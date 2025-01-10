Thermaltake toont MAGCurve-waterkoeler met gebogen amoledscherm

Thermaltake heeft twee nieuwe aio-waterkoelers uitgebracht, waarbij op het koelblok een lcd- of amoledscherm zit. In het laatste geval gaat het om een gebogen display van 6,6", waarop gebruikers zelf afbeeldingen kunnen plaatsen. De koelers hebben drie magnetische fans.

Thermaltake toonde de nieuwe MAGFloe-koelers op de CES-beurs, waar Tweakers ze ook wist te spotten. Het gaat om twee modellen: de MAGFloe 360/420 Ultra en de MAGCurve 360 Ultra. In beide modellen zitten twee gebogen schermen, maar in de MAGCurve is het een groter en beter model.

Beide modellen zijn aio-waterkoelers met drie Swafan EX12-fans. In het MAGFloe-model zijn beschikbaar in een 360mm- of een 420mm-variant, maar het MAGCurve-model komt alleen met 360mm-fans. Die fans hebben een MagForce 2.0-aansluiting, zodat ze op de behuizing kunnen worden bevestigd zonder schroeven. De Swafan-ventilators hebben eenvoudig verwisselbare bladen om de airflow aan te passen.

De koelers hebben een koelslang van 460mm en werken zowel met AMD- als Intel-cpu's. Ze hebben beide rgb-verlichting die kan worden aangestuurd via Thermaltakes app, waarbij de leds ook kunnen worden gesynchroniseerd met andere apparatuur op het moederbord.

Het opvallendste onderdeel van de koeler is het display, specifiek dat op het duurdere MAGCurve-model. Het goedkopere MAGFloe-model zit een vierkant lcd van 3,95" met een resolutie van 480x480 pixels, maar op de MAGCurve zit een amoledscherm dat krom over de zijkant van het koelblok ligt. Dat display is met 6,67" een stuk groter en heeft met 2400x1080 pixels een hogere resolutie. Gebruikers kunnen op het scherm informatie over de ventilators en de rest van de pc aflezen, maar ook zelf afbeeldingen op het scherm tevoorschijn toveren via een bijbehorende app.

Thermaltake zegt nog niets over de beschikbaarheid en de prijzen van de twee modellen.