Samengevat De Torrent is een heel andere behuizing dan we van Fractal Design gewend zijn, met volledige focus op airflow in plaats van stilte. De bouwkwaliteit van de behuizing is dik in orde, al hoop je op een afstandje misschien op een aluminium front in plaats van het plastic. De koelprestaties zijn meer dan uitstekend en de Torrent heeft prima geluidseigenschappen, zolang je de vijf(!) meegeleverde ventilators niet vol laat draaien. Als je die meegeleverde ventilators meerekent, valt ook de prijs mee. Er zijn immers weinig kasten in dit segment die zo goed presteren en waarbij vijf grote ventilators worden meegeleverd. Pluspunten Extreme koeling

Vijf ventilators meegeleverd Minpunten Relatief veel plastic

Stockfans luid op 12V Getest Fractal Design Torrent Black Solid Prijs bij publicatie: € 200,- Vanaf € 179,90 Vergelijk prijzen

Eigenlijk was het al dit voorjaar de bedoeling met een nieuw vlaggenschip te komen, maar noodgedwongen moest Fractal Design de introductie van de nieuwe Torrent een paar maanden uitstellen. En ja, je leest het goed: Fractal komt met de Torrent en niet met de Define 8, zoals je wellicht zou verwachten. Aan de Torrent ligt dan ook een andere ontwerpfilosofie ten grondslag dan aan de bekende stille en ingetogen Define-serie.

De Torrent is een compleet ander soort behuizing; het gaat hier om een behuizing die is geoptimaliseerd voor airflow en een behoorlijk open voorkant heeft. Anders dan we bij vrijwel alle andere kasten gewend zijn, heeft Fractal Design gekozen voor een voeding bovenin de behuizing, in plaats van onderin. Dat is om plaats te maken voor ventilators onderin, zodat lucht niet alleen van voor naar achter, maar ook van onder naar boven kan stromen. Daarmee doet de behuizing een beetje aan Silverstone-behuizingen als de Ravens denken, maar anders dan die serie positioneert FD het moederbord wel op de gebruikelijke manier.

Naast de Torrent introduceert Fractal Design twee nieuwe ventilators: de Prisma ARGB PWM- en Dynamic X2 PWM, beide in 140mm- en 180mm-uitvoeringen. Die zitten met twee stuks van 180mm vóór in de behuizing, in respectievelijk de rgb-uitvoering van de Torrent en de versie zonder rgb-verlichting. Onderin zitten drie 140mm-ventilators.

De Torrent is niet alleen in standaard- en rgb-uitvoering verkrijgbaar, maar ook in zwart, grijs of wit, en met een gesloten, helder of getint glazen zijpaneel. De vanafprijs voor een behuizing met gesloten zijpaneel en zonder rgb-ventilators bedraagt 180 euro; voor glazen zijpanelen moet 10 euro extra betaald worden en rgb-verlichting (en glas aan beide zijden) kost 40 euro extra. Daarmee kost de zwarte versie met getint glas en rgb-verlichting die wij hebben ontvangen, 230 euro. We ontvingen overigens ook de Dynamic-fans, en die hebben we gebruikt voor de benchmarks. De Dynamic X2 GP-fans kosten 15 euro voor de 140mm-versie en 31 euro in 180mm-uitvoering, terwijl de ARGB-Prisma-fans respectievelijk 29 en 37 euro kosten.

Voordat we naar de Torrent gaan kijken, staan we even stil bij de feedback die op de nieuwe testmethode voor behuizingen is binnengekomen. Dat kunnen we uiteraard als addendum in die review danwel aankondiging doen, maar voor de zichtbaarheid besteden we er in deze review een pagina aan.