Tot 2017 kenden we Fractal Design vooral van de strakke Define-serie behuizingen en in iets mindere mate van de budgetserie Core, en de Focus- en Node-series. Met de Meshify C, die in augustus 2017 uitkwam, begon het Zweedse bedrijf aan een serie behuizingen met een kenmerkend frontpaneel van een metalen mesh met stealth look, of een low-polylook, zo je wil. Met de Meshify C werd ook een kleinere versie geïntroduceerd, en later volgden de Meshify 2 en 2 XL voor eATX-borden en groter, en ook de Meshify S2 is een grotere variant.

Na bijna vier jaar vindt Fractal Design het stilletjes tijd worden voor een nieuwe versie van de populaire Meshify C-behuizing. In de tussenliggende periode is er niet extreem veel veranderd in de wereld van zelfbouw-pc's, maar waar andere behuizingen gedurende hun levensduur nog weleens een update kregen, is dat voor de Meshify C tot dusver niet gebeurd. Zo kreeg de Define R6 na verloop van tijd een upgrade naar een frontpaneel met USB type C-ondersteuning en de R3 daarvoor kreeg een USB 3.0-update.

Met de introductie van de Meshify 2 Compact krijgt de originele Meshify C min of meer ook zo'n update. De behuizing wordt niet compleet herontworpen of flink gewijzigd, maar met enkele subtiele verbeteringen en kleine updates wordt de Fractal Design Meshify 2 Compact, zoals de opvolger voluit heet, weer helemaal geschikt gemaakt voor 2021. Mede door de problematiek rondom verzendkosten via containerschepen is de prijs wat hoger dan bij introductie van de Meshify C destijds; de vanafprijs bedraagt 100 euro. Daar krijg je een versie met gesloten zijpanelen voor. Wil je een uitvoering met een al dan niet getint en gehard glazen zijpaneel, dan kost je dat 109 euro. Wij hebben die laatste variant getest.