Aantal cyberincidenten bij Nederlandse gemeenten is in een jaar tijd verdubbeld

De Informatiebeveiligingsdienst van de Vereniging Nederlandse gemeenten heeft vorig jaar 300 verzoeken om hulp gekregen bij cyberincidenten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Volgens het IBD is ook ransomware in opmars en moet er actie worden ondernomen.

De Informatiebeveiligingsdienst deelt haar bevindingen in het tweejaarlijkse rapport Dreigingsbeeld informatiebeveiliging voor Nederlandse gemeenten en aan de NOS. Daarin stelt de dienst dat het in 2021 1841 kwetsbaarheden heeft gesignaleerd in ICT-software van Nederlandse gemeenten. Vorig jaar hadden 90 kwetsbaarheden een hoge kans op misbruik terwijl dat er volgens de informatiebeveiligingsdienst in 2020 nog 45 waren. In 2019 waren het er 24.

"Gevallen met een hoge kans op misbruik, en met ernstige gevolgen, kwamen in de afgelopen jaren relatief steeds vaker voor", stelt het rapport. "Vaak is het verhelpen van een kwetsbaarheid een kwestie van updaten, maar soms is het complexer en moeten systemen ingrijpend gewijzigd worden", klinkt het. De Informatiebeveiligingsdienst meldt dat ransomware-aanvallen steeds vaker voorkomen en haalt ook een ransomwareaanval in de Nederlandse gemeente Buren van eerder dit jaar aan als voorbeeld. Daarbij is minstens 130GB aan gegevens gestolen die later te koop werden aangeboden op het darkweb. In het systeem van de overheidsinstantie stonden 1.331 kopieën van paspoorten en identiteitsbewijzen opgeslagen.

Volgens het onderzoek zijn de gemeenten zich niet altijd bewust van welke type data zij te beschermen hebben en zou er ook weinig aandacht zijn voor deze bescherming. Informatiebeveiliging wordt volgens de dienst vaak aangezien voor een onnodige kostenpost. De dienst trekt bovendien aan de alarmbel. "Veel gemeenten zetten stappen om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Maar de dreiging neemt zo snel toe dat er meer nodig is om het groeiende gat te dichten", klinkt het. "Als gemeenten hun weerbaarheid niet verhogen zal dit leiden tot meer incidenten."