en waarmee je dan ook echt 4 keer zo snel kan zijn.

Snap niet dat die Solidigm niet x16 is
bantoo @YGDRASSIL10 januari 2025 12:28
Ik ga er van uit dat het probleem daar is dat de standaard connector niet meer dan 4x kan doen voor 2.5" SSDs. Mogelijk dat ik er naast zit. Als je 16x wil moet je dacht ik rechtstreeks in een PCI-e slot zitten waar ook wel een markt voor is maar meestal heeft iemand of heel veel opslag nodig of heel snelle opslag.
YGDRASSIL @bantoo10 januari 2025 12:35
Ik had gemist dat het een U2/U3 connecter was inderdaad. Dat zal dan wel de bottleneck zijn in dit geval.
Burns @mitchell1610 januari 2025 12:07
Omdat er geen geheugenchips zijn die van 8 TB per stuk. En als je veel kleine chips hebt, loop je afgezien van de fysieke afmeting beperking van de 2280 formfactor ook tegen een controller aan die zoveel chips moet kunnen aansturen.
CH4OS @mitchell1610 januari 2025 12:11
En hoe lang heeft het geduurd eer HDDs dergelijke capaciteiten kende? :)
MaltWisky @CH4OS10 januari 2025 12:14
Ze zijn er allang in ssd land maar extreem duur voor een huis tuin en keuken pc. Al krijg je er wel heel veel meer voor terug dan een normale nvme m.2 ssd
CH4OS @MaltWisky10 januari 2025 12:16
I know, ook in HDD land waren ze er al wat jaren voordat het 'mainstream' beschikbaar werd en dus goedkoper. Ik probeer enkel aan te geven dat voordat de HDD met een 32TB capaciteit er was, daar ook wel de nodige decennia overheen gegaan zijn eer de techniek zo verfijnd was dat het daadwerkelijk kan en er dus ook niet zomaar of "snel" was.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 januari 2025 12:17]

MaltWisky @CH4OS10 januari 2025 13:15
Idd! Echter is wel een klein verschil. Hdd's zijn er nu net pas met 32tb, ssd's zijn er al jaren boven de 30tb. Denk dat het voor consumenten zoals Orky hieronder aangeeft eerder een s&d dingtje is.
MaltWisky @mitchell1610 januari 2025 12:13
Prijs, Je kan 30tb's kopen voor een slordige 4000 euro. Hoef je imo de eerste 15 jaar geen nieuwe maar toch.
Orky Rulez @mitchell1610 januari 2025 12:38
De reden dat M.2 SSD's voorlopig blijven hangen 4TB is dat er gewoon amper vraag is naar de grotere. Een gamer komt voorlopig wel die van 4TB, en als je meer nodig heeft heeft je moederbord waarschijnlijk ook plaats voor meerdere.

Als je heel veel iso's moet bewaren zijn HDD's nog altijd een factor 5 goedkoper.

Grote SSD's bestaan natuurlijk al lang maar da's dan voor professioneel gebruik, in een ander formaat.
mr.Millenarian @TMT10 januari 2025 15:11
Misschien ben ik altijd te voorzichtig, maar ik heb liever meerdere kleine SSD's dan één grote. Sinds kort mijn 2x 1TB en 1x 2TB vervangen door snellere 7400mb/s 3x 2TB en 1x 1TB. Op 1Tb staan Windows en programma's. Op een 2TB alle games. De laatste twee 2TB's gebruik ik voor videomontage en bewaar ik mijn foto's en data. Die laatsten staan dan ook nog extra in Onedrive om onderweg te kunnen benaderen indien gewenst. De programma-schijf en videomontage backup ik met Macrium Reflect naar een 3TB USB-HDD.
En in totaal heb ik van de 7TB SSD zo'n 4TB in gebruik verdeeld over de schijven. Ik lees dat er tweakers zijn die 32TB of zelfs meer willen. Wat moet je daar dan allemaal op zetten? Hele film bibliotheken, want 15 jaar geleden had ik mijn toen ruim 500 DVD's ook nog wel op HDD's staan? Die stream ik tegenwoordig natuurlijk.
Sylvixor 10 januari 2025 11:46
Het is dan wel "voor de mainstream", maar is het wel nodig? Ga je het verschil wel merken in vergelijking met bijv een PCIe 4.0 SSD?

Zal er wel naar uitkijken wat de prijs uiteindelijk zal zijn en of het die prijskaartje ook waard zal zijn.
brutus0 @Sylvixor10 januari 2025 11:49
Waarschijnlijk merk je er niet veel van als het kleine bestanden zijn maar met een grootbestand als een video in een of andere video bewerkings software dan denk ik dat je er wel wat profijt van gaat hebben.

nu nog wachten op de prijs inderdaad anders wordt het voorlopig toch een 4.0 ssd die zijn snel zat
Joshuffle @Sylvixor10 januari 2025 12:14
Denk dat we meer naar "PCIe 4 en 5 zijn nu even duur dus waarom zou je niet voor 5 gaan?" gaan uiteindelijk i.p.v. dat het ook echt veel verschil maakt.
Sparks.nl @Joshuffle10 januari 2025 12:55
Omdat 5 vaak actieve koeling nodig heeft en dat is voor mij no go.
Joshuffle @Sparks.nl10 januari 2025 12:57
Vaak wel, maar we hebben gister al een paar gezien zonder (gewoon plaatje metaal er op zoals gewend) dus ik neem aan dat deze "mindere, goedkopere, voor de consument" versies dat ook kunnen op 11GB/s als die andere het op 12 kan.
Sparks.nl @Joshuffle10 januari 2025 18:18
Het zou mooi zijn als ze eindelijk volwassen worden als product.
Bedankt voor de toevoeging.
emeralda @Sparks.nl10 januari 2025 14:41
Ja de CPU en GPU worden al warm tijdens gamen als we daar ook nog de SSD bij moeten optellen...
Dubbeldrank @Sylvixor10 januari 2025 12:17
Als je voor een nieuwe aankoop staat dan zou ik voor 5 kiezen, maar ik zou niet upgraden vanaf 4. Dat verschil ga je simpelweg niet merken tenzij je veel grote dataoverdrachten doet.
Fredi @Sylvixor10 januari 2025 18:34
Niet interessant want geen 4TB versie.
CH4OS 10 januari 2025 12:09
Crucial deelt vooralsnog geen adviesprijzen van zijn P510-ssd's. Het bedrijf zegt wel dat de drives 'significant betaalbaarder' worden dan bestaande PCIe 5.0-ssd's...
Het had Tweakers gesierd om aan te geven wat voor pricerange de huidige 'mainstream PCIe 5.0-ssd's' kosten... Dat had het wat meer context gegeven in elk geval, aangezien Crucial dus qua prijs daar blijkbaar significant onder gaat zitten.

Doordat dit mist, is het artikel eigenlijk net zoveel niets zeggend als de aankondiging van Crucial.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 januari 2025 12:10]

AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @CH4OS10 januari 2025 12:30
Ik voeg een zinnetje toe :)
CH4OS @AverageNL10 januari 2025 12:37
Thanks! :)
Van der Berg 10 januari 2025 13:18
Wat meteen opvalt geen grote koeler er bovenop. Ik ben benieuwd naar de prijzen hiervan. PCI-E 5.0 is op het moment erg duur nog. Ik had laatst interesse in een 4TB bij upgraden, en ik keek naar de Corsair MP700 Pro 4TB €569! Weliswaar de snelste mogelijk SSD maar erg duur. ik heb er moment niks aan omdat mijn moederbord enkel PCI-E 4.0 is en in de toekomst wellicht goedkoper en snellere keuzes mogelijk is. Daarom heb ik gekozen voor een Samsung 990 Pro 4TB PCI-E 4.0 voor €341

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 13:19]

CarJunkyXL 10 januari 2025 14:02
Ik ben vooral benieuwd naar de zuinigheid van die SSD's. Dit was vroeger het grote voordeel tegenover de spinnende HDD's. Nu zie ik PCI 5.0 SSD's die ook 7-10 watt kunnen verstoken.
Orky Rulez 10 januari 2025 17:24
Wel een mooie presentatie. Lijkt alsof de beursman van Crucial ermee in zijn zakken liep :*)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.