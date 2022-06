Negen riante behuizingen getest

Het najaar van 2020 staat in het teken van introducties van nieuwe generaties videokaarten. Nvidia heeft zijn Ampere-kaarten uitgebracht, AMD heeft zijn Big Navi-kaarten aangekondigd en AMD's nieuwe Zen 3-processors bleken Intels laatste prestatiekroontje af te pakken. Beide fabrikanten hebben dus weer een verse line-up met high-end videokaarten en dat nodigt ertoe uit om een nieuw gamesysteem rondom deze kaarten op te bouwen.

En waar je voor het thuiswerken wegens de coronacrisis wellicht een compact en saai kantoor-pc'tje in elkaar hebt gezet dit voorjaar, mogen alle registers open voor een beest van een gamesysteem om de nieuwe generatie videokaarten het systeem, en in ieder geval de behuizing, te geven die ze verdienen. Om je een handje te helpen, zetten we daarom tien high-end behuizingen voor je op een rij die je in staat stellen om een consolekiller te bouwen. De behuizingen zijn niet de goedkoopste, want we hebben rondgeshopt voor modellen die voor ongeveer 150 euro verkrijgbaar zijn. Dat is relatief veel geld, maar bedenk dat je met je behuizing gerust langere tijd kunt doen; je kunt het binnenwerk een paar keer verversen.

We hebben daarbij geselecteerd op ruimte en bouwkwaliteit. Een kast van 150 euro moet wat ons betreft voldoende plek geven aan grote moederborden en de nodige koeling, of dat nu waterkoeling is of een hele zwik ventilatoren. Een paar knappe ventilatoren meeleveren mag voor dit geld ook wel en het gros daarvan is bovendien voorzien van bestuurbare rgb-ledjes. Ten slotte zijn de meeste, maar niet alle, behuizingen voorzien van een venster, zodat je kunt zien hoe snel je hardware is.

We zetten eerst alle geteste behuizingen op een rij en bespreken elke kast in het kort. Dat doen we uiteraard op alfabetische volgorde; de keus is en blijft aan jou, gezien de smaakkwestie. We geven echter straks wel onze voorkeur op basis van features, prestaties en prijs. Daarna zetten we de prestaties naast elkaar en kun je zelf beoordelen welke behuizing voor jou de beste combinatie van features, prestaties en uiterlijk heeft. Er zijn immers weinig onderdelen van je pc zo smaakgebonden als de behuizing waarin je alles onder brengt.