NZXT introduceert nieuwe H5-behuizing en cpu-koelers

NZXT kondigt een nieuwe versie van zijn H5-midtower aan en komt ook met een nieuwe cpu-koeler. De nieuwe H5-behuizing komt in twee varianten: de H5 Flow en een duurdere H5 Elite. De behuizingen kunnen worden gecombineerd worden met de nieuwe T120 cpu-koeler.

De nieuwe H5-behuizingen hebben een groter rooster aan de bovenzijde gekregen, waardoor er meer lucht kan circuleren en ook de metalen voorzijde van de H5 Flow is geperforeerd voor een verbeterde ventilatie. De H5 Elite heeft wel een glazen voorpaneel, maar in deze versie moeten roosters aan de zijkant van de kast voor luchttoevoer zorgen.

Wat ook opvalt is een ventilator onderin de behuizing voor luchtaanvoer. Deze ventilator is schuin naar boven gericht, wat volgens NZXT voor een betere koeling van de videokaart moet zorgen. Ook worden er twee F120Q-ventilatoren van NZXT geleverd met de kast. Deze zijn voorgeïnstalleerd aan de voorzijde. Naast deze fans is er nog ruimte voor twee 120mm-fans bovenin de kast.

De H5 Flow is het goedkoopste model en begint bij 110 euro. Voor de H5 Elite vraagt de fabrikant 150 euro. Deze H5 Elite heeft grotendeels hetzelfde ontwerp als de H5 Flow en wordt ook met drie fans geleverd door de fabrikant. Het verschil is dat de fans aan de voorzijde zijn voorzien van rgb. Buiten dat is het grootste verschil het glazen voorpaneel aan de voorzijde van de H5 Elite. De H5 Flow heeft alleen een glazen zijpaneel.

Naast de nieuwe versie van de H5-behuizing introduceert NZXT ook een nieuwe cpu-koeler. De koeler is beschikbaar voor zowel AMD- als Intel-sockets en komt in het wit en zwart. Daarnaast kan er gekozen worden voor een rgb-versie. De standaard T120-koeler kost 50 euro. Voor de rgb-versie moet 55 euro worden neergelegd.