Het is weer eens tijd voor een nieuwe fabrikant van behuizingen: we bekijken de Model 8 Dharma, de eerste kast van het merk Geometric Future. Doet de ontwerpstijl van de Model 8 je ergens aan denken? Dat kan goed kloppen, want dit relatief jonge merk is opgericht door diverse oud-medewerkers van In Win. Dat merk stond en staat bekend om unieke designs en een hoge bouwkwaliteit, dus dat belooft veel goeds.

Geometric Future doet dan ook weinig moeite om die link te verbergen. Het kantoor van Geometric Future ligt op nog geen twintig minuten rijden van het Chinese kantoor van In Win, in de stad Suzhou. Voor de begrippen van deze miljoenenstad zijn ze daarmee nog net geen buren. Het nieuwe merk bracht de Model 8-serie vorig jaar al op de markt, maar focuste in eerste instantie vooral op China. Via een Nederlandse distributeur zijn de kasten sinds kort ook verkrijgbaar op Bol.com en Amazon.nl, en naar aanleiding daarvan wilde de fabrikant wel een sample ter beschikking stellen.

De Model 8 is een relatief forse towerkast die wordt verkocht in meerdere varianten. De interne indeling is daarbij steeds gelijk, maar de buitenkant verschilt behoorlijk. De door ons geteste Dharma kost 189,90 euro en heeft een glazen zijpaneel met een strook van geborsteld aluminium, en een voorpaneel gemaakt van datzelfde materiaal. De Lohan is de simpelere versie, in zwart en wit, de Celluloid heeft een gewaagder kleurenpallet met paars en geel, en in de Cowboy is tot slot een strook echte koeienhuid verwerkt. Voor ieder wat wils, zullen we maar zeggen.