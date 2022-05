Ongeveer vijf jaar geleden bracht NZXT zijn eerste behuizingen in de H-serie uit, in drie formaten. Die H700, H400 en H200 bleken al snel zo succesvol, dat ook een H500 werd uitgebracht. Sindsdien heeft de H-serie diverse iteraties doorlopen, met varianten die rgb-verlichting, glazen frontjes en modernere frontpaneelconnectors kregen.

In 2020 volgde de H1, die eufemistisch gezegd met gemengde gevoelens werd ontvangen. Die H-serie krijgt nu een vervolg met drie behuizingen in de grootste categorie: de NZXT H7, H7 Flow en H7 Elite. De behuizingen zijn opgesplitst in drie typen: het eenvoudigste type is de H7, met een gesloten paneel aan de voorkant, maar wel een glazen zijpaneel. De Elite heeft zowel aan de zijkant als aan de voorkant een glazen paneel en wordt dan ook geleverd met rgb-ventilators voor de nodige blingfactor. Wie vooral veel koeling wenst, kan naar de Flow-uitvoering kijken; daarvan is het frontpaneel geperforeerd, zodat zoveel mogelijk lucht kan worden aangezogen.

De behuizingen zijn in twee of drie kleuren verkrijgbaar. De H7 en H7 Flow zijn in matzwart, matwit of een combinatie van zwart en wit te koop voor een adviesprijs van 140 euro. De Elite met zijn glazen panelen en rgb-verlichting is een stuk prijziger met een adviesprijs van 210 euro en is in matzwart of matwit verkrijgbaar. Optioneel is nog voor alle uitvoeringen een kit te koop om de videokaart haaks te monteren. Die riser-kit kost 90 euro.