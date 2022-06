We bespreken regelmatig luxe, high-end behuizingen en wagen zo nu en dan een uitstapje naar niches als mini-ITX. De Pricewatch laat echter duidelijk zien dat, net als bij auto's, ook de kasten uit de middenklasse veruit het populairst zijn. In deze megaround-up reviewen we maar liefst negentien behuizingen die huisvesting bieden aan een ATX-moederbord en tussen de 60 en 120 euro kosten, met het zwaartepunt in het midden.

Een middenklassebehuizing anno 2021

Als we de kasten in deze round-up vergelijken met vergelijkbaar geprijsde behuizingen van pak 'm beet vijf jaar geleden, dan zijn ze primair leeg en transparant geworden. Door het verdwijnen van de harddiskcage is een kast anno 2021 verworden tot één grote, gapende ruimte, op hooguit drie bays onder de psu-shroud en de ruimte voor optische drives na. Dat is in theorie goed voor de airflow, inbouwmogelijkheden en looks, maar maakt ook dat behuizingen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Met transparant doelen we uiteraard op de glazen zijpanelen, die behalve bij specifiek op stilte gerichte behuizingen standaard zijn geworden. Zelfs in dit segment komen we al kasten tegen die ook een voorpaneel van glas hebben, maar voor een behuizing die aan drie of vier zijden met glas is bekleed, zul je toch nog wat dieper in de buidel moeten tasten.

Waar luchtdoorlatend mesh eerder de standaard was voor het voorpaneel van een kast, zagen we in de afgelopen jaren steeds meer behuizingen met een dichte voorkant. Eerst hadden ze nog vaak een deurtje, zodat je bij de 5,25"-bays kon, maar toen die verdwenen, waren ze vaak helemaal potdicht, met plastic, aluminium of zoals gezegd glas. Hoewel de fabrikanten beweerden dat de frontfans prima aan frisse lucht konden komen via uitsparingen aan de zijkant, is het afdekken van de ventilators met een dicht oppervlak uit airflow-oogpunt natuurlijk het domste wat je kunt doen. Tal van reviewers uitten hun onvrede over deze trend en bij de nieuwste modellen in deze round-up menen we een langzame kentering te bespeuren. Fabrikanten kiezen steeds vaker weer voor mesh of bieden dat op z'n minst als optie aan.

Prijsstijgingen

Een recente ontwikkeling is de forse stijging van de internationale vrachtkosten. Behuizingen worden exclusief per boot aangevoerd; het vliegtuig is door de verhouding tussen omvang, gewicht en waarde geen optie. Een zeecontainer van China naar hier krijgen is in het afgelopen jaar vijfmaal zo duur geworden, begrijpen we van bronnen in de markt. Dat komt ruwweg neer op een tientje extra per behuizing. Diverse merken hebben hun prijzen in de afgelopen maanden naar boven bijgesteld, waarbij de keten van fabrikant, distributeur en winkel vooralsnog vaak een deel compenseert. Op korte termijn lijkt de prijs van zeevracht in elk geval te stabiliseren, wat betekent dat er voor de komende maanden geen verdere prijsstijgingen te verwachten zijn.