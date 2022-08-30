Waarom de populairste pc-behuizing nu 30 procent duurder is dan een jaar geleden

De populairste pc-behuizing van dit moment in de Pricewatch kost nu 30 procent meer dan een jaar geleden. De prijzen van kasten stijgen meer dan die van andere componenten en de timing wijkt af: pas in 2021 begonnen de stijgingen. Hoe komt dat?

Exact een jaar geleden kostte de Corsair 4000D Airflow nog 85 euro, nu is de kast niet meer voor minder dan 110 euro te krijgen. Dat is een stijging van bijna 30 procent. In vergelijking met wat deze kast ten tijde van onze review in februari 2021 kostte, is de prijs zelfs met bijna 40 procent gestegen. De 4000D is al geruime tijd de populairste kast in de Pricewatch. Afgelopen maand was hij in z'n eentje verantwoordelijk voor 7,5 procent van alle kliks op behuizingen, terwijl je als consument de keuze hebt uit ruim 2000 verschillende kasten.

Vooral het populaire middensegment heeft te maken met prijsstijgingen. In de tabel hebben we alle nog verkrijgbare awardwinnaars uit de round-up van 2021 op een rij gezet. De kasten van Corsair, DeepCool en Fractal Design zijn nu allemaal 28 tot 39 procent duurder dan toen. Ook het model van Be quiet! is 14 procent in prijs gestegen. Alleen de NZXT H510 is tegen de trend in juist goedkoper geworden. Die kast is al drie jaar op de markt, dus waarschijnlijk gaat het om oude voorraad die al voor alle prijsstijgingen in Europa op de voorraadplank stond.

Waarom de prijzen van kasten pas in 2021 begonnen te stijgen

De prijsstijgingen van kasten lijken op het eerste gezicht los te staan van de algehele problematiek rondom tekorten aan chips en hardware, want de prijzen bleven lange tijd op het oude niveau. Pas het laatste jaar, sinds de zomer van 2021, zijn de prijzen echt omhoog aan het gaan. Dat komt vooral doordat fabrikanten nog lang teerden op bestaande voorraden. Die hadden ze voor de start van de pandemie al gemaakt en geïmporteerd en dus konden die nog wel voor de lagere prijzen.

De prijsontwikkeling van de populairste pc-behuizing in de Pricewatch, de Corsair 4000D Airflow.

Pas na de zomer van 2021 wordt een stijgende prijstrend zichtbaar.

Drie redenen voor dure kasten

De prijzen van nieuw te importen kasten zijn hoog om drie redenen. Ten eerste zijn de grondstoffen waarvan fabrikanten kasten maken, zoals staal en aluminium, flink duurder dan voor het uitbreken van de coronapandemie het geval was. De prijzen die een grote kastenfabrikant betaalt zijn niet erg transparant, maar op het hoogtepunt was tussen de 50 en 100 procent hoger dan pre-corona niet ongebruikelijk. Inmiddels zijn de prijzen weer wat genormaliseerd, maar liggen ze nog altijd tientallen procenten boven het pre-corona-niveau.

Daarnaast zijn het vooral de gestegen vrachtkosten die behuizingen harder raken dan veel andere componenten. Kasten zijn immers relatief groot; in vergelijking met bijvoorbeeld koelers en videokaarten passen er veel minder van in een container. De prijs voor een 40ft-container ligt nu rond 10- tot 12.000 dollar, maar omdat er minder kasten in passen, is de impact op de prijs per kast veel groter. Een bron bij een importeur stipt aan dat de grondstofkosten en de prijzen van containervervoer inmiddels over hun piek heen lijken te zijn; op het hoogtepunt moest er wel 18.000 dollar worden betaald voor het vervoeren van een container van China naar Rotterdam. Vóór corona kon dat voor een tiende van die prijs.

Desondanks zullen de prijzen nog wel even blijven stijgen, omdat de derde reden waarom kasten duur zijn die lichte verbetering weer ruimschoots opvangt. Behuizingen worden namelijk ingekocht in Amerikaanse dollar, die ten opzichte van de euro veel meer waard is geworden in de voorbije twaalf maanden. Als je nu in te kopen kasten vergelijkt met voorraad die een jaar geleden is geïmporteerd, scheelt dat zomaar 15 procent.

Voorlopige conclusie

Hoewel de prijzen van grondstoffen en vrachtvervoer weer langzaamaan normaliseren, blijven de prijzen van nieuw te importeren kasten voorlopig dus hoog. Dat zie je niet alleen terug in de prijsontwikkeling van bestaande kasten, maar ook in de hoge introductieprijzen van nieuwe modellen. Eerder deze maand gaf Fractal Design zijn nieuwe Focus 2-kast bijvoorbeeld een adviesprijs van 100 euro, terwijl het voorgaande model in die serie lange tijd voor rond de 50 euro werd verkocht.

Ook in het hogere segment lopen de prijzen op, maar in relatieve zin wel wat minder sterk. De Define 7 XL van Fractal Design werd bijvoorbeeld 50 euro duurder en dat is 26 procent, de Corsair 5000D Airflow steeg met 44 euro, oftewel 33 procent, in prijs.