Thermaltake toont MAGCurve-waterkoeler met gebogen amoledscherm

Thermaltake heeft twee nieuwe aio-waterkoelers uitgebracht, waarbij op het koelblok een lcd- of amoledscherm zit. In het laatste geval gaat het om een gebogen display van 6,6", waarop gebruikers zelf afbeeldingen kunnen plaatsen. De koelers hebben drie magnetische fans.

Thermaltake toonde de nieuwe MAGFloe-koelers op de CES-beurs, waar Tweakers ze ook wist te spotten. Het gaat om twee modellen: de MAGFloe 360/420 Ultra en de MAGCurve 360 Ultra. In beide modellen zitten twee gebogen schermen, maar in de MAGCurve is het een groter en beter model.

Beide modellen zijn aio-waterkoelers met drie Swafan EX12-fans. In het MAGFloe-model zijn beschikbaar in een 360mm- of een 420mm-variant, maar het MAGCurve-model komt alleen met 360mm-fans. Die fans hebben een MagForce 2.0-aansluiting, zodat ze op de behuizing kunnen worden bevestigd zonder schroeven. De Swafan-ventilators hebben eenvoudig verwisselbare bladen om de airflow aan te passen.

De koelers hebben een koelslang van 460mm en werken zowel met AMD- als Intel-cpu's. Ze hebben beide rgb-verlichting die kan worden aangestuurd via Thermaltakes app, waarbij de leds ook kunnen worden gesynchroniseerd met andere apparatuur op het moederbord.

Het opvallendste onderdeel van de koeler is het display, specifiek dat op het duurdere MAGCurve-model. Het goedkopere MAGFloe-model zit een vierkant lcd van 3,95" met een resolutie van 480x480 pixels, maar op de MAGCurve zit een amoledscherm dat krom over de zijkant van het koelblok ligt. Dat display is met 6,67" een stuk groter en heeft met 2400x1080 pixels een hogere resolutie. Gebruikers kunnen op het scherm informatie over de ventilators en de rest van de pc aflezen, maar ook zelf afbeeldingen op het scherm tevoorschijn toveren via een bijbehorende app.

Thermaltake zegt nog niets over de beschikbaarheid en de prijzen van de twee modellen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-01-2025 11:25 19

10-01-2025 • 11:25

19

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Thermaltake MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler

vanaf € 278,99

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Thermaltake MAGFloe Ultra

geen prijs bekend

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Reacties (19)

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Jacco011 10 januari 2025 11:39
Op foto 2/3 heeft Thermaltake de Snow met de niet-Snow verwisseld. Op 3/3 is het wel goed.
inf3rno89 10 januari 2025 11:40
Ik snap een scherm bovenop de koeler, je kijkt er meestl recht tegen aan. Maar het aflopende gedeelte aan de zijkant? Daarvoor moet het moederbord horizontaal in een kast met inkijk. Beetje een product met een hoog 'omdat het kan' gehalte voor mij. Dat het een OLED scherm is maakt het dan wel een stuk beter dan die fletse LCD's op de foto's.
Soliest @inf3rno8910 januari 2025 16:36
Meestal staat de kast op de rand van je bureau en kijk je er dus schuin in. Als het scherm dan zo gebogen is, zou je dus meer moeten kunnen zien dan als hij helemaal plat is. Op deze manier lijk je dus, schuin erop kijkende, een groter scherm te hebben zonder dat het meer ruimte in beslag neemt in de behuizing.
Orky Rulez @inf3rno8910 januari 2025 17:22
Ik gok dat deze bedoeld is om in deze behuizing te plaatsen.
3raser 10 januari 2025 11:49
Kun je daar ook Doom op spelen? :+
yvez 10 januari 2025 11:49
Even los van het nut, ik vind de oplossing van Asus' Ryuo IV-koeler mooier.
brutus0 @yvez10 januari 2025 11:54
Eens die ziet er wat netter uit maar ik zie het nut van deze koelers niet echt op het feit na dat ze er mooi uit zien. ze zijn net zo goed als een goede air koeler maar 3 keer zo duur, op nieuw het ziet er mooi uit maar doe mij maar een noctua koeler die zijn goedkoper
yvez @brutus010 januari 2025 12:09
Ik ben wel een fan van een AiO, puur omdat ik het er netter/mooier uit vind zien dan een air cooler, dat zijn toch altijd van de grote knoerten. Maar goed, same same, that's personal.

Maar ben het met je eens dat het nut van zo een curved scherm mij ook ontgaat. Een klein plat schermpje met wat temp stats of zo is uiteraard wel gaaf, maar zoals hier al eerder gezegd, met die curve zou je moederboord onder een hoek geinstalleerd moeten worden om het allemaal goed af te lezen.

Dat gezegd hebbende, het voorbeeld van Asus' cooler, liet een soort van 3d in a box pic zien, net als die grote schermen op de hoeken van grote commerciele panden in Seoul, dat een kat rondloopt en het lijkt alsof hij buiten het scherm kan komen....dat zou wel heel erg gaaf zijn, maar hoe lang gaat je dat plezieren.....

[edit] spelling mistake

[Reactie gewijzigd door yvez op 10 januari 2025 12:19]

86ul 10 januari 2025 11:31
Een geboden scherm voor (extra) reclame? Of begrijp ik de getoonde inhoud niet genoeg? :o
WillySis @86ul10 januari 2025 11:41
Ik twijfel al aan het nut van een scherm op een koel-eenheid. Een scherm in de computerkast is nooit ideaal geplaatst om af te lezen.
Een gebogen scherm lijkt mij alleen maar de kosten te verhogen. Nu is dit gelukkig niet zo'n peperduur flexibel scherm, maar een min of meer standaard (kunststof) scherm wat over een gebogen oppervlak wordt gemonteerd.
Consequator @WillySis10 januari 2025 13:42
Je hebt er helemaal niks aan behalve als de computer als decor of voor evenementen wordt gebruikt.
Kost alleen maar meer stroom en cpu cycles, en genereert dus ook nog eens extra warmte. Ditto voor alle rgb.
RGB aan de buitenkant van de kast die aan de hand van interne temperatuur van kleur veranderd is dan misschien weer wel handig.
WillySis @Consequator10 januari 2025 20:14
Wat mij betreft hebben RGB spullen in de computerkast slechts één goede stand en dat is uit. In dat geval gebruikt het ook geen stroom en genereert het geen warmte. Je hebt alleen bij aanschaf wat te veel betaald.
Q_7 10 januari 2025 12:05
Schermen op een AIO is echt onzin naar mijn mening, heb een H150i XT ook met een scherm, heeft 0 waarde voor mij omdat mijn computerkast onder de bureau staat.

Ik heb liever dat fabrikanten zich proberen te onderscheiden met nieuwe koeltechnieken waarbij een AIO beter presteert dan dit soort gimmicks.
BlaDeKke @Q_710 januari 2025 12:31
Een noctua AIO water koeler zou een interessante kunnen zijn. Maar dat is een ijdele droom.
SinergyX 10 januari 2025 12:35
AIO's zullen marginaal beter zijn geworden in de afgelopen jaren, de kostprijs is enkel gezakt, maar je moet iets bedenken om nog een hoge retailprijs te halen.. dan maar een LCD scherm.

Ik heb een NZXT, identieke versie al het jaar ervoor met enkel verschil: een LCD scherm waar je temperatuur en andere onzin kwijt kan, maar kost wel 40 euro meer dan z'n voorganger. Zelfde zag je met Asus, De ROG 360 koop je voor amper 140 euro, de Ryuo gaat 279, zal me niets verbazen dat hun IV met gebogen scherm ver over de 350 zal gaan.

Maargoed, RGB en LCD's zijn hip, dus mensen zullen het wel kopen.
TV_NERD 10 januari 2025 12:40
Word ik echt zo oud als mijn 4000D kast gewoon nog onder m'n bureau staat? Ik begrijp nog steeds niet goed wat het voordeel is van al die extra schermen/lichtjes op je bureau, dat leidt toch alleen maar af? Voor een streamer kan ik het me nog wel voorstellen, maar voor jezelf alleen op je zolderkamer?
CAPSLOCK2000 10 januari 2025 12:46
Als techdemo vind ik het gaaf. Nutteloos, maar gaaf. Niet voor mij, ik geef niet om hoe mijn computer van binnen uit ziet, maar als dat je ding is dan heb je hiermee een eye-catcher.

Ironisch genoeg is het misschien wel de beste toepassing van een sterk gekromd scherm die ik gezien heb.
Auw 10 januari 2025 14:27
Leuk! Zolang ik er maar een eigen .gif, of ander bewegend beeld op kwijt kan. Mijn PC staat op mijn bureau mooi te zijn en ik kijk graag naar het interieur, maar m'n NZXT AiO zou voor mij persoonlijk nog leuker zijn als daar bijvoorbeeld een bewegend plaatje van mijn karakter op animeert, van het spel wat ik op dat moment speel. Het gaat mij, naast de functionaliteit die uiteraard op plaats 1 staat, voor een belangrijk deel ook om de look van mijn PC.

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