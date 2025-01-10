Crucial introduceert P510-ssd met PCIe 5.0-interface 'voor de mainstream'

Crucial heeft tijdens de CES zijn nieuwe P510-ssd's aangekondigd, die volgens de fabrikant bedoeld zijn voor 'de mainstream'. De drives krijgen een PCIe 5.0-interface en halen leessnelheden tot 11GB/s. De P510-ssd's verschijnen in de lente. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Crucials nieuwe P510-drives komen beschikbaar in varianten van 1TB en 2TB en worden optioneel geleverd met een heatsink, zo kreeg Tweakers tijdens de CES te horen. De ssd's halen volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 11,0 en 9,5GB/s, met willekeurige lees- en schrijfprestaties die beide maximaal 1,5 miljoen iops bedragen.

De ssd maakt gebruik van Phisons nieuwe E31T-controller, die bedoeld is voor goedkopere PCIe 5.0-ssd's. Daarmee staat vast dat Crucials nieuwe P510-drives geen dram-cache krijgen, aangezien de controller dat niet ondersteunt. De drives worden verder gebaseerd op het relatief nieuwe G9-tlc-nand van Micron, dat bestaat uit 276 lagen.

De ssd's hebben een single-sided pcb: de nandchips zitten alleen aan de voorkant van de drive. Dat maakt de P510 volgens Crucial ook geschikt voor laptops, samen met de lagere koelingseisen van de P510 in vergelijking met bestaande PCIe 5.0-ssd's; de fabrikant claimt dat de ssd 25 procent minder stroom gebruikt dan zijn high-end T700-ssd.

Crucial deelt vooralsnog geen adviesprijzen van zijn P510-ssd's. Het bedrijf zegt wel dat de drives 'significant betaalbaarder' worden dan bestaande PCIe 5.0-ssd's, zonder daarover verder uit te weiden. Ter illustratie: de huidige T700- en T705-ssd's van Crucial kostten bij release meer dan 200 euro voor 1TB, hoewel ze momenteel in de Pricewatch staan voor € 254,47 en € 189,-. De P510-release staat gepland voor de lente van dit jaar, maar ook de exacte datum is nog niet bekend.