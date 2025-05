Fractal Design introduceert Lite- en RGB-variant van Meshify 2 Compact

Fractal Design heeft twee nieuwe varianten binnen de Meshify 2-serie behuizingen aangekondigd. De Compact Lite en Compact RGB hebben dezelfde afmetingen als de reguliere Meshify 2 Compact, maar bedienen iets andere doelgroepen.

De Meshify 2 Compact Lite heeft net als eerdere Lite-uitvoeringen een versimpeld interieur, bijvoorbeeld door slechts ruimte te bieden voor twee 3,5"- en twee 2,5"-opslagschijven. Verder is er de mogelijkheid om zeven 120mm-fans of vier 140mm- en twee 120mm-fans in de behuizing te monteren. De kast wordt geleverd met twee 140mm-fans aan de voorkant en een 120mm-fan aan de achterkant.

De Meshify 2 Compact RGB heeft net als de reguliere Compact ruimte voor in totaal zes opslagschijven en verruilt de resetknop op het frontpaneel voor een 'rgb-controller'. De RGB-variant wordt geleverd met drie 120mm-frontfans en een 120mm-fan aan achterkant. Ook deze uitvoering heeft plaats voor maximaal zeven 120mm-fans of vier 140mm- en twee 120mm-fans. In tegenstelling tot de Lite-variant heeft de Compact RGB een verwijderbaar bovenpaneel waardoor er relatief gemakkelijk een toegang tot de geïnstalleerde hardware en kabels gemaakt kan worden.

Wat betreft het design en de omvang zijn alle Meshify 2 Compact-varianten hetzelfde. Zo zijn moederborden van het formaat ATX, mATX en mini-ITX compatibel met de kasten en is het frontpaneel bekleed met het kenmerkende mesh-gaas. Verder is er ruimte voor een gpu van maximaal 345mm lang en de cpu-koeler kan maximaal 169mm hoog zijn.