Grootste accu van Nederland is in bedrijf genomen in Lelystad

Eneco heeft in Lelystad de grootste accu van Nederland tot nu toe in gebruik genomen. De zogenaamde Buffalo van Giga Storage heeft een vermogen van 25MW en een capaciteit van 48MWh. De accu is bedoeld om pieken en dalen in de elektriciteitsvoorziening af te vlakken.

De accu maakt zich nuttig als er bijvoorbeeld te veel zonne-energie geproduceerd wordt rond het middaguur en die niet volledig verbruikt wordt. Andersom, als de zon niet schijnt en er staat geen wind, dan kan de accu ook zijn energie leveren aan het net zonder dat een op fossiele brandstoffen gebaseerde energiebron ingeschakeld hoeft te worden. Het AD schrijft dat hij zo groot als een voetbalveld is.

Het is de tweede accu van het bedrijf Giga die in gebruik is genomen. De eerste, de Giga Rhino, heeft een vermogen van 12MW en een capaciteit van 7,5MWh. Die is in bedrijf sinds 2020 en eveneens gesitueerd in Lelystad. Volgens de site werkt Giga ook aan de zogenaamde Elephant-accu.

Giga vertelt op zijn website dat de kathode van de nieuwe Buffalo-accu gemaakt is van lithiumijzerfosfaat, afgekort LFP. LFP-accu's (LiFePO 4 ) zijn momenteel in opkomst. In tegenstelling tot NMC en NCA bevatten die geen kobalt. LiFePO 4 kan beter tegen hoge temperaturen en is dus geschikt voor snelladen op een hoger vermogen. In vergelijking met NMC is de energiedichtheid wat lager. Dat laatste komt doordat het op een iets lagere spanning werkt. Accu's op basis van LiFePO 4 zijn wat goedkoper om te produceren. Volgens een analyse van Wood Mackenzie Power & Renewables zal LFP in 2030 de markt domineren, ten koste van NMC. De oudere Rhino-accu is nog wel een NMC-variant. Tweakers besprak de ins en outs van accu's en hun productie in een achtergrondverhaal, eerder dit jaar.

Verschillende partijen, waaronder wetenschappers en een netbeheerdersorganisatie, hebben deze week nog kritiek geuit op de Nederlandse energietoezichthouder ACM. Ze stelden dat er onvoldoende ruimte was voor investeringen in het net, waardoor de energietransitie en economische groei afgeremd worden. Dit heeft inmiddels geleid tot een situatie waarin meer dan 6700 bedrijven en instellingen niet direct op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten en dus op een wachtlijst staan. Rob Jetten, de Nederlandse klimaat- en energieminister, zegt te gaan ingrijpen op het stroomnet.