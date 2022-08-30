Waarom de populairste pc-behuizing nu 30 procent duurder is dan een jaar geleden

De populairste pc-behuizing van dit moment in de Pricewatch kost nu 30 procent meer dan een jaar geleden. De prijzen van kasten stijgen meer dan die van andere componenten en de timing wijkt af: pas in 2021 begonnen de stijgingen. Hoe komt dat?

Exact een jaar geleden kostte de Corsair 4000D Airflow nog 85 euro, nu is de kast niet meer voor minder dan 110 euro te krijgen. Dat is een stijging van bijna 30 procent. In vergelijking met wat deze kast ten tijde van onze review in februari 2021 kostte, is de prijs zelfs met bijna 40 procent gestegen. De 4000D is al geruime tijd de populairste kast in de Pricewatch. Afgelopen maand was hij in z'n eentje verantwoordelijk voor 7,5 procent van alle kliks op behuizingen, terwijl je als consument de keuze hebt uit ruim 2000 verschillende kasten.

Vooral het populaire middensegment heeft te maken met prijsstijgingen. In de tabel hebben we alle nog verkrijgbare awardwinnaars uit de round-up van 2021 op een rij gezet. De kasten van Corsair, DeepCool en Fractal Design zijn nu allemaal 28 tot 39 procent duurder dan toen. Ook het model van Be quiet! is 14 procent in prijs gestegen. Alleen de NZXT H510 is tegen de trend in juist goedkoper geworden. Die kast is al drie jaar op de markt, dus waarschijnlijk gaat het om oude voorraad die al voor alle prijsstijgingen in Europa op de voorraadplank stond.

Waarom de prijzen van kasten pas in 2021 begonnen te stijgen

De prijsstijgingen van kasten lijken op het eerste gezicht los te staan van de algehele problematiek rondom tekorten aan chips en hardware, want de prijzen bleven lange tijd op het oude niveau. Pas het laatste jaar, sinds de zomer van 2021, zijn de prijzen echt omhoog aan het gaan. Dat komt vooral doordat fabrikanten nog lang teerden op bestaande voorraden. Die hadden ze voor de start van de pandemie al gemaakt en geïmporteerd en dus konden die nog wel voor de lagere prijzen.

Prijsontwikkeling pc-behuizingen
De prijsontwikkeling van de populairste pc-behuizing in de Pricewatch, de Corsair 4000D Airflow.
Pas na de zomer van 2021 wordt een stijgende prijstrend zichtbaar.

Drie redenen voor dure kasten

De prijzen van nieuw te importen kasten zijn hoog om drie redenen. Ten eerste zijn de grondstoffen waarvan fabrikanten kasten maken, zoals staal en aluminium, flink duurder dan voor het uitbreken van de coronapandemie het geval was. De prijzen die een grote kastenfabrikant betaalt zijn niet erg transparant, maar op het hoogtepunt was tussen de 50 en 100 procent hoger dan pre-corona niet ongebruikelijk. Inmiddels zijn de prijzen weer wat genormaliseerd, maar liggen ze nog altijd tientallen procenten boven het pre-corona-niveau.

Daarnaast zijn het vooral de gestegen vrachtkosten die behuizingen harder raken dan veel andere componenten. Kasten zijn immers relatief groot; in vergelijking met bijvoorbeeld koelers en videokaarten passen er veel minder van in een container. De prijs voor een 40ft-container ligt nu rond 10- tot 12.000 dollar, maar omdat er minder kasten in passen, is de impact op de prijs per kast veel groter. Een bron bij een importeur stipt aan dat de grondstofkosten en de prijzen van containervervoer inmiddels over hun piek heen lijken te zijn; op het hoogtepunt moest er wel 18.000 dollar worden betaald voor het vervoeren van een container van China naar Rotterdam. Vóór corona kon dat voor een tiende van die prijs.

Desondanks zullen de prijzen nog wel even blijven stijgen, omdat de derde reden waarom kasten duur zijn die lichte verbetering weer ruimschoots opvangt. Behuizingen worden namelijk ingekocht in Amerikaanse dollar, die ten opzichte van de euro veel meer waard is geworden in de voorbije twaalf maanden. Als je nu in te kopen kasten vergelijkt met voorraad die een jaar geleden is geïmporteerd, scheelt dat zomaar 15 procent.

Voorlopige conclusie

Hoewel de prijzen van grondstoffen en vrachtvervoer weer langzaamaan normaliseren, blijven de prijzen van nieuw te importeren kasten voorlopig dus hoog. Dat zie je niet alleen terug in de prijsontwikkeling van bestaande kasten, maar ook in de hoge introductieprijzen van nieuwe modellen. Eerder deze maand gaf Fractal Design zijn nieuwe Focus 2-kast bijvoorbeeld een adviesprijs van 100 euro, terwijl het voorgaande model in die serie lange tijd voor rond de 50 euro werd verkocht.

Ook in het hogere segment lopen de prijzen op, maar in relatieve zin wel wat minder sterk. De Define 7 XL van Fractal Design werd bijvoorbeeld 50 euro duurder en dat is 26 procent, de Corsair 5000D Airflow steeg met 44 euro, oftewel 33 procent, in prijs.

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

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30-08-2022 • 11:50

64

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Reacties (64)

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Gamebuster 30 augustus 2022 12:23
Drie redenen voor dure kasten
De prijzen van nieuw te importen kasten zijn hoog om drie redenen. Ten eerste zijn de grondstoffen waarvan fabrikanten kasten maken, zoals staal en aluminium, flink duurder dan voor het uitbreken van de coronapandemie het geval was.
Geen bron, geen getallen. Hoeveel duurder? Staat dat in verhouding tot de prijsstijging?
Daarnaast zijn het vooral de gestegen vrachtkosten die behuizingen harder raken dan veel andere componenten. Kasten zijn immers relatief groot; in vergelijking met bijvoorbeeld koelers en videokaarten passen er veel minder van in een container. De prijs voor een 40ft-container is rond 10- tot 12.000 dollar, maar omdat er minder kasten in passen, is het per kast duurder. Een bron bij een importeur stipt aan dat de grondstofkosten en de prijzen van containervervoer inmiddels over hun piek heen lijken te zijn.
De huidige prijs wordt genoemd, maar de "oude" prijs niet. Heb je dus niks aan. Hoeveel % van de kosten is transport eigenlijk?
Desondanks zullen de prijzen nog wel even blijven stijgen, omdat de derde reden waarom kasten duur zijn die lichte verbetering weer ruimschoots opvangt. Behuizingen worden namelijk ingekocht in Amerikaanse dollar, die ten opzichte van de euro veel meer waard is geworden in de voorbije twaalf maanden. Als je nu in te kopen kasten vergelijkt met voorraad die een jaar geleden is geïmporteerd, scheelt dat zomaar 15 procent.
Hey, cijfers! 15% van de stijging komt door de dollar koers. Nee, wacht, hier staat gewoon dat er 15% prijs verschil is tussen voorraad van vorig jaar en nu, maar dat kan net zo goed een andere reden hebben dan de dollar/euro koers (zoals de 2 eerder genoemde redenen). Hoeveel is de euro/dollar prijs gewijzigd eigenlijk? Opnieuw geen cijfers.

De vraag die blijft is natuurlijk of die 3 oorzaken in verhouding staan tot de daadwerkelijke prijsstijging. De 3 genoemde oorzaken kan iedereen wel bedenken, en zonder toelichting is het niets meer dan een random post van iemand die maar wat roept op facebook of reddit.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Gamebuster30 augustus 2022 13:37
Nou, ik mag toch wel hopen dat info van iemand die al 10+ jaar over computercomponenten schrijft en dus een uitgebreid netwerk in die sector heeft opgebouwd, wat serieuzer wordt genomen dan info van 'iemand die maar wat roept op facebook'.

Ik ga er even vanuit dat je interesse oprecht is, dus beantwoord ik je vragen :)
Hoeveel duurder?
Staal op het hoogtepunt zo'n tweederde hoger, nu nog een dikke 10 procent hoger dan pre-corona. Aluminium op het hoogtepunt ongeveer dubbel zo duur, nu nog altijd ongeveer een derde.
maar de "oude" prijs niet.
Echt pre-corona? Toen was 1500 dollar niet gek. Maar de piek was nog hoger dan de huidige prijs (richting de 18k).
Hoeveel % van de kosten is transport eigenlijk?
Dat hangt natuurlijk helemaal af van de waarde van de inhoud van de container. Maar dat percentage is dus sowieso gestegen.
Hoeveel is de euro/dollar prijs gewijzigd eigenlijk?
In de afgelopen 12 maanden, exact 15 procent. Kortom, als je een jaar geleden tienduizend dollar aan kasten kocht, betaalde je 8500 euro. Nu betaal je 10.000 euro. Dat heeft dus niets te maken met andere redenen, maar is puur de impact van de wisselkoers.
beugeldop @Tomas Hochstenbach30 augustus 2022 14:00
Dat is géén stijging van 15%....

Er is een stijging van 1500 euro op een bedrag van 8500 euro. Dat is een stijging van 17.65%

Als de prijs van 10.000 euro weer zou zakken naar 8500 dan is dat wel een daling van 15%.
Crew One @Tomas Hochstenbach31 augustus 2022 10:19
Zonder dat ik je expertise in twijfel trek, ben ik het ook wel eens met @Gamebuster.
Voor een Plus artikel had ik wel wat meer onderbouwing verwacht. Grafiekjes over hoe de aluminiumprijzen, vrachtkosten per container en de koersen zich hebben bewogen de afgelopen 3 jaar bijvoorbeeld.
WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 13:32
Prijzen voor grondstoffen zijn eenvoudig zelf te googelen:
https://www.grondstofprijs.com/aluminiumprijs/
https://www.grondstofprijs.com/ijzer-prijs/

Daarbij komt ook nog een toename van de verwerkingskosten door de gestegen energieprijzen.
darkness_nightf @WillySis30 augustus 2022 17:34
https://www.lme.com/

London Metal Exchange

veel. van onze leveranciers calculeren met de LME.
Die varieerde soms op een dag 50%,
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 14:02
Exact, makkelijke toevoeging voor het artikel dus
WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 17:40
Met de prijsvariaties per dag is het extra lastig. Vooral aluminium kan binnen een dag zomaar drie keer zo duur worden en de volgende dat weer de helft van de prijs verliezen.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 18:25
Waar haal je die bullshit vandaan? De prijs is het afgelopen jaar niet onder de 2300 geweest en niet boven de 4000. De grootste schommeling die ik 1-2-3 kan zien was 8 maart 2022, waarbij de prijs zakte met ~6%.

Nog leuker is dat een jaar geleden aluminium duurder was dan nu. (bijna 12% daling)

bron: https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 19:05
Al die grafieken zijn gebaseerd op eindkoersen per dag.
Bovendien gaat het om ruw materiaal. Voordat bedrijven dat als bewerkbaar aluminium (in blokken of op rol) in kunnen kopen gaan er al twee maanden overheen. Aluminium bewerken vraagt ook nog eens erg veel energie. Voor staal is dat iets minder. Dat maakt de prijzen voor gebruikers als de kastenbouwers nog hoger (wel stabieler).
De inkopers van staal en aluminium voor bedrijven hebben te maken met de prijzen van de beurzen van ca 2 maanden daarvoor. Voordat de producten uiteindelijk van de band rollen en in de winkel terecht komen zit ongeveer een half jaar.

Wij maken oa verkeersborden en ik moet daarvoor wel eens staal of aluminium (op rol) inkopen. Dan zie je de prijzen als een gek op en neer schieten. Daarom doen we het meestal via tussenpersonen die de markt veel beter kennen. Zelf schakelen we nu zoveel mogelijk over op het door ons zelf ontwikkelde PLA. Dat is aanzienlijk harder dan de gangbare PLA soorten en zeker dan die je voor de 3D printer gebruikt. Bovendien is PLA eenvoudig te recyclen of composteerbaar.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 19:46
Al die grafieken zijn gebaseerd op eindkoersen per dag.
Candlesticks / OHLC?

De rest van je argumenten: [citation needed]

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 21:47
Zullen we het maar op eigen ervaring houden?
Crew One @WillySis31 augustus 2022 10:19
Tuurlijk is het zelf te googelen. Maar van een plus artikel ga je er toch van uit dat de auteur je toch een beetje uitlegt hoe het zit in plaats van dat je het zelf moet uitzoeken.
batjes @Verwijderd30 augustus 2022 12:54
Ach bij een aanbieding is het PLUS abo goedkoper dan de normale prijs voor Hero.
WillySis 30 augustus 2022 12:14
Ikea bespaart op vrachtkosten door kasten als flat-pack te vervoeren. PC kaste worden echter volledig geassembleerd vervoerd, waardoor men voornamelijk lucht transporteert.
Zeker bij de kasten die zonder voeding worden geleverd moet het goed mogelijk zijn om die als flat-pack te versturen. Ook verbaas ik me er eigenlijk over dat men nog steeds voornamelijk staal gebruikt, terwijl er uitstekende kunststoffen bestaan waarmee men tegen veel lagere kosten een PC kast kan maken.
Met PLA kan bijvoorbeeld een prima premium uiterlijk worden gecreëerd en is nog (industrieel) composteerbaar ook.
Oon @WillySis30 augustus 2022 12:25
Veel kasten zijn niet echt kleiner te krijgen, want je zit met van die rekjes voor je HDD's en allerlei andere dingen die niet mooi plat kunnen, of je moet echt álles uit elkaar halen.

En PLA is veel te zacht voor een PC kast. Een PC kast kan makkelijk temperaturen tegen de 100 graden in zich hebben, en PLA begint te vervormen bij 40-50 graden. Een PC kast van PLA zou er na een paar dagen al niet meer uit zien als PC kast.
Gamebuster @Oon30 augustus 2022 12:30
Veel kasten zijn niet echt kleiner te krijgen, want je zit met van die rekjes voor je HDD's en allerlei andere dingen die niet mooi plat kunnen, of je moet echt álles uit elkaar halen.
Je kan prima een uitvouwbaar HDD rekje ontwerpen, of 1tje die je met een paar schroefjes in elkaar kan draaien
WillySis @Oon30 augustus 2022 17:37
PLA kan je gemakkelijk tot 70 graden opwarmen voordat het begint te vervormen. Sommige soorten zelfs tot wel 120 C. Voor mij zijn die laatste zelfs het gemakkelijkst om aan te komen.
ipv PLA kan je natuurlijk ook andere materialen nemen. Van hout (triplex) moet je ook wat moois kunnen maken.

Met een beetje handigheid kan je alles (bijna) plat krijgen. Wordt wel wat meer puzzelen om in elkaar te zetten, maar het kan.
Temperaturen van 100 graden komen alleen voor bij de GPU en CPU. Daar zet je niet voor niets koelers op. De temperatuur in een computerkast zal zelden boven de 50 graden uit komen. Als dat wel het geval zou zijn, dan hebben de componenten een (sterk) verkorte gebruiksduur.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 12:24
Gat in de markt, misschien moet je zelf een flat-pack PC kast ontwerpen!

Bonus uitdaging: brievenbus pakje ITX kast. Hoeveel PC kast kan je verpakken in 38 x 26,5 x 3,2 cm denk je?

Neem bijv. ongeveer dit formaat kast (binnenmaten)

- 280mm diep (genoeg voor een 242mm RTX 3070 + 25mm fan)
- 220mm hoog (genoeg voor 170mm ITX + PCIE slots 36mm)
- 160mm breed (genoeg voor 70mm low-profile cooler en 63mm SFX PSU, en een aftermarket asus ROG RTX 3070, en mobo backplate)

Dan worden de buitenmaten net iets groter voor een beetje cable-management en de dikte van de materialen. Je hebt 6 panelen nodig op z'n minst. Met de 3.2cm dikte maximaal kan je je panelen 4mm dik maken en dan heb je nog 8mm over voor bescherming/verpakking. Ook heb je nog wat ruimte over voor extra onderdelen en bescherming op de hoeken in die 26.5cm x 9cm (380mm pakket lengte, langste paneel is misschien 290mm lang).

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 13:48
Met plaat materiaal van 2 mm, voor en achterkant naast elkaar in het pakket, evenals onder en bovenkant.
Dat wordt inclusief een backplate 10 mm. De uitdaging gaat de drive-bay worden, maar ook dat is wel redelijk plat te krijgen (misschien niet zo fraai). Als het echt moet, moet je wel een volledige ITX kast in een brievenbuspakje kunnen krijgen.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 14:01
Je kan een SSD gewoon monteren met 4 schroefjes tegen 1 van de panels aan. Of bedoel je wat wanders met "drive-bay"?

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 17:26
De hdd's zijn nog niet helemaal verdwenen. Die moet je nog wel een plekje kunnen geven.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 18:16
Ja, externe behuizing
WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 18:45
Dat is voor velen geen optie omdat dat meestal een stuk trager is, tenzij je ze natuurlijk in een NAS zet.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 19:47
Een NAS is toch nog trager dan usb 3-varianten?
WillySis @Gamebuster30 augustus 2022 22:06
Externe schijven met USB-3.1 zijn nog niet echt mainstream en kennen in theorie een maximale doorvoersnelheid van 5 Gbps In de praktijk mag je blij zijn als je boven de 4 Gbps uitkomt. Een 5gbps nas is evenmin nog mainstream, maar 2.5 Gbps begint zo langzamerhand normaal te worden, maar wie wil kan ze ook van 5 of 10 Gbps krijgen.

Zelf kies ik niet zo snel voor een externe harde schijf. Een interne harde schijf vind ik praktischer en (zeker in RAID opstelling) sneller. Het scheelt ook weer een extra kastje die meestal ook weer een extra losse voeding nodig heeft. Een PC kast zonder mogelijkheid om drie of vier HDD's te plaatsen is voor mij domweg een No Go.
Gamebuster @WillySis30 augustus 2022 22:55
Voor een 2.5Gbps NAS moet je natuurlijk wel even een 2.5Gbps netwerk hebben... dan is een usb draadje toch wel wat handiger.

USB 3.0 (gewoon vanilla 3.0 dus, niet eens de fancy nieuwe standaarden) is 600MB/s (theoretisch). Een HDD schrijft echt niet sneller weg dan 200MB/s. Ik denk niet dat veel usb 3.X HDD's beperkt zullen worden door usb snelheid. Ook weet ik vrijwel zeker dat als je nu de mediamarkt in loopt, dat tenminste 50% van de externe HDDs tenminste usb 3.0 zijn.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster31 augustus 2022 20:55
We waren al samen met een fabrikant bezig om een premium PC kast te ontwerpen. Ik heb er vandaag eentje in elkaar gezet en getest. Uiteraard met premium hardware. Flink wat warmte ontwikkeling is gegarandeerd.
Helaas is de luchtstroom nog niet helemaal je van het dus de temperatuur in de kast liep flink op (tot 70 graden). Met wat tweaken en wat extra onderdeeltjes uit de 3D printer kon ik de temperatuur stabiel rond de 40 graden krijgen, terwijl de cpu tussen de 70 en 90 graden schommelde. De GPU werd wat warmer, die bleef rond de 90 graden, met af en toe pieken tot 110 graden.

Om jouw opmerking te testen heb ik de computer een uurtje laten draaien met 70% interne warmte. Het PLA-plaat materiaal gaf geen krimp. Ik heb ook een plaat in een oven gelegd bij 125 graden. Die kwam er na 30 minuten redelijk ongeschonden uit. De vijf steunpuntjes hadden een afdruk achter gelaten, maar verder niet. Een plaatje 3D geprint PLA was wel totaal doorgezakt. Daar staken de steunpuntjes gewoon boven uit.

In de kast kunnen desgewenst twee drive-bays voor elk twee hdd's worden geplaatst. Er is ook voorzien in twee externe bay's (5 1/4 en 3 1/2).
We gaan nu nog een laatste iteratie maken en een verpakking ontwerpen. Het zal niet gaan lukken om binnen de maten van een brievenbus pakketje te blijven.

Begin november gaan er een paar naar een aantal influencers en daarna zal je de kasten wel op YouTube kunnen zien. Kan je niet wachten, er is in mei een berichtje op Twitter langsgekomen waar de eerste versie is te zien. Ik mag daar helaas geen linkje van plaatsen.
Gamebuster @WillySis31 augustus 2022 21:00
Hah mooi, wat een toeval, mijn comment was natuurlijk niet helemaal serieus (en ik had niets gezegd over materiaal, dat was iemand anders; ik verwelkom plastic PC kasten)

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 17:05]

WillySis @Gamebuster31 augustus 2022 21:22
Als je toch aan het testen bent, dan moet je alle opmerkingen natuurlijk gelijk meenemen.

Een "plastic" kast moet wel aan alle eisen voldoen. Dit moet een premium gamers kast worden met een beperkte oplage. De kunststof moet ook echt van premium kwaliteit zijn. Wij spreken bewust niet van "plastic" omdat daar heel veel goedkope, minderwaardige varianten van zijn. Onze PLA platen zijn kneppel hard en krassen nauwelijks. Kan geleverd worden in bruin of zwart. Transparant PLA kunnen we ook maken, maar dat is een totaal andere kwaliteit (veel zachter).

Helemaal toeval was natuurlijk niet. Ik heb dit bericht gewoon gebruikt om met een commentaar wat reacties uit te lokken.
Gamebuster @WillySis1 september 2022 07:35
Met jouw “bruin en zwart” opmerking moest ik meteen denken aan Noctua haha.

Nu ik eens verder nadenk, we hebben natuurlijk al heel lang allemaal plastic in een PC kast zitten dat niet smelt. Denk aan fans, en die meuk die ze om GPUs gebruiken.
DrumandBass @WillySis30 augustus 2022 12:28
zoiets :) https://preview.redd.it/z...60f1eac89f60546c9e3ce49af
Gamebuster @DrumandBass30 augustus 2022 12:50
Prachtig! Wat is dat!?
DrumandBass @Gamebuster30 augustus 2022 13:14
https://formdworks.com/ imo mooiste behuizing die er te krijgen is, daarom ook gekocht :+
Gamebuster @DrumandBass30 augustus 2022 14:03
Doet me denken aan de https://www.louqe.com/ghost-s1/
mareck1 30 augustus 2022 12:16
De genoemde redenen verklaren niet echt waarom de stijging zo veel verschilt tussen verschillende kasten. Misschien waren er van sommige kasten lokaal grotere voorraden die nog niet verkocht waren?

Ik heb bij veel producten het idee dat de enorme prijsstijgingen niet zo zeer worden veroorzaakt door hogere kosten, maar gewoonweg door een vergroting van de marge door de verkoper, importeur of fabrikant.

Voor veel producten en diensten is in de afgelopen jaren tijdens corona namelijk gebleken dat men het toch wel blijft kopen, ondanks de prijs. Veel producten en diensten hebben gewoon een veel lagere prijs elasticiteit dan we dachten.
Andyk125 30 augustus 2022 14:41
De reden dat de behuizingen zo duur zijn geworden heeft maar met een ding te maken en dat is hebberigheid van alle bedrijven in de keten. In elke keten willen ze naast de wat duurdere grondstofprijzen gewoon meer geld verdienen, er is geen bedrijf die hun prijzen exact hetzelfde verhoogt als hun kostprijs, allemaal rekenen ze er procenten bij. Meestal met het excuus om niet telkens de prijzen te verhogen, maar als de kostprijzen dalen gaan de verkoopprijzen echt niet mee.

Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor computercomponenten, banken, energieleveranciers, oliemaatschappijen doen er allemaal ook graag aan mee. Die laatste kun je beter buiten beschouwing laten, want een meer corrupte sector dan dat bestaat er niet al komen banken aardig in de buurt.

Een ander groot probleem wat ik niet zo snel kon zien in het artikel is dat veel bedrijven grote voorraden aanleggen van grondstoffen. Juist om te voorkomen dat men in de toekomst mis grijpt, en dit zorgt alleen maar voor grotere problemen. Het just in time principe is veelal de deur uit gegooid, want het is beter om een hogere voorraad aan te houden dan dat er helemaal niets is.
z0r3n41991 30 augustus 2022 17:34
Wel grappig om te zien dat het verschil tussen de 4000D ( de meest populaire kast ) en de 4000x nu niet meer uit te leggen is.

De 4000x is nu voor de prijs veel aantrekkelijker. 15 euro meer voor 3 extra rgb fans erbij en de controller al ingebouwd in de case.

Echter blijven de hits onverminderd hoog. Dus oftewel: kijken we als consument dan maar gewoon naar de bovenste en klikken daar op : want het zal wel goed zijn want het staat bovenaan? Of doen we echt nog degelijk extra onderzoek
DikDak 30 augustus 2022 18:57
Wat een gezeur. Gebruik toch de oude kast. Beter voor het milieu.
Of timmer er een zelf.

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