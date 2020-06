Fractal Design Define 7 Compact

Niet iedereen heeft genoeg ruimte om een grote behuizing op zijn bureau te zetten in plaats van eronder, maar betekent een kleinere behuizing ook dat je allerlei concessies moet doen aan de ruimte en functionaliteit binnenin? 'Nej', moet Fractal Design hebben gedacht toen het de Compact-uitvoering van de Define 7 ontwikkelde.

We pakken de afmetingen van de gewone Define 7 en zijn nog grotere broertje, de Define 7 XL, erbij om de afmetingen van de Define 7 Compact in perspectief te zetten. De Define 7 is 475mm hoog en 547mm diep, de 7 XL doet daar met respectievelijk 604mm en 566mm een schepje bovenop. Beide uitvoeringen zijn 240mm breed. De Define 7 Compact is 474mm hoog en 427mm diep, en ook iets smaller met 210mm. Als we uitsteeksels als schroeven aan de achterkant en pootjes eronder niet meerekenen, hebben we voor de Compact een volume van ongeveer 39 liter, inderdaad flink minder dan de bijna 58 liter van de Define 7 en de helft van de dik 77 liter die de 7 XL verplaatst.

Desondanks passen gewone atx-moederborden in de behuizing, samen met in totaal zeven 120mm-ventilatoren of een combinatie van vier 140mm- en twee 120mm-ventilatoren. Voor waterkoeling is er ruimte voor een 360mm- of 280mm-radiator voorin, een 240mm-radiator bovenin en uiteraard kun je op de bodem of achterop nog een kleine radiator van 120mm kwijt.

Met het ingebouwde hdd-rek op zijn plaats kun je een 200mm-voeding kwijt en de videokaart mag 341mm lang zijn; als je de frontfan weghaalt, is dat maximaal 360mm. De processorkoeler ten slotte mag 169mm hoog zijn. Er is iets minder ruimte voor je kabels vergeleken met de riante 30mm van de Define 7 (XL); in de Compact is daar 17 tot 28mm ruimte voor.

Uiterlijk lijkt de Define 7 Compact, hoe kan het ook anders, sterk op de eerder besproken Define 7 en 7 XL. De zijpanelen kunnen met drukknoppen worden losgemaakt, net als bij zijn grote broer. En opnieuw kun je kiezen tussen een gesloten linkerzijpaneel, of een met lichte of donkere ramen.

Waar de Compact sterk afwijkt van zijn grotere varianten en van menig andere behuizing, is de bovenkant. Wie weleens een moederbord in een niet al te grote behuizing heeft geïnstalleerd, weet dat het inprikken van de eps-connector nogal een gepriegel kan zijn en een torenkoeler op de processor monteren kan ook een krap werkje zijn. De bovenkant van de behuizing geeft in die gevallen weinig werkruimte en je haalt je vingers open aan de koelribben van de koeler.

De Define 7 Compact maakt je dat gemakkelijker. De hele bovenkant kan eenvoudig worden verwijderd, zodat je overal goed bij kunt. Daarvoor hoef je slechts twee schroefjes los te draaien. Net als bij de gewone Define 7 (XL) kun je ook een gesloten bovenplaat of juist een bovenkant met luchtrooster monteren. Over de bovenkant gesproken, je hebt daar, net als bij de grote Define-uitvoeringen, beschikking over vijf usb-poorten, zodat je vrijwel nooit iets aan de achterkant zal hoeven inprikken. Er zijn twee usb 2.0-poorten, twee usb 3.0-poorten en een usb c-poort beschikbaar. Daarnaast kun je natuurlijk ook je koptelefoon inprikken en zijn powerbuttons aanwezig.

Een puntje waarop de Compact inboet vergeleken met de gewone Define 7, naast ruimte voor bijvoorbeeld eatx-borden aan de binnenkant, is de 5,25"-bay, of de twee 5,25"-bays van de XL. De Define 7 Compact heeft geen externe bays, dus hotswap-drives of externe fancontrollers zijn er niet bij. Ook voor het verticaal plaatsen van je videokaart zul je naar de grotere varianten moeten uitwijken. Er zijn alleen de standaard horizontaal geplaatste zeven uitbreidingsslots beschikbaar.