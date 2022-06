Samengevat

De eerste behuizing van Seasonic is direct een bijzondere. De Syncro is goed als standalone-behuizing bruikbaar, maar onderscheidt zich pas echt dankzij de mogelijkheid een Connect-module voor speciale voedingen in te bouwen. Daarmee wordt het kabelmanagement vereenvoudigd; de module is een soort backplane voor de bekabeling. Dat maakt de combinatie behuizing en voeding uiteraard wel behoorlijk prijzig. Ons advies is: koop de losse behuizing zonder ventilators, want die maken erg veel lawaai. Je kunt altijd later nog een Connect-voeding kopen.