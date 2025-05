NZXT introduceert vernieuwde H5 Flow met betere airflow en Kraken Elite-koelers

NZXT heeft nieuwe versies van zijn H5 Flow- en Kraken Elite-aio-waterkoeler aangekondigd. De nieuwe H5 Flow biedt volgens de fabrikant meer ondersteuning voor radiators en een psu-shroud met ruimte voor twee fans. De Kraken Elite-koeler krijgt een betere pomp en een grotere 2,72"-lcd.

De nieuwe NZXT H5 Flow-behuizing beschikt over een gewijzigd ontwerp, met een frontpaneel van mesh en een zijkant die ook deels geperforeerd is voor koeling van de voeding. Binnenin ondersteunt de behuizing nu een 360mm-radiator aan de voorkant en een 280mm-radiator aan de bovenkant. Bij de huidige H5 Flow-variant, die in 2022 werd geïntroduceerd, bedraagt die ondersteuning respectievelijk 280 en 240mm. Boven op de psu-shroud kunnen nu ook twee 120mm-fans geplaatst worden voor de koeling van de gpu. In de 2022-versie kon onderin een enkele fan geplaatst worden.

NZXT komt met twee varianten van de nieuwe H5 Flow. Er komt een reguliere versie voor 95 dollar, die beschikt over een enkele 120mm-fan voorin, die dient als intake, en een 120mm-fan aan de achterkant. Daarnaast brengt de fabrikant een rgb-variant uit voor 125 dollar. Die beschikt over een F360 RGB Core-fan aan de voorkant, wat in feite drie 120mm-fans binnen een enkele frame zijn, en een 120mm-fan aan de achterkant.

Nieuwe Kraken Elite met betere pomp

NZXT komt ook met nieuwe aio-waterkoelers in zijn Kraken Elite-serie. Deze beschikken onder meer over een door NZXT en CoolIT ontworpen Turbine-pomp. Die moet een betere flowrate en druk bieden dan de huidige Kraken Elite-koelers met een Asetek-pomp, claimt NZXT in zijn persbericht. Het is onduidelijk hoe de twee pompen zich verhouden op het gebied van geluidsproductie.

Verder beschikt de nieuwe Kraken Elite-serie over een groter scherm op bovenkant van de pomp. Die biedt nu een diagonaal van 2,72", waar dat bij de huidige Kraken Elite-serie nog 2,36" betreft. Het is daarnaast een ips-paneel, waar de oude variant over een TN-paneel beschikte. De resolutie blijft wel hetzelfde, met 640x640 pixels.

De Kraken Elite-koelers komen beschikbaar in 'gewone' varianten en versies met rgb. Eerstgenoemde komt beschikbaar met 240- of 360mm-radiator, enkel in het zwart. De rgb-varianten worden geleverd met zwart of wit ontwerp en krijgen 240-, 280- of 360mm-radiators. Bij deze rgb-versies levert NZXT ook singleframeventilators.