Wind- en zonne-energie afgelopen maanden goed voor kwart elektriciteit in de EU

Wind- en zonne-energie waren van maart tot en met september goed voor 24 procent van de Europese elektriciteitsbevoorrading. Wind zou 192 TWh aan elektriciteit hebben opgewekt, zonne-energie 153 TWh. Hierdoor heeft Europa 99 miljard euro aan gasaankopen vermeden.

Volgens denktanks Ember en E3G is er vorig jaar in totaal 345 TWh aan elektriciteit in Europa opgewekt door wind- en zonne-energie. Dat is volgens de denktanks 39 TWh, of 13 procent, meer dan in 2021. Zonder het aandeel van wind- en zonne-energie zou de Europese Unie naar verluidt 690 TWh aan gas moeten hebben aangekocht om elektriciteit op te wekken. Dat zou geresulteerd hebben in een kostenplaatje van ongeveer 99 miljard euro. Door de toename van die 13 procent in 2022, heeft de EU volgens Ember en E3G dit jaar 11 miljard euro extra bespaard op gas in vergelijking met vorig jaar.

De denktanks menen dat 19 landen uit de Europese Unie een record hebben gebroken wat betreft het opwekken van elektriciteit uit wind- en zonne-energie. Polen zou ten opzichte van in 2021 bijvoorbeeld 5 TWh meer elektriciteit hebben opgewekt. Dat is goed voor 48,5 procent. Spanje heeft dit jaar naar verluidt 7,4 TWh meer elektriciteit opgewekt en zou Duitsland 5,4 TWh meer elektriciteit hebben opgewekt via wind- en zonne-energie.