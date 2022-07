Fractal Design heeft een nieuwe serie behuizingen geïntroduceerd die onder de noemer Pop Series verkrijgbaar zullen zijn. De Pop-behuizingen komen in drie formaten en dan ook nog eens in stille en op airflow ingerichte varianten. En om het aantal uitvoeringen nog wat verder op te schroeven, zijn er behuizingen met gesloten zijpanelen of juist met glazen zijwandjes en behuizingen met rgb-verlichting of zonder. Dan zijn ze bovendien in diverse kleuren te koop: tijd om de Pop-serie nader te bekijken dus.

De gangbaarste versie van de nieuwe serie is de 'gewone' Pop-behuizing. Die Pop Air of Pop Silent is geschikt voor standaard ATX-moederborden en zal voor de gangbaarste builds voldoende zijn. Hou je meer van compacte pc's, dan kun je voor de Pop Mini Air of Pop Mini Silent kiezen, waarbij je beperkt bent tot mATX- of mITX-moederborden. Ga je voor groot, dan kun je in de Pop XL Silent of Pop XL Air een eATX-moederbord kwijt, mits dat niet breder is dan 280mm.

We nemen de stille en luchtige variant van de reguliere Pop-behuizingen, de Pop Air en Pop Silent dus, onder handen. Onze versies hebben zijpanelen van helder glas en onze groene Pop Air heeft rgb-fans, terwijl de witte Pop Silent reguliere ventilators heeft. Dezelfde behuizingen zijn ook met een gesloten, dus stalen zijpaneel verkrijgbaar. De adviesprijs van die Pop Air bedraagt 95 euro en van de Pop Silent 85 euro. De Pop Air is overigens ook voor 85 euro te koop als je de ledjes achterwege laat. De Pop Mini Air is vanaf 85 euro te koop en de XL-variant haal je vanaf 105 euro in huis.