Fractal Design brengt Meshify 2-behuizingen met afneembare bovenkant uit

Fractal Design brengt zijn Meshify 2-behuizingen uit. Het zijn varianten van de Define 7, maar dan met meer nadruk op airflow in plaats van stilte. Het paneel aan de bovenkant is los te halen, wat inbouwen van componenten makkelijker moet maken.

Volgens Fractal Design hebben de Meshify 2-behuizingen een stevige constructie en een veelzijdig ontwerp. De reguliere Meshify 2 heeft plaats voor moederborden van maximaal het eATX-formaat, terwijl in de XL-uitvoeringen ook SSI-CEB- en SSI-EEB-servermoederborden passen van maximaal 330x305mm.

De behuizingen zijn vergelijkbaar met de Define 7-behuizingen, maar bij de Meshify-serie ligt de nadruk op airflow. De voorkant bestaat uit een mesh-paneel dat lucht doorlaat. Achter het paneel zit een stoffilter dat verwijderd kan worden om de airflow verder te verhogen.

Het bovenste paneel van de behuizing is volledig los te halen, zodat de kast tijdens het inbouwen van componenten aan drie kanten te openen is. Het frontpaneel heeft drie USB-aansluitingen waaronder een USB 3.2 Gen 2 Type-C-variant.

In de kast is er ruimte voor in totaal negen 120mm- of 140mm-ventilatoren. Fractal Design levert drie van zijn Dynamic X2 GP-14-fans mee. Onder andere Tom's Hardware en Hexus hebben reviews van de nieuwe behuizing gepubliceerd.

Fractal Design biedt een variant van de Meshify 2 aan met gesloten zijpanelen voor een adviesprijs van 133 euro. Versies met een paneel van gehard glas kosten 143 euro en zijn verkrijgbaar met helder, lichtgetint en donkergetint glas. De grote Meshify 2 XL-uitvoering kost 182 euro en is verkrijgbaar met licht- en donkergetint glas.