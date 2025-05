'Britse politie pakt 17-jarige hacker op in verband met hack Rockstar en Uber'

De City of London Police heeft in samenwerking met de FBI een 17-jarige hacker opgepakt. Het zou om dezelfde persoon gaan die eerder de verantwoordelijkheid op het lekken van beelden van GTA 6 en het binnendringen van Uber opeiste.

De Londense politie heeft vooralsnog alleen bekendgemaakt dat een 17-jarige persoon is opgepakt op verdenking van hacken. Ex-Reuters-journalist Matt Keys weet daarentegen te melden dat de arrestatie in verband wordt gebracht met de cyberaanval op Rockstar Games 'en mogelijk ook op Uber Technologies'. Na de cyberaanval op Uber zei de taxidienst in een statement dat het waarschijnlijk om een aanval door hackersgroep Lapsus$ gaat en dat er aanwijzingen zijn dat dezelfde groepering achter de aanval op Rockstar Games zit.

Het is niet voor het eerst dat een minderjarige door de Britse politie wordt opgepakt voor eventuele betrokkenheid bij Lapsus$. Begin dit jaar werden zeven verdachten met een leeftijd van tussen de 17 en 21 jaar gearresteerd. Zij zouden betrokken zijn geweest bij meerdere criminele activiteiten, uitgevoerd onder de naam Lapsus$. Ook werd toen bekend dat de leider van de groepering een 16-jarige Brit zou zijn. Het is niet bekend in hoeverre er overlap is tussen eerdere aanhoudingen en de arrestatie van de 17-jarige verdachte afgelopen donderdagavond.