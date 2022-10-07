Grootste accu van Nederland is in bedrijf genomen in Lelystad

Eneco heeft in Lelystad de grootste accu van Nederland tot nu toe in gebruik genomen. De zogenaamde Buffalo van Giga Storage heeft een vermogen van 25MW en een capaciteit van 48MWh. De accu is bedoeld om pieken en dalen in de elektriciteitsvoorziening af te vlakken.

De accu maakt zich nuttig als er bijvoorbeeld te veel zonne-energie geproduceerd wordt rond het middaguur en die niet volledig verbruikt wordt. Andersom, als de zon niet schijnt en er staat geen wind, dan kan de accu ook zijn energie leveren aan het net zonder dat een op fossiele brandstoffen gebaseerde energiebron ingeschakeld hoeft te worden. Het AD schrijft dat hij zo groot als een voetbalveld is.

Het is de tweede accu van het bedrijf Giga die in gebruik is genomen. De eerste, de Giga Rhino, heeft een vermogen van 12MW en een capaciteit van 7,5MWh. Die is in bedrijf sinds 2020 en eveneens gesitueerd in Lelystad. Volgens de site werkt Giga ook aan de zogenaamde Elephant-accu.

Giga vertelt op zijn website dat de kathode van de nieuwe Buffalo-accu gemaakt is van lithiumijzerfosfaat, afgekort LFP. LFP-accu's (LiFePO4) zijn momenteel in opkomst. In tegenstelling tot NMC en NCA bevatten die geen kobalt. LiFePO4 kan beter tegen hoge temperaturen en is dus geschikt voor snelladen op een hoger vermogen. In vergelijking met NMC is de energiedichtheid wat lager. Dat laatste komt doordat het op een iets lagere spanning werkt. Accu's op basis van LiFePO4 zijn wat goedkoper om te produceren. Volgens een analyse van Wood Mackenzie Power & Renewables zal LFP in 2030 de markt domineren, ten koste van NMC. De oudere Rhino-accu is nog wel een NMC-variant. Tweakers besprak de ins en outs van accu's en hun productie in een achtergrondverhaal, eerder dit jaar.

Verschillende partijen, waaronder wetenschappers en een netbeheerdersorganisatie, hebben deze week nog kritiek geuit op de Nederlandse energietoezichthouder ACM. Ze stelden dat er onvoldoende ruimte was voor investeringen in het net, waardoor de energietransitie en economische groei afgeremd worden. Dit heeft inmiddels geleid tot een situatie waarin meer dan 6700 bedrijven en instellingen niet direct op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten en dus op een wachtlijst staan. Rob Jetten, de Nederlandse klimaat- en energieminister, zegt te gaan ingrijpen op het stroomnet.

Giga Storage Buffalo
Beeld: Giga Storage

Door Mark Hendrikman

Redacteur

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Balance 7 oktober 2022 11:06
Om een klein beetje een idee te geven van de schaal en kosten van zo'n project, voor een vergelijkbaar systeem vraagt Tesla ongeveer $25 miljoen inclusief installatie, of $22 miljoen als je het zelf installeert.

Daarvoor krijg je een systeem met 13 Megapacks die elk 1927 kW kunnen leveren, 3854 kWh kunnen opslaan en een Round Trip Efficiency van 92.0% hebben.

De grootste projecten gaan nu richting een GWh aan opslag, zoals de McCoy Solar Energy Project Hybrid (920 MWh) en de Manatee Solar Energy Center (900 MWh) in respectievelijk California en Florida.

Het grootste operationele systeem in Europa is Minety in het VK met 133 MWh.

In de VS en Australie zijn ook al projecten van boven de 1 GWh in aanleg, zoals de Edwards Sanborn Solar Storage in California met een capaciteit van 2445 MWh.

Ter vergelijking, in Nederland zijn nu zo'n 42.885 Tesla Model 3's op de weg, tot nu toe de meest verkochte elektrische auto. Ongeveer 2/3e zijn daarvan de long range variant met een capaciteit van 75 kWh, de rest beschikt over 50 kWh. Gemiddeld ruim 65 kWh. Gezamenlijk beschikken die dus over zo'n 2,8 GWh aan capaciteit.

Het zou leuk zijn als je die gigantische capaciteit zou kunnen inzetten. Zelfs als je niet de batterijen ontlaad, zou je met op een handig moment laden (bijvoorbeeld als er genoeg capaciteit op het net is en/of een overschot aan wind/zonnestroom) heel veel kunnen winnen.

Een gemiddeld huishouden gebruikt namelijk zo'n 2.479 kWh elektriciteit thuis per jaar. Dat is gemiddeld zo'n 7 kWh per dag. Op het kleine formaat Model 3-accu kan je dus al een week leven. En de meeste weken is er ergens in die week wel een bulk zon/wind waarmee je (goedkoop) kan opladen.

Terugleveren aan het net kan ook, als de stroom duur is bijvoorbeeld. Daar wordt deze grote buffer batterij dus ook voor gebruikt, kopen bij veel aanbod / weinig vraag (goedkope prijs) en verkopen bij veel vraag / weinig aanbod.

Met auto's noemen ze Vehicle-to-grid (V2G). Er wordt gewerkt aan een standaard communicatieprotocol hiervoor, ISO 15118.
GeoBeo @Balance7 oktober 2022 14:08
Of je zet 20 jaar geleden 1 of 2 extra kern centrales neer en dan waren we ook van AL het gezeik en complexiteit af geweest en was stroom de schoonste en goedkoopste ter wereld (zoals in Frankrijk, maar dan wel gewoon onderhoudsbeurten geven).

Nu zou nog steeds beter zijn dan nooit.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 22 juli 2024 16:51]

Verwijderd @GeoBeo7 oktober 2022 14:10
Kernafval is nog steeds een issue.
Homer J.Simpson @Verwijderd7 oktober 2022 20:19
Nee dat is het niet. Zeker niet als je de alternatieven bekijkt: continue fijnstofuitstoot uit conventionele centrales of afhankelijkheid van het buitenland voor onze energiecontinuiteit. Kernafval is compact en stabiel, na verglazing opslaan is echt niet zo'n probleem.

We doen alleen enorm enorm moeilijk over alles wat daar mee te maken heeft omdat we bang zijn voor wat we niet begrijpen. In dat laatste schuilt het echte gevaar, de technologie is er al lang.
NoobishPro @Homer J.Simpson9 oktober 2022 18:46
Ter kleine toevoeging;

Er gaan naar schatting zo'n er 112.000 mensen per jaar dood wegens de luchtvervuiling van koolcentrales in alleen al Zuid-India. De totale schatting is zo'n 9 miljoen per jaar wereldwijd.

Een tennisballetje aan kernafval wat genoeg stroom heeft geleverd voor de hele wereld voor 3 maanden, wat we diep de grond in boren op plekken waar nooit een mens zal komen, zal in verhouding weinig problemen veroorzaken. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het klimaat.
dj.verhulst @Verwijderd7 oktober 2022 21:54
op een stuk zo groot als een tennisbal kunnen ze maanden draaien ...
en dan weer verwerken en hergebruiken
majetta @Verwijderd7 oktober 2022 22:33
Het is nooit een issue is geweest, kernafval kan je heel goed opslaan en er zijn nu kernreactor en die deze ook opnieuw kunnen gebruiken.
eboellie @Verwijderd9 oktober 2022 20:26
neen dat is het niet.

Het issue is statistisch gezien kleiner dan de huidige problematiek en afval, en het klimaat heeft meer prioriteit.

Lees het korte boekje van Maarten Boudry hierover: waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat als we ons hoofd koel houden.
pkwadraat @Verwijderd9 oktober 2022 07:55
Traveling wave reactor list dat probleem op.
Darksteel83 @GeoBeo7 oktober 2022 17:56
Je hebt er echt wel heel wat meer dan 1 of 2 kerncentrales nodig.

Borsele is ongeveer 4% van ons gemiddelde elektriciteit verbruik.
Dus je hebt er al ongeveer 25 nodig van wat we doen aan elektriciteit. Gezien we waarschijnlijk nog ongeveer gaan verdubbelen in elektriciteit. Heb je het over 50 keer Borsele in de toekomst.

Als we kerncentrales dicht bij de steden zetten heb je misschien wel veel minder warmtepompen nodig. Omdat je de restwarmte van de kerncentrales kunt gebruiken dus misschien scheelt dat nog wat. Of mensen dat risico willen lopen weet ik niet.

Met 2 extra kerncentrales en wat batterij opslag in Nederland hadden we nu denk ik wel veel lagere kosten gehad voor elektriciteit. Omdat we op heel veel momenten maar een beetje gas nodig hadden. Maar dat beetje gas verhoogt de prijzen nu wel sterk.
Mylan Piron @Darksteel838 oktober 2022 14:09
Borssele is dan ook een vrij kleine kerncentrale met +- 450 MW.
Ter vergelijking: Doel 3 (helaas 2 weken geleden definitief stopgezet), Doel 4, Tihange 1, Tihange 2 en Tihange 3 hebben allen +- 1000 MW vermogen.
In Frankrijk zijn er verschillende reactoren met een vermogen van 1300 MW per unit en zelfs 1500 MW per unit (Civaux en Chooz).

Het model dat i.m.o. het meeste kans maakt om binnen budget en timing te bouwen is de APR-1400 van KEPCO met, je raadt het nooit, 1400 MW vermogen.
Men zou hier over heel Europa een vloot van moeten beginnen uitrollen, samen met de BWRX-300 (SMR) van GE-Hitachi dewelke vanaf 2028 commercieel beschikbaar wordt.
Darksteel83 @Mylan Piron8 oktober 2022 17:29
Het zou me niet verbazen als Nederland een paar kerncentrales gaat plaatsen met een electrolyser erbij.
Om de opslag benodigdheden voor dagen met weinig zon en wind kleiner te maken.
Maar bijna volledig nucleair dat zie ik niet meer gebeuren.
Homer J.Simpson @Darksteel837 oktober 2022 20:15
In Borsele zouden dan 4 reactoren van ~1GWe komen, en als onze regering slim is bouwen ze er nog 2 van in Delfzijl: redt de aluminiumindustrie en zet die regio op de kaart als lokatie van energieintensieve energie, zoals aluminium, datacenters, etc.

Misschien is het zelfs wel mogelijk om er ook nog een paar kolencentrales naast te zetten (uitstoot 100% CO2) en dit gas na de warmtekrachtkoppeling (goedkope verwarming voor groningers) oude gasvelden in te pompen zodat die weer op druk komen en de grond stopt met zakken. Misschien kan er dan ook nog extra gas uit gewonnen worden, volgens mij is CO2 zwaarder dan aardgas,.

[Reactie gewijzigd door Homer J.Simpson op 22 juli 2024 16:51]

amx @GeoBeo8 oktober 2022 09:26
Het blijft een take make waste proces. Waar de EU op uit is, is een circulaire economie met wetten omtrent verzamelen van grondstoffen. Dit zijn woorden van Diederik Samson in een recente Cafe Europa podcast.
Als een kernfysicus dit zegt, bevestigt dit dat kernenergie een korte termijn tactiek is, en geen lange termijn strategie.
mr_evil08
@GeoBeo8 oktober 2022 12:59
Moderne reactoren zit je nog steeds met kernafval, pas bij Thoriumreactor die we pas zien na 2050 wordt dat probleem minder.
MornixRS @GeoBeo10 oktober 2022 11:46
Er was geen draagvlak en er is nog steeds relatief weinig draagvlak. Daarbij is kernenergie niet goedkoop en gaan de ontwikkelingen in renewables veel sneller.
Robbaman @GeoBeo11 oktober 2022 12:45
Sorry, maar dat is echt totaal niet waar. De centrale bij Borselle is een kleintje met ongeveer 4 miljoen MWh op jaarbasis, maar stel dat we nieuwe gebruiken van 10.000.000 MWh op jaarbasis.

In Nederland verbruikten we op jaarbasis zo'n 120.000.000 MWh aan elektriciteit in 2017, wat tegenwoordig natuurlijk veel meer is. Je zou dus in 2017 al 12 grote kerncentrales nodig gehad hebben, wat in 2030 door elektrificatie waarschijnlijk wel meer richting de 30 zal gaan.

Met 1 a 2 extra centrales hadden we dus precies hetzelfde probleem gehad als nu. Nog even los van het feit dat kerncentrales juist helemaal niet goed zijn in op- en afschalen, waar vandaag de dag juist veel behoefte aan is.
FireSheep @GeoBeo20 oktober 2022 08:18
Of 20 jaar geleden waren er meer panelen gekocht. Er komt genoeg zonlicht op aarde, wat dacht je van standaard verplichten om het dak vol te leggen. Ik zie nieuwbouwprojecten met elk 3 panelen(waar soms wel 12 panelen op kunnen). En daarnaast een weiland van een paar honderd panelen. Bijv de solarcampus in purmerend of het mooie zonnepark in midwoud, check eens naast de mcdonalds in den helder zuid, eeuwig zonde om enkel racks in weilands te hebben.had makkelijk huizen of bedrijven gebouwd kunnen en dan daar panelen op.

Grond is schaars waarom enkel panelen plaatsen. Ik denk dat de overheid eens moet gaan nadenken aan parkeren onder de grond en wegen onder de grond co2 kan je zo ook makkelijker opvangen. De constructies die nu gebouwd worden slaat helemaal nergens op. meer de hoogte in en stoppen met die lelijke smalle niets zeggende perkjes. Dat hele v2g is ook niet nodig en zonde van de laadcycle van je accu, water(en dus ook je huisverwarming) kan je makkelijk eerder of later verwarmen in een buffervat.

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 22 juli 2024 16:51]

Dorstlesser @Balance7 oktober 2022 12:02
20 jaar geleden las ik in de toenmalige Quest al een voorspelling over Vehicle-to-Grid, vanwege al de elektrische auto's die door zonnepanelen opgeladen zouden worden tijdens de dag. Die waren hun tijd best ver vooruit.
Fermion @Dorstlesser7 oktober 2022 12:22
Als het bedrag voor het leveren aan het grid gelijk staat met het ontvangen uit de grid, prima.

Maar de saldering is nu scheef. Voor ontvangen betaal 70 cent, wanneer je zelf terug levert krijg je maar 9 cent.

Dus waarom zou ik met verlies terug willen leveren?
sprankel @Fermion7 oktober 2022 15:29
Je hebt een dynamisch of variabel energiecontract nodig waarbij de prijs per 15 minuten bepaald word. Vervolgens injecteer je wanneer het net veel vraag heeft en neem je af wanneer het net overschot heeft.

Heel het idee achter salderen was een fantasie op zijn eigen, jij mag injecteren wanneer het jou goed uitkomt en je mag het weer afnemen wanneer het jou goed uitkomt. Dat je met PV panelen aan het injecteren bent wanneer het net er geen behoefte aan heeft, immers dan zijn al die PV panelen aan het injecteren trok niemand iets aan. Wanneer neem je het er dan weer af? Wanneer jou en al die andere PV panelen niets aan het geven zijn en het net tekorten heeft.

Defacto ben je bij salderen goedkope PV stroom aan het inruilen voor dure gas stroom waarbij het prijsverschil betaald word door iedereen die niet de mogelijkheid heeft/had in te stappen in die saldering fantasie.

Daarom dat zeker mensen met een PV installatie zo snel mogelijk naar een dynamisch contract moeten gaan in combinatie met een batterij. Dan kan je 's avonds je stroom op het net zetten, 's nachts goedkope stroom inslaan en 's morgens die ingekochte stroom terug verkopen met op het einde van de rit een negatieve factuur.

Steek je geen batterij en ga jij gewoon verder met injecteren wanneer het net geen nood heeft krijg je peanuts, worst case kan je nog betalen ook om te mogen injecteren. Stroomprijzen durven wel eens negatief te gaan als al die PV installaties aan het injecteren zijn.
Luckyoil @sprankel7 oktober 2022 18:48
Wat een onzin weer zeg.
Als ik goedkoop stroom terug lever dan wordt dat ook de energiemaatschappij tegen een hoog tarief doorverkocht aan iemand die op dat moment stroom nodig heeft, pure winst dus voor de energiemaatschappijen.
Als er dan plotseling teveel terug geleverd wordt dan hadden de energiemaatschappijen dat eerder moeten onderkennen en eventueel moeten investeren in accu's in wijkcentrales zodat ze daar de stroom konden opslaan die ze naderhand weer duur kunnen verkopen maar niet achteraf komen huilen dat het stroomnet overbelast is en wachten totdat er weer nieuwe subsidies komen van de overheid of de prijzen nu zodanig verhogen omdat ze nu plotseling wel moeten investeren in het netwerk.
Met salderen krijg je nu net wel een eerlijke prijs voor je stroom namelijk dezelfde als die je ook betaalt.
Darksteel83 @Luckyoil8 oktober 2022 00:23
Er is een groot verschil tussen energie bedrijven en netbeheerders.

Energiebedrijven produceren de elektriciteit en handelen erin. Zij mogen ook eventueel accu's neer zetten. Maar die accu zijn voor hun erg duur wegens nettarieven. En tot dit 1 januari van dit jaar een dubbele energie belasting op het weer opladen van accu's.

Netbeheerders zorgen voor de kabels naar je huis toe. Zij mogen NIET handelen in elektriciteit. Dus ze mogen op wat pilot projecten na ook geen accu's plaatsen.

Er is dus geen partij die redelijk goedkoop wat accu's kan plaatsen door regels van de overheid. Daar moet eerst wat aangedaan worden.

Het salderen zorgt ervoor dat thuisaccu's niet interessant zijn voor mensen met zonnepanelen.
Het is voor mensen met zonnepanelen ook niet interessant om dynamische tarieven te nemen want als je productie is vaak op het goedkoopste moment van de dag. En je verbruik uit het net voor een groot deel op de duurste momenten.
pkwadraat @Darksteel839 oktober 2022 08:01
Momenteel is er geen installatiebureau die accu's levert voor energie-opslag. De aanschaf is nog te hoog voor een particulier om te behappen zonder (flinke) subsidies.
Darksteel83 @pkwadraat9 oktober 2022 08:08
Voor particulieren is in Nederland de salderingsregeling het probleem om niet aan een thuis accu te beginnen.
Met voldoende zonnepanelen heb je nu een door de saldering regeling een virtuele perfecte accu. Die 100% efficient is 1 kalender jaar aan elektriciteit kan bufferen. Als de salderingsregeling afloopt zal het er snel anders uitzien.
Nu heb je wel hele flinke subsidies nodig voordat het interessant wordt om een thuis accu te nemen. Vanaf 2025 worden ze pas interessant.

In België en Duitsland zie je wel thuis accu's.
robsky @Darksteel8310 oktober 2022 21:49
Nu vergeet je dat ik, met mijn 1500 watt piek aan panelen gedurende de maanden November, December, januari, februari te kort kom. Ik heb een warmtepomp die zo'n 10 kwh per dag verbruikt en de rest is 4 kwh.

Dan heb ik in die maanden wel die accu nodig. Alleen dat is dan wel een accu die ook zo'n 50 kwh kan opslaan om voor een slechte week b.v. te kunnen compenseren.
De goedkoopste accu's zijn bootaccu's op dit moment ipv de li-ion accu's. Voor 12 kwh heb je ongeveer 3500 euro kosten ipv het dubbele voor li-ion en ongeveer dezelfde levensduur.

Het is wat grof gerekend, maar het gaat om het idee. De huidige accutechnologie is nog veel te duur daarvoor.

Windmolens met een klein vermogen ( 1 a 2 kwh) voor thuisgebruik worden niet echt meer verkocht gezien dat ze te veel kosten (6000 euro ongveer) en te weinig opbrengen. Zo bleek laatst toen ik er eens navraag naar deed.

Kortom, ik heb best wel een aardig grote accu nodig in de wintermaanden en die is nog te kostbaar.

Natuurlijk geldt dit verhaal alleen als je van het gas af zou willen. Dat is wel iets wat ik hobbymatig nastreef. Kostentechnisch loont het voor mij nog niet - ik heb nog eenvast contract (82 ct v/ m3 gas).

Als je 300 euro / maand aan gas uitgeeft, wordt het al wat interessanter allemaal.
Darksteel83 @robsky10 oktober 2022 22:22
Die accu ga je nooit terugverdienen dan. Het kan wel een leuke hobby natuurlijk.

Ik verwacht van thuis accu's meer dat ze een paar uur tot een redelijk zonnige dag kunnen halen. In de winter verwacht ik er niet zoveel van. Voor de opslag voor meerdere dagen denk ook landen gewoon over iets als waterstof.

Mocht je echt erg veel hobbyen kun je nog een dynamisch contract overwegen. Maar zolang je mag salderen is dat waarschijnlijk in je nadeel. En met je vaste contract wat je nu hebt zou ik dat ook niet doen.
sprankel @Luckyoil8 oktober 2022 14:53
Als ik goedkoop stroom terug lever dan wordt dat ook de energiemaatschappij tegen een hoog tarief doorverkocht aan iemand die op dat moment stroom nodig heeft
Intern werkt de energiemarkt met spot prijzen van 15 minuten, soms is de stroom duur, soms is die goedkoop. Als consument betaal je het gemiddelde, als leverancier met een grote energiecentrale krijg je het werkelijke. Als op dat moment niemand stroom nodig heeft dan word een energiecentrale gevraagd lager te draaien of zelfs volledig van het net gehaald. Jou goedkope stroom word vaak geleverd als die 15 minuten spot prijs laag is dus die word zelden aan hoog tarief doorverkocht.
Als er dan plotseling teveel terug geleverd wordt dan hadden de energiemaatschappijen dat eerder moeten onderkennen en eventueel moeten investeren in accu's in wijkcentrales zodat ze daar de stroom konden opslaan die ze naderhand weer duur kunnen verkopen maar niet achteraf komen huilen dat het stroomnet overbelast is
En wie zou die investeringen dan moeten betalen? Dat zou doorgerekend worden naar alle consumenten waarbij iedereen moet bijbetalen om batterijen te steken in wijkcentrales zodat jou pannelen meer geld opleveren. Als jij geld wilt verdienen met jou investering mij niet gelaten maar ik ga niet betalen om jou investering meer geld te laten opleveren.
Met salderen krijg je nu net wel een eerlijke prijs voor je stroom namelijk dezelfde als die je ook betaalt.
Nee, met salderen leg je de rekening neer bij de rest die niet kan salderen. Een rekening die extra hoog oploopt omdat diegene met PV pannelen 0 motivatie hebben om er iets mee te doen, integendeel. Leg gewoon wat panelen bij zodat je in de zomer belachelijk veel produceert om dan in de winter wanneer je sowiezo te weinig produceert voor eigen verbruik het zwembad te verwarmen met stroom die je van het net haalt. Vervolgens ga je gewoon salderen, dat soort gedrag los je niet met batterijen op, dat soort gedrag vereist extra gas centrales die in de winter dat zwembad warm houden terwijl die overtollige stroom in de zomer verkocht is geweest in 15 minuten prijzen die belachelijk laag zijn. Vervolgens mag de rest van de consumenten het verschil bijbetalen.

Salderen had nooit ingevoerd mogen worden en de politiek die dat destijds gedaan heeft mag wat mij betreft een schop onder hun kont krijgen. Overigens in alle landen waar men de saldering fantasie ingevoerd heeft is men dat in snel tempo aan het afbouwen.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 22 juli 2024 16:51]

divvid @sprankel7 oktober 2022 23:02
sinds een aantal jaar is het stroomverbruik op zonnige dagen juist hoger, door alle airco's. Valt wel mee met dat overschot.
arjenhiemstra @Fermion7 oktober 2022 13:11
Dat is niet correct, salderen is wegstrepen tegen elkaar.
70 cent inkopen/70 cent "verkopen" in je voorbeeld.
Als je daarna nog meer opwek hebt dan eigen verbruik, dan lever je eigenlijk aan de vrije markt. In je voorbeeld krijg je dan dus 9 cent. Maar dat is niet meer onderdeel van salderen.
jeroen3 @Fermion7 oktober 2022 12:30
Je mag tot 5000 kwh salderen uit niet hernieuwbare energie. Dus als je hem oplaad in je dal tarief en ontlaadt in piektarief kun je er wel iets aan winnen.

Zal vast niet break-even zijn met die grens van 5 MWh.
Nox @jeroen37 oktober 2022 13:59
Salderen is 1 op 1 wegstrepen, ik denk niet dat dat gaat met variabele tarieven (zijn volgens mij sowieso weinig huishoudens die op variabele tarieven zitten, behalve de piek/dal tarieven en ik vermoed dat je netjes je daltarief krijgt).

EDIT:

Met een dubbele meter gaat dat dus als volgt:
De dubbele meter maakt het een stukje ingewikkelder, want er zijn verschillende rekenmethodes en niet elke leverancier hanteert dezelfde methode. De eerste methode is de Single balance. Bij deze methode wordt eerst alle opgewekte energie van het dagverbruik afgehaald en daarna het nachtverbruik. De andere methode – de Double balance genaamd – wordt er per telwerk gesaldeerd, dus wat je overdag opwekt gaat van je dagverbruik af en hetzelfde geldt voor het nachtverbruik. Je kunt op het ene telwerk terugleveren en op de andere nog energie verbruiken.

Als je double balance hebt kan je dus in de dal gebruiken en overdag terugleveren (bij single balance ook volgens mij).

Als er veel verschil in zit kan dat handig zijn ja. Even snel 's morgens voor je weggaat 11kwh in een uurtje terug pompen.

[Reactie gewijzigd door Nox op 22 juli 2024 16:51]

Immanent Ike @Fermion7 oktober 2022 12:46
In eerste instantie klinkt dit inderdaad raar. Maar in die 70ct die je betaalt zit wel de garantie dat je 99,9% van de tijd elektriciteit kan afnemen. Dat is heel wat anders dan elektriciteit leveren wanneer jou dat uitkomt en dat zie je ook terug in de prijs.

Wel kan je discussiëren over of dit grote verschil wel gerechtvaardigd is. Persoonlijk vind ik 9ct wel erg weinig op dit moment.
Juzzuts @Immanent Ike7 oktober 2022 13:13
misschien iets te maken met het gratis opladen van de Tesla's van de eerste gebruikers? Die zijn nu in ieder geval spekkopers!
Navi @Juzzuts7 oktober 2022 13:49
Als je refereert naar het gratis supercharging bij de eerste Tesla's, bv uit 2013, dat was niet helemaal gratis, het was een optie die dacht ik 1950 euro kostte bij aanschaf, en daarna was het onbeperkt.

Er is toen een tijdje, denk van 2015-2018 o.i.d een periode geweest dat het helemaal inbegrepen was, en na 2018 was het alleen de eerste 400 kwh gratis en nu dacht ik helemaal niet meer bij nieuwe Tesla's.
Darksteel83 @Fermion7 oktober 2022 17:37
De waarde van de extra elektriciteit is zeker niet op ieder moment gelijk. Vandaag waren er ook al weer 2 uren waarbij de elektriciteit bijna gratis was. Op de dynamisch day ahead markt. Dit komt steeds vaker voor.
https://app.electricitymaps.com/zone/NL

Ik moet wel zeggen dat ik laatste weken/dagen echt niet snap waarom de variabele contracten zo duur zijn. Ik betaal denk ik 0,82 per kWh. En zelfs het duurste uur op de day ahead markt komt er niet meer bij in de buurt. En af en toe is de elektriciteit bijna gratis voor een paar uur.
pug999 @Darksteel837 oktober 2022 22:56
Die prijs van variabele stroomcontracten is echt absurd inderdaad. Zeker als je het vergelijkt met de prijs van dynamische tarieven. Als de overheid dynamische tarieven veel meer zou stimuleren, zou de maximum stroomprijs vele miljarden minder hoeven te kosten.
Zelf met de lagere maximumprijs van 40 cent per kWh hoef je als overheid maar weinig extra te betalen aan de leverancier omdat de uurprijs meestal veel lager is. Zou je uit gaan van de gemiddelde stroomprijs per maand (geen idee hoe ze het prijsplafond willen gaan implementeren voor dynamische tarieven) dan zou je dit jaar als overheid alleen hebben moeten betalen in augustus, toen de gemiddelde prijs uitkwam op 49 cent. Alle andere maanden zat het onder de 40 cent.
Ik snap dus ook echt niet waarom
a) niet veel meer mensen overstappen naar dynamische tarieven ipv een variabel contract te tekenen tegen absurd hoge prijzen.
b) de overheid niet meer aandacht besteedt aan dynamische stroomtarieven. Ook voor het netwerk is het beter als mensen zich beter bewust zijn van de 'echte' prijs van stroom per uur, en daar hun gedrag (enigszins) op aanpassen. Alleen al voor het opladen van een elektrische auto is hier heel veel mee te verdienen voor de consument.

Voor gas is het verhaal minder duidelijk, maar ook daar is de gemiddelde gasprijs obv dynamische tarieven in het huidige jaar gemiddeld 1,30 incl. btw, dus onder de maximumprijs van 1,45 per m3.

Het lijkt erop dat de energie-lobby van 'traditionele' aanbieders een enorme slag heeft geslagen bij onze overheid. Zij gaan enorm profiteren ten koste van de overheid / belastingbetaler. En ik moet nog zien in hoeverre de overheid echt die winsten weer gaat proberen af te romen.
Darksteel83 @pug9997 oktober 2022 23:44
Eens met je reactie.

Duidelijkheid hoe de overheid om zal gaan met dynamische prijzen helpt bij ons ook niet. Om over te stappen.

Mijn vriendin heeft toch ook nog liever niet die dynamische tarieven.

Wij willen waarschijnlijk volgend jaar wel PVT zonnepanelen of als dit toch nog te duur of te lang duurt gewoon normale zonnepanelen. Daarna is het zolang het salderen duurt niet interessant om dynamisch tarieven te hebben.

Dus de dynamische contracten zouden we maximaal een korte periode doen.

Maar als het salderen is afgelopen zou ik het wel weer willen.
mr_evil08
@Fermion8 oktober 2022 13:01
Dat is niet saldering, salderingregeling houdt in je mag je eigen verbruik eerst opmaken voordat je te maken hebt met die tarieven, alles daarbuiten heb je inderdaad te maken met "kromme" bedragen en dat komt doordat het moment jouw zonnepanelen energie terugleveren netbeheerders er niks mee kunnen.

Ze willen jouw best meer geld geven als jouw zonnepanelen snachts en in de winter leveren en niet in de zomer op een onbewolkte dag.
peewee. @Dorstlesser7 oktober 2022 15:36
Al tien jaar geleden heb ik een app vertaald waarmee je kon instellen hoe vol je accu moest zijn om bv. 7 uur 's ochtends,dan mocht hij door de energiemaatschappij tot die tijd geladen/ontladen worden, uiteraard tegen vergoeding. Netbeheerders hebben, volgens mij, nooit aangedrongen op de urgentie van het netwerk verbeteren.
BobJung @peewee.7 oktober 2022 18:55
Dat was Eneco die accuwalls aanbood en de eerste 5 jaar voor de energiemaatschappij waren.
Je kreeg een grote korting op het kopen van de installatie
Ik zit bij Essent en wilde niet van maatschappij veranderen. Het idee is prima en zou wat mij betreft herhaald mogen worden.
peewee. @BobJung10 oktober 2022 22:36
Nee, dat was een app voor Volkswagen.
Bongoarnhem @Dorstlesser7 oktober 2022 12:35
Over V2G heeft Tweakers eerder dit jaar al een mooi artikel over geschreven.

[Reactie gewijzigd door Bongoarnhem op 22 juli 2024 16:51]

gp500 @Balance7 oktober 2022 13:02
Vreemde is dat Tesla tot nu toe niet zijn uitgevoerd met v2g, dit is ook niet achteraf even te veranderen, is hardware-matig.

Deze 48MWH is een kleintje, de regelgeving is er in NL nog steeds niet dat het accu's bij in/ver-koop energie goed kan, enkele deze pilots.
Is al jaren een bekend probleem.

Vind ook dat we de accu en gridkosten bij de "lage" kosten van zon en wind moeten optellen.
Gewoon om het eerlijker te vergelijken en ook zodat we sneller inzetten op ander methoden dan wind/zon.
drocona @gp5007 oktober 2022 21:26
Daar is niets vreemds aan heel eerlijk gezegd. Waarom zou je een auto van 100.000 euro kapot laten gaan door hem als accu voor thuis te gebruiken? Dat is in alle opzichte geld over de balk smijten en daar is een auto niet voor gemaakt.
Ook met de Model 3 en Y is die aanschafprijs veel te hoog om V2G te verantwoorden.

Het is veel logischer (nog steeds financieel niet te verantwoorden) om een thuisaccu van 75kWh neer te zetten met een prijs van 15.000-20.000 euro in plaats van een Tesla met eenzelfde accu van 60.000-90.000 euro.

Als er straks auto's zijn die niet veel duurder zijn dan het accupack zelf is het logischer (mits er dekkende vergoedingen tegenoverstaan als je deelneemt aan V2G) dat deze V2G kunnen doen, ook al vind ik het persoonlijk nog steeds compleet verkeerd denken, je gebruikt een auto waar deze niet voor is bedoeld. Los daarvan heeft V2G nog steeds zijn denkfouten waar elke keer mooi omheen gesproken wordt (enige tijd wanneer de auto bij huis in de buurt is, is 's avonds en 's nachts en dan moet ie opladen voor de volgende dag, niet leger worden).
gp500 @drocona7 oktober 2022 22:48
Dat is niet zo en je kan het heel divers inzetten.
Hoofdreden, ze verkopen liever de tesla-wall en tesla-pack voor grote klanten.

Ps:Tesla-pack €350/kwh.
martinelli @Balance7 oktober 2022 13:03
Interessant idee, maar die bulk zon is er net als ik niet thuis ben. De openbare laadpalen zijn op een dag met veel zon echt niet goedkoper, die willen er ook aan verdienen. Voorlopig zal het wel zo blijven dat vanwege alle belangen we niet verder komen dan een eigen lokale accu of de inzet van je auto waarbij je dan zelf verantwoordelijk bent om indien mogelijk te laden bij zon en als de stroom duur is te gebruiken in je eigen huis.
Groningerkoek @Balance7 oktober 2022 14:06
Het zou leuk zijn als je die gigantische capaciteit zou kunnen inzetten. Zelfs als je niet de batterijen ontlaad, zou je met op een handig moment laden (bijvoorbeeld als er genoeg capaciteit op het net is en/of een overschot aan wind/zonnestroom) heel veel kunnen winnen.
Wat ik altijd mis in deze discussie is hoe we hierbij omgaan met het beperkt aantal cycli van een battery, ik wil best wel mijn auto bij het werk en thuis als accu voor het net inzetten, maar als die bij grootschalige inzet mijn accu elke dag een laadcycli geeft, dan is dat meer dan 2.000 laadcycli over 6 jaar. Dan nog mijn gewoon gebruik erbij en de accu is eigenlijk afgeschreven door verval. Komt er toch een rekening van 15K tot 20K voor een goede middenklasser op je bord te liggen.

Daarnaast is garantie nu bijvoorbeeld 8 jaar of 150.000 KM, ook die voorwaarden zullen veranderen om dit soort situaties buiten de garantie te laten vallen. Dus is de vraag, welke constructie moet hiervoor worden opgezet om mij dit te vergoeden?
fendt @Balance7 oktober 2022 19:18
Interessant. Bedankt voor de context.

Wel vraag ik mij af wat dit soort projecten met de salderingsregeling gaat doen. Want met de huidige afbouwregeling verdient straks dus een ander aan de opgewekte stroom van mij als zonnepanelen bezitter, en zie ik mijn terugverdientijd enorm langer worden.
Hukkel80 @Balance8 oktober 2022 15:36
Die 2479kwh is voor huishoudens die niet hun huis elektrisch verwarmen. En het is een gemiddelde. In de winter ga je niet zoveel dagen halen met je batterij zo groot als een die in een Tesla.

De mega batterijen uit dit artikel zouden ervoor kunnen zorgen dat een salderingsregeling kan blijven bestaan. Al zouden de energieleveranciers dat uiteraard niet akkoord vinden.
Darksteel83 7 oktober 2022 08:43
Ik mis in het artikel nog dat deze batterij op het smart-grid van Windnet is aangesloten en niet op het net van Tennet. De vorige batterij grootste batterij was ook al op het smart-grid van Windnet aangesloten.
Er zijn dus nog steeds redenen om geen batterijen op het Tennet net aan te sluiten.
Skyaero @Darksteel837 oktober 2022 09:09
Windnet heeft op haar netwerk zowel als zon als windenergie met een totaal gezamenlijke capaciteit van 250 MW. Windnet heeft een directe aansluiting bij Tennet van 'slechts' 140 MW.

Wat Windnet doet heet connection pooling. De combinatie van wind- en zonne-energie zal zelden de maximale netcapaciteit bereiken. Door de aansluiting te delen, kunnen daardoor veel kosten worden bespaard, een 140 MW aansluiting is immers goedkoper dan een 250 MW aansluiting.

De enkele keer dat er zowel veel zon als wind is, en er dus (een deel) van de duurzame energie verloren gaat, is een acceptabele kostenpost omzetverlaging.

Nu deelt deze batterij ook in de pool. Er zijn voor Giga dus geen grote aansluitkosten bij een regionale netbeheerder gemoeid (een capaciteit van 25 MW gaat nog via de regionale netbeheerders en niet via Tennet), alleen eventuele kosten die afgedragen moeten worden aan Windnet (wat overigens een dochterbedrijf is van Equans, het oude Engie).

Windnet kan hier natuurlijk ook direct van profiteren door de batterij op te laden als zij meer zon en wind produceren dan zij kwijt kunnen op het net. Er is dus een win-win situatie. De verwachting is verder dat de batterij vooral voor korte termijn handel, dus intraday en onbalans, zal worden ingezet. Daar zit het grote geld op dit moment.

Een nadeel van connection pooling voor Giga is dat als de maximale capaciteit van Windnet al benut is, zij dus niet terug kunnen leveren, ook al kan dat vanuit de markt (bijv. onbalans) toch wenselijk zijn.

[Reactie gewijzigd door Skyaero op 22 juli 2024 16:51]

mjl @Skyaero7 oktober 2022 10:06
Vooral die daytrading/ speculatie kan nu zeker uit denk ik, op goedkope momenten flink afnemen/opslaan en in de piek uren weer terugleveren. Ik denk dat er daar alleen al flinke omzet gehaald kan worden.
Darksteel83 @mjl7 oktober 2022 11:07
Het is meer de onbalans waar je nu echt geld mee kunt verdienen. Day ahead variatie was tussen de 0 en 294 per MWh.
https://services.tenergy....spx/actualimbalanceprices

Onbalans is varieert tussen de -285 en de 1253 en varieert ook veel sneller. Dus je kunt er meerdere cycles per dag mee doen.

Onbalans is wel een risico op de langere termijn. Want als er voldoende batterijen zijn is er waarschijnlijk niet veel meer mee te verdienen.

Day ahead is nu wel goed geld mee te verdienen. De variatie in prijzen is echt veel hoger dan in het verleden. Voor een groot deel wel door de veel hogere gasprijs nu.
kwetterpletter @Darksteel837 oktober 2022 15:22
Onbalans is wel een risico op de langere termijn. Want als er voldoende batterijen zijn is er waarschijnlijk niet veel meer mee te verdienen.
Het lijkt me dat de investering in batterijen zal afvlakken voordat dat gebeurt. Die nieuwe batterijen zijn wellicht goedkoper maar moeten nog geheel terugverdiend worden terwijl degene die je nu neerzet dan al deels afgeschreven zijn.
Darksteel83 @kwetterpletter7 oktober 2022 17:24
Die batterijen voor gridopslag gaan volgens mij best lang mee. Met een een goed management systeem.
mjl @Darksteel837 oktober 2022 17:49
Wie er dus vroeg bij is heeft zijn accu snel terugverdiend.
RJG-223 @mjl7 oktober 2022 11:57
Vooral die daytrading/ speculatie kan nu zeker uit denk ik, op goedkope momenten flink afnemen/opslaan en in de piek uren weer terugleveren. Ik denk dat er daar alleen al flinke omzet gehaald kan worden.
Ik weet niet of je het zo bedoelt, maar je suggereert dat 'daytrading' op de electriciteitsmarkt speculatie is. Dat is het niet. De prijzen per uur zijn een dag van te voren bekend, dus je weet vooraf precies in welk uur je moet kopen, en op welk tijdstip je dan weer moet verkopen.
Gwaihir @Skyaero7 oktober 2022 10:01
Een nadeel van connection pooling voor Giga is dat als de maximale capaciteit van Windnet al benut is, zij dus niet terug kunnen leveren, ook al kan dat vanuit de markt (bijv. onbalans) toch wenselijk zijn.
Is dat een praktisch nadeel, of vrijwel puur theoretisch?

De zorg die steeds uitgesproken wordt bij alles wat over zon- en winenergie gaat betreft immers de dalen wanneer er tegelijkertijd weinig zon en weinig wind is. En op die momenten kan deze accu helemaal los :). In hoeverre komen onbalans tekorten (noemenswaardig) voor bij volle zonschijn / stevige wind?
Biodiv @Gwaihir7 oktober 2022 12:04
Inderdaad, wat er in die zin staat lijkt me zelfs niet voor te kunnen komen. Als de capaciteit van de aansluiting bereikt wordt is het toch zonnig en/of is er veel wind, dus dan wil je juist opslaan en niet leveren vanaf de accu's. Dat is de hele reden waarom ze een accu inzetten.
dasiro @Skyaero7 oktober 2022 09:17
De enkele keer dat er zowel veel zon als wind is, en er dus (een deel) van de duurzame energie verloren gaat, is een acceptabele kostenpost.
dat is geen kostenpost, maar niet-gerealiseerde inkomsten, omdat ze dan gewoon wat molens stilleggen zonder kosten als hun batterij volledig geladen is.
Darksteel83 @dasiro7 oktober 2022 09:47
Voor Nederland als geheel is dat nu wel een behoorlijke kostenpost. Omdat je dan x tijd later gas nodig hebt voor onze elektriciteit. Die je eigenlijk groen en erg goedkoop even daarvoor nog had opgewekt.
Tintel @huls7 oktober 2022 10:26
Maar als vaste kosten toch gewoon door gaan betreft het toch geen extra kosten [als een molen stil ligt]? Sterker nog: bij molens is dan zelfs een kleine besparing omdat ze minder draai-uren maken.

m.a.w. het stil leggen van een molen brengt geen nieuwe kostenpost op. De molen had al een kostenpost (de vaste kosten) - die blijven doorlopen idd.
rbr320 @huls7 oktober 2022 10:15
zo'n beetje alles aan wind en zon electriciteit opwekking is onaanvaardbaar
Zou je die stelling kunnen uitleggen? Wat mij betreft is namelijk het in de fik steken van miljoenen jaren oude plantenresten om energie op te wekken, met de daarbij behorende impact op ons klimaat, hetgeen wat onaanvaardbaar is.
barefoot @huls7 oktober 2022 14:58
Niet dat het je mening zal veranderen zo te lezen, maar windmolenparken draaien al enige tijd zonder subsidie: https://www.rijksoverheid...rk-op-zee-zonder-subsidie. Lijkt me nogal raar als die windmolens meer energie kosten dan ze opleveren, vind je zelf ook niet?
huls @barefoot7 oktober 2022 16:15
Helaas. Subsidie alom. Letterlijk de eerste link bij "subsidie windmolen"
https://slimster.nl/windturbine/windmolen-subsidie/
rbr320 @huls7 oktober 2022 14:58
Als je er achter komt hoeveel subsidie, direct en indirect, er wereldwijd nog steeds naar de fossiele brandstoffen industrie gaat schrik je je wezenloos. Dus ja je hebt gelijk, weg ermee.
Xander2 @huls7 oktober 2022 19:18
Wind en zon produceren wiebelstroom: het gaat onvoorspelbaar uit en aan. Dat betekent dat er voor elke Watt aan vermogen een olie/kolen/gas/hout/kern equivalent bij moet omdat de vraag relatief constant is.
Onzin, het baseload concept is achterhaald: https://www.nrdc.org/expe...hree-myths-about-baseload

Vraag/aanbod blijkt veel flexibeler en juist lastig schakelbare energiebronnen als kolen/kernenergie passen daar steeds moeilijker in, de kosten van negatieve marge worden steeds groter en daarmee investeringen in conventionele centrales steeds minder interessant.

Het probleem ligt in het netwerk dat te beperkt schakelvermogen en algeheel vermogen heeft omdat het op een achterhaald concept is gebaseerd.
divvid @huls7 oktober 2022 23:16
vissen blijven weg bij de fundamenten.
Metingen in bestaande windparken lijken geen significante effecten op de vispopulaties in de windparken aan te tonen. Wel worden rondom de funderingen van windturbines meer en andere vissoorten aangetroffen dan op andere plekken, in het bijzonder rondom de stortsteen die gebruikt wordt om erosie tegen te gaan. bron

beetje kul verhaal dus
rbr320 @eltweak7 oktober 2022 11:44
Die zijn er legio, https://scholar.google.nl...ssil+fuels+climate+change
Maar mijn vermoeden is dat jij elk wetenschappelijk bewijs toch naast je neer legt met als argument dat je vind dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd, dat de wetenschappers bevooroordeeld zijn of dat de wetenschappers het niet eens met elkaar eens kunnen worden, dus hoe moet jij het dan met ze eens zijn? De waarheid is dat iedere wetenschapper met enige kennis van zaken al lang overtuigd is van het feit dat we door het gebruik van fossiele brandstoffen invloed hebben op het klimaat, ze verschillen alleen soms van mening over in welke mate.
eltweak @rbr3207 oktober 2022 21:23
Je hebt het al mooi samengevat. Er zijn echter ook wetenschappers met kennis van zaken die niet meegaan in het verhaal dat mensen die fossiele brandstoffen gebruiken de oorzaak zijn van klimaatverandering.

Het klimaat veranderd ook zonder de aanwezigheid van de mens. Het voorspellen van het klimaat is zeer moeilijk en misschien wel onmogelijk. Het IPCC werkt met meer dan 50 klimaatmodellen die onderling grote variatie vertonen. Niemand weet welk model correct is of dat er wel een correct model is te maken.

Het hele klimaatgebeuren in deze tijd is echter de exponent van een heel ander probleem en dat is de vraag waar komt het geld vandaan en wie controleert dat. Als je die vraag kan beantwoorden dan heb je ook door hoe het zit met klimaatverandering. Ik kan het antwoord zo geven maar daar heb je niets aan. Wil je echt het klimaatprobleem snappen dan moet je 100+uur onderzoek doen naar de herkomst van het geld en wie het controleert. Er gaat een wereld voor je open.
divvid @eltweak7 oktober 2022 23:18
Occams razor snijdt moeiteloos je betoog aan stukjes....
eltweak @divvid8 oktober 2022 08:02
Occam is hier niet van toepassing. Veel onderzoek doen is het enige wat je inzicht kan verbeteren.
Empror1 @eltweak8 oktober 2022 15:24
Het klimaat veranderd ook zonder de aanwezigheid van de mens. Het voorspellen van het klimaat is zeer moeilijk en misschien wel onmogelijk. Het IPCC werkt met meer dan 50 klimaatmodellen die onderling grote variatie vertonen. Niemand weet welk model correct is of dat er wel een correct model is te maken.
Uiteraard veranderd het klimaat, maar normaal gesproken niet in het tempo dat we nu zien. Misschien bij grote gebeurtenissen zoals een meteoriet die inslaat of een grote vulkaanuitbarsting maar die worden dan ook als rampen aangeduid. En zeker iets als een vulkaanuitbarsting is over het algemeen lokaal en niet zoals nu over de hele aarde.

Verder werkt het IPCC met veel klimaatmodellen om verschillende scenario's op te stellen. Die verschillen onderling maar geven geen van allen een positief beeld als we doorgaan met fossiele brandstoffen.
eltweak @Empror18 oktober 2022 16:06
Ik heb nog nooit een betrouwbaar wetenschappelijk rapport gezien dat aangeeft dat de huidige variatie in het klimaat afwijkend is t.o.v. het verleden. Verder is ook nog nooit aangetoond dat de mens een van de oorzaken is van variatie in het klimaat. Correlatie is er, causaal verband nog nooit kunnen vinden.
Darksteel83 @Skyaero7 oktober 2022 09:31
Interessant. Heeft Windnet op een andere manier ook minder last van de regels in Nederland. Bijvoorbeeld de dubbele energie belasting die tot dit jaar er was?

Want echt alles wat er aan opslag komt in Nederland wat een beetje groot is zit op het Windnet volgens mij.
Kenhas @Darksteel837 oktober 2022 08:59
Dus omdat iets aangesloten is op het ene, is dat een reden om het andere niet te gebruiken?

Je zegt dat er redenen zijn om geen batterijen op Tennet aan te sluiten? Wat zijn die dan? Is dat niet stabiel?
De reden dat de deze en de vorige batterij op Windnet is aangesloten, is toch geen reden om geen batterij op Tennet aan te sluiten?
Darksteel83 @Kenhas7 oktober 2022 09:24
Ik denk een verzameling aan slechte regels voor opslag in Nederland. Waardoor het niet snel interessant is om aan opslag te doen.

In januari van dit jaar is dubbele belasting afgeschaft. Dus de regels zijn al minder slecht geworden.
https://solarmagazine.nl/...-definitief-per-1-januari

Er is nog een hele verzameling aan regels die opslag in Nederland niet zo interessant maken. Hier staat nog een deel.
https://covolt.eu/energy-...slag-wind-en-zonneparken/
Mocht ik een beter linkje met alle issues terug vinden dan zal ik deze weer plaatsen. Het is echt tijd dat het kabinet aan de slag gaat met de regels die slecht zijn voor opslag. Want nu beginnen we al echt duurzame energie niet te gebruiken en dat zal snel meer worden.

Met de huidige energie hoge prijzen gebeurt er toch wel wat bij bedrijven maar dat is meer ondanks de regels. Door de hoge prijzen.
kodak
@Darksteel837 oktober 2022 09:43
Als ze het overwogen hebben om het in het netwerk van Tennet te plaatsen dan kan het aan meerdere redenen liggen dat ze daar niet voor gekozen hebben.
Alleen heeft die overweging niet zomaar bestaan omdat er nu blijkt dat ze de accu in een deel van hun eigen netwerk geplaatst hebben.
Wat zijn nu argumenten waarom die overweging er wel zou zijn geweest? Want als ze bij eneco weten dat er dan extra regels en kosten zijn lijkt me dat ze als eerste kijken naar oplossingen in het eigen netwerk om eigen problemen op te lossen.
Darksteel83 @kodak7 oktober 2022 10:15
Het is meer dat andere landen wel opslag op het hoofdgrid hebben en wij niet. Duitsland heeft bijvoorbeeld de nettarieven voor batterijopslag afgeschaft. Van België weet ik het niet.

Wij hebben zeker dit jaar grotere variaties in de prijzen op het net zeker binnen een dag. Omdat wij nu de meeste zonnepanelen per inwoner hebben. Maar minder opslag als Duitsland en België.
België en Duitsland hebben ook nog meer thuisaccu's als Nederland België helemaal. Thuis accu's hebben in Nederland geen zin zolang je kunt salderen.

Ik heb ergens een goede verzameling gezien van alle regel/wetgevings issues waardoor je weinig batterijen ziet in Nederland. Maar ik kan hem niet terugvinden.

Samenvatting van een was dacht ik:
Dubbele energie belasting (Dit is opgelost sinds 1 januari)
Hoge nettarieven tarieven terwijl bij juist gebruik een accu het net alleen maar helpt.
Geen raamcontracten voor cable pooling met batterijen.
Bepaalde SDE++ subsidies niet mogelijk bij plaatsten van batterijen.

Maar het waren echt iets van 10 punten. Ambtenaren zijn hier trouwens al wel mee bezig.

Wanneer je hier kijkt heeft Duitsland accu opslag en Hydro.
https://app.electricitymaps.com/zone/DE
België heeft Hydro.
https://app.electricitymaps.com/zone/BE

Wij hebben niets.
https://app.electricitymaps.com/zone/NL
Ik weet niet of dat komt doordat onze accu's zo klein zijn of doordat alles wat de moeite is op Windnet zit.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 16:51]

WillySis @Darksteel837 oktober 2022 12:49
In België is het salderen afgeschaft en krijg je subsidie op de installatie van een thuis accu. Daarnaast hebben ze daar de mogelijkheid om een variabel energie contract af te sluiten, waardoor de energie prijs per uur kan verschillen. Daar op zonnige dagen de energieprijs tijdelijk negatief kan worden, kan je zelfs zonder eigen zonnepanelen zelfs winst maken met een thuisaccu. Je vult de accu wanneer de prijs onder een bepaald niveau is en boven een bepaalde prijs zet je de stroom weer op het net.

In Duitsland zijn de regels iets anders. Daar hebben ze ook variabele prijzen, maar is terugleveren veel minder lucratief. Toch kan je met een thuis accu goed besparen door de stroom voornamelijk op goedkope uren in te kopen.

In Nederland heeft een thuisaccu geen nut. De netbeheerders zouden veel van de capaciteitsproblemen op kunnen lossen door accu's te plaatsen. Die mogen wettelijk geen energie inkopen of leveren en dat is nu net wat je met een accu eigenlijk doet. De energiebedrijven zien niets in locatiegebonden energieopslag.
Darksteel83 @WillySis7 oktober 2022 14:31
In Nederland kun je ook een contract nemen met dynamische prijzen. Maar door het salderen is dit niet echt interessant voor mensen met zonnepanelen.

Het is vooral tijd voor een visie in Nederland wie die opslag nu moet gaan regelen. En dat de regels worden aangepast zodat dit ook goed mogelijk is. Want nu is er erg weinig opslag in Nederland door de regels. En we beginnen die opslag wel steeds meer nodig te hebben.

Hopelijk komt het plan met de opslag route kaart begin 2023.
https://solarmagazine.nl/...energieopslag-ontwikkelen
WillySis @Darksteel837 oktober 2022 15:32
De dynamische prijzen in Nederland zijn nog vrij nieuw zie ik. Wel een goede ontwikkeling. Zeker als de overheid ook nog met subsidie op thuis batterijen zou komen kan je aardig besparen. Nog mooier is wanneer thuisbatterijen ook te huur zouden komen. Dan kan iedereen daar zijn voordeel mee doen.
Darksteel83 @WillySis7 oktober 2022 17:22
Ik denk dat de dynamische prijzen best interessant worden als het salderen is afgeschaft. Dan kun je met je thuis accu best profiteren van het moment dat iedereen gaat koken en het licht aanzet s'avonds.
WillySis @Darksteel837 oktober 2022 22:13
Nu kan een thuisaccu in combinatie met dynamische prijzen al gewoon geld opbrengen, zelfs zonder zonnepanelen. De energieprijzen schommelen behoorlijk. Een verschil van 50 cent per kwh tussen de goedkoopste en de duurste uren is heel gewoon.
Een gemiddeld gezin kan met een kleine accu van 5 kwh genoeg stroom op de goedkope uren (midden op de dag) inkopen om 's avonds (wanneer de prijzen op zijn hoogst zijn) te gebruiken. Je bespaart dan € 2,50 per dag. In de zomer kunnen de prijzen rond het middag uur negatief worden en 's avonds zo rond de 60 cent liggen. In de winter liggen de prijsverschillen wat dichter bij elkaar.
€ 2,50 per dag klinkt niet veel, maar over een jaar gerekend heb je het over zo'n € 900,- Een kleine thuisbatterij laten installeren kost in Nederland (zonder subsidie) 2 tot (in het slechtste geval) 4000 euro terugverdientijd maximaal 4,5 jaar, maar zal meestal rond de drie jaar liggen. Daar een thuisbatterij zeker 10 jaar meegaat kan je er toch aardig wat mee besparen.

Heb je zonnepanelen, dan is salderen voorlopig goedkoper.
divvid @WillySis7 oktober 2022 23:23
groot nadeel van veel goedkopere thuis accu's is dat ze niet geschikt zijn om bij stroom uitval te kunnen leveren.
Darksteel83 @divvid7 oktober 2022 23:31
Dat ligt aan de regels waar de omvormers aan moeten voldoen. De omvormers die op het net zit moet namelijk stoppen met leveren als de 50 Hz wegvalt. Dit voor de veiligheid.

Je kunt nu al omvormers komen die als je er accu's op aan sluit via een special stopcontact nog wel kunnen leveren als het net is uitgevallen.
klaasraak @Darksteel837 oktober 2022 18:04
Gezien het salderen momenteel op de laatste poten staat lijkt het me niet meer dan logisch dat we andere landen gaan volgen met dan maar een subsidie op accu's, iedereen een accu in huis...

Salderen is ook niet houdbaar wanneer de panelen alleen energie opwekken als we die niet nodig hebben..
Darksteel83 @klaasraak7 oktober 2022 18:26
Ik twijfel of een subsidie op thuisaccu's het beste is of toch wijkaccu's.

Maar voor thuisaccu's interessant worden moet het salderen afgelopen zijn.

Voor wijkaccu's moeten de netbeheerders die accu's mogen plaatsen. Dat mogen ze nu niet. Voor wijkaccu's zijn waarschijnlijk wel veel meer technieken mogelijk. Dat is misschien handig met materiaal wat anders schaars word.

Mogenlijk werkt het nog wel het beste als we beide doen.
vlijmen @WillySis7 oktober 2022 15:58
Vlaanderen != België Ik woon in België en mijn teller draait nog gewoon terug en vooralsnog geen plannen dat dat zou gaan veranderen.
Butsnik @Darksteel837 oktober 2022 09:11
De reden dat deze niet direct op het net van TenneT is aangesloten komt door de grid kosten die je dan moet betalen. Helaas is er in de wetgeving nog geen goede plek voor opslag en batterijen. Dit betekent dat je EN voor opladen EN voor ontladen grid kosten moet betalen, waardoor de business case snel niet uitkomt. Door mee te liften op iemands anders aansluiting kan je deze kosten reduceren, en zo eerder een winstgevend project neerzetten.

Overigens is er verder niks mis met het delen van een aansluiting. Wanneer er veel productie van wind turbines is is het waarschijnlijk dat je je batterijen wilt opladen, bij weinig wind productie zou je je batterij willen ontladen. Op deze manier kan je je grid aansluiting dus een stuk efficienter gebruiken!
ucsdcom @Darksteel837 oktober 2022 09:16
Ik mis in het artikel nog dat deze batterij op het smart-grid van Windnet is aangesloten en niet op het net van Tennet. De vorige batterij grootste batterij was ook al op het smart-grid van Windnet aangesloten.
Er zijn dus nog steeds redenen om geen batterijen op het Tennet net aan te sluiten.
Interessant, Windnet is blijkbaar een gesloten energienet wat initieel gestart is in Dronten en nu uitbreid naar een industrieterrein in Lelystad. Ik lees bij de ACM in de ontheffingsaanvraag dat er toen (2014) intussen 4 windparken zijn aangesloten. Als gebruikers o.a. 2 zonneparken. Ook zitten er 2 accu's in het systeem die als "gebruiker" zijn aangemerkt.

Maar hoe dit nu werkt is mij een raadsel: leveren de zonneparker door deze aansluiting 24 uur per dag energie aan Tennet, ook als er geen licht of zon is?

Of staan hier bijvoorbeeld de Mc Cain vrieshuizen op ofzo?

Heb je wat meer info?

edit: Bijgaand nog een link naar een ingenieurs bureau die beschrijft dat het zonnedak op het Lowlandsterrein onder andere aangesloten is op dit net. Ook staat daar de volgende korte uitleg: "In Flevoland ligt Windnet, een privaat net van ENGIE. Via dit elektriciteitsnet wordt door windturbines en zonneparken opgewekte energie aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. "
Dus toch wel energie levering aan het landelijke net. Link: https://www.mug.nl/projec...e%20uitbreiding%20gepland.

Hier de ACM link: https://www.acm.nl/nl/pub...ds-windnet-oost-flevoland

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 16:51]

beerten @Darksteel837 oktober 2022 09:38
Ontbrekend verdienmodel. Omdat o.a. er transportkosten berekend worden over zowel de ingaande als uitgaande stroom.
Voor grote batterijen zijn de kosten 5cent/kWh of wellicht al ietsje daaronder. Stroom produceren kost 2 cent o.i.d. (afhankelijk van soort opwek, schaalgrootte etc.)
Darksteel83 @beerten7 oktober 2022 09:55
Ik denk dat je nu alleen stroom productie tarieven van 2020 rekent. In de 2e helft van 2021 werd gas al behoorlijk duurder. En dit jaar helemaal. Je ziet nu ook wel dat bedrijven opslag willen.
beerten @Darksteel837 oktober 2022 18:53
De tarieven gaan nu door het dak, klopt. De huidige tarieven als basis nemen voor de toekomst is dan weer niet verstandig. Als er een paar oligarchen hun winst zien verdampen en meneer Putin met pensioen sturen dalen de prijzen weer.
De markt is nu heel instabiel, geen gedegen basis voor investeringen die lange termijn doelen hebben.
Voorts loopt de regelgeving ver achter op de huidige situatie. Het netwerk is er niet klaar voor. Vergunningstrajecten, planning etc duurt zomaar enkele jaren. Plus, nu is er geen vakman/bedrijf te krijgen die het überhaupt kán uitvoeren. Ter illustratie, voor een project heb ik 3 maanden moeten wachten op 50mtr grondkabel om 200 zonnepanelen aan te kunnen sluiten.

Ironisch genoeg zijn de huidige hoge prijzen juist een rem op opslag. Waarom zou ik ook maar een cent uitgeven aan accu's als je 40 cent/kWh kunt vangen om 1 uur smiddags?
Opslag is de toekomst, zonder meer. De omstandigheden zijn er nu gewoon nog niet.

[Reactie gewijzigd door beerten op 22 juli 2024 16:51]

Darksteel83 @beerten7 oktober 2022 19:07
Op de day ahead markt waar je uur prijzen hebt. Krijg je nu echt geen 40 cent/kWh meer. Misschien is het van de winter weer anders hoor.

Overdag is de elektriciteit best wel redelijk vaak bijna gratis. Vandaag ook weer. 0,13 cent per kWh 2 uur lang. Deels wel door de kerncentrales uit andere landen.
Maar in de avond is het vaak wel even duur.

3 maanden wachten op 50 meter grondkabel is wel erg vervelend. De behoefte aan materiaal en mensen is wel hoog nu.
WillySis @Darksteel837 oktober 2022 12:33
Tennet is een netwerkbeheerder en mag wettelijk geen stroom inkopen of leveren. Het plaatsen van een buffer zou inhouden dat Tennet stroom opslaat (inkoopt) en op een later moment weer gaat leveren overtreden ze dus de wet.
Eigenlijk zou het handig zijn om alle onderstations waar de stroom van het hoogspanningsnet de wijken ingaat van dit soort buffers te voorzien. Daarmee worden gelijk veel problemen met het afschakelen van zonnepanelen in hele dorpen/steden ondervangen en kunnen piekbelastingen "lokaal" opgevangen worden.

Windnet gebruikt de accu's nu om te zorgen dat ze de opgewekte stroom toch aan het net kunnen leveren, ook al is het opgewekte maximale vermogen hoger dan de capaciteit van het netwerk.
Fermion 7 oktober 2022 08:50
LiFePo4 heeft ook beduidend meer laad cycles, waar je met lithium rond de 500 zit, met LiFe zit je rond de 4000. Dat het minder energie dichtheid heeft, lijkt mij minder van factor. Mooie ontwikkelingen!

Wat ik herinner is dat LiFePo4 juist minder goed waren in het leveren hoge ‘C’…. zal is opzoeken.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 16:51]

Naafkap @Fermion7 oktober 2022 08:57
Om heel eerlijk te zijn, vind ik 4000 laadcycli alsnog niet heel veel. Ik ben benieuwd hoe zich dat vertaalt naar daadwerkelijke nuttige levensduur.
Blokker_1999
@Naafkap7 oktober 2022 09:05
Stel dat het park 20 jaar moet meegaan. Dan heb je in essentie 1 laadcyclus per 2 dagen. Dat geeft dat je zowat 24MWh per dag kunt gebruiken om dalen in het net te helpen afvlakken.
Naafkap @Blokker_19997 oktober 2022 09:32
Eerlijk gezegd vind ik een levensduur van zoveel grondstoffen delven/fabriceren van 20 jaar en daarna weer afdanken wel erg kort en ik vraag mij af wat de daadwerkelijke klimaat- en milieuwinst is van dit enorme apparaat. Ik heb er mijn twijfels bij, maar corrigeer me als ik het mis heb.

En ja ik weet dat afgedankte accu’s nog een tweede leven kunnen hebben, of gerecycled kunnen worden, maar recyclen is niet hetzelfde als hergebruiken.
killercow @Naafkap7 oktober 2022 10:51
Wat geeft je de gedachte dat de grondstoffen hierna verdwenen zijn?
De grondstoffen zijn dan niet meer direct bruikbaar als accu, maar dat komt vooral door cristalvorming. Als je die cellen opnieuw opbouwt uit opnieuw gezuiverd materiaal (wat al makkelijker en goedkoper is dan nieuwe grondstoffen uit de klei trekken / verzamelen / filteren / vervoeren) dan heb je weer prima accu's voor de volgende 20 jaar.
De grootste kostenpost van recyclen is het verzamelen en transport. Als je zo'n dikke accu hebt zijn die kosten vele malen beter te dekken als dat ze bij duizenden accu's in de chemobox zouden zijn.
Chiwn @killercow7 oktober 2022 15:40
Zou het daarvoor ook niet afhankelijk zijn wat voor accutechnologie er over 20 jaar gebruikt wordt? Doet me een beetje denken aan de opkomst van smart-tv's, iedere fabrikant (of zelfs ieder model) een nieuw OS erop. 5 jaar later is het tv-landschap veranderd en is het niet meer rendabel een hoop van die legacy producten in leven te houden.

Beetje gekke vergelijking misschien, maar ik zit zo te denken dat er nu verschillende accu technologieën in ontwikkeling zijn. Als over een decennium of meer er echt een vorm dominant is geworden, zou het dan nog zo rendabel zijn al die accu's gemaakt met verouderdere of minder geschikte technologie nieuw leven in te blazen?

Ik pleit ook niet voor afwachten totdat er een duidelijke winnaar is hoor! Ik denk zeker dat het tijd is voor actie. Alleen vraag ik me af of het idee dat accu's wel gerecycled worden tegen die tijd niet iets te optimistisch is.
migjes
@Naafkap7 oktober 2022 11:40
eigenlijk moeten we eerst het probleem van het elektra net opsplitsen.
we hebben nu een aantal (deel)centrales als hot-spare klaar staan.
wat grofweg betekend, ze stoken gas/kolen/olie/kern gewoon maar maken er geen kWh's mee.
(dit is in Nederland vaak gas, dat kun je hot met een heel laag gas gebruik doen, maar hot blijft hot.)
dit is een 100% verlies, en kan veel beter gedekt worden met accu's.
daarna hebben we nog de 15min reserve capaciteit, centrales die uitstaan maar wel personeel voor is om die ook te starten, en de 8 uur reserve capaciteit, dus centrales zonder personeel maar die wel werkend gemaakt kunnen worden.

de meer accu we kunnen gebruiken voor de hot-spare de beter, dat zijn flinke besparingen, nog meer accu dan word het voordeel steeds kleiner en komt jouw vraag langzaam wel om de hoek kijken.
(maar ik kan hem niet beantwoorden, grofweg wel met @killercow eens, daar komt het wel op neer, maar hier moeten echte berekeningen voor gemaakt worden, dat kan ik niet.)

dat er accu's met verhaaltjes geprobeerd verkocht te worden met duurzaam sausje wind/zonne energie klinkt leuker, dat is het verhaal voor de gewone burger, maar eigenlijk is het voor de hot-spare vervanging, daar zit de grote klapper voor nu. ;)
DigitalExorcist @Blokker_19997 oktober 2022 10:19
Is het niet zo dat ze die 'laadcycli' baseren tot het punt dat x% van de originele capaciteit is behaald? (Zeg, 80%?). Je zou daarna nog een hele tijd vooruit kunnen met die accu's...

Zou ook een prima methode zijn om van 'oude' EV-accu's af te komen: inzetten als megabatterij zoals Nissan dat met Leaf accu's doet bij de ArenA. Als een EV-accu op 80% van z'n ontwerpcapaciteit zit kun je ze nog járen gebruiken in zo'n accu-grid voor het stroomnet.
kodak
@Blokker_19997 oktober 2022 10:30
Een levensduur van een park voor stroom uit wind of zon lijkt me geen beste graadmeter om de laadcyclussen van de accu mee te vergelijken. Je schrijft de accu namelijk niet af op basis van die levensduur, maar op de vraag naar gebruik en kosten. Waarbij die vraag ook kan bestaan door andere en vervangende bedrijvigheid.

Het vergelijken met de levensduur van die parken heeft daarbij nog een nadeel, is dan geen vergelijking op duurzaamheid. Terwijl dat juist een belangrijk argument is om de levensduur acceptabel te vinden voor toepassen. Anders draait het eerder juist niet om duurzaamheid.
klaasraak @Blokker_19997 oktober 2022 18:06
Tot zover ik weet geven alle fabrikanten standaard 10 jaar en 3000-4000 cycli... (20 jaar nog nooit gezien dus daar zou ik niet vanuit gaan)...
flippy
@Naafkap7 oktober 2022 11:15
het aantal cyclussen word bepaald door hoe hoog je oplaad en hoe diep je gaat. in autos word al sinds jaar en dag niet de volle capaciteit benut waardoor de aantal cyclussen ver over de 10.000 gaat, zelfs voor reguliere nmc cellen.

practisch gezien zal de accu niet slijten tot de hele installatie is afgeschreven. dus denk 20 jaar.
sympa @Fermion7 oktober 2022 09:03
Maar zo'n accuplatform hoeft ook niet erg snel ontladen te worden. Voor zonne-energie wil je van de dag naar de avond, dat is ontladen in zo'n 3 uur toch?
Verwijderd @Fermion7 oktober 2022 10:33
"Wat ik herinner is dat LiFePo4 juist minder goed waren in het leveren hoge ‘C’"
LFP Batterijen zie je steeds meer in mid-range EV's. De Tesla Model 3 en Y "medium range" modellen hebben deze aan boord. Je mag ze probleemloos naar 100% opladen elke dag.
Dit in tegenstelling tot NMC batterijen die idd. meer umpf leveren en meer reikwijdte bieden voor het zelfde gewicht. Te vaak opladen tot 100% moet echter vermeden worden (90% max is beter). Deze batterijen vind je in de Tesla Model S, X en de Performance Modellen van de 3 en Y om maar een paar voorbeelden te noemen.
Pat-Juh @Fermion7 oktober 2022 10:47
Nieuwere cellen halen tegenwoordig volgens fabrikanten vaak al meer dan 6000 Cycles en hebben daarna nog steeds 70-80% van hun oorspronkelijke capaciteit (m.a.w. nog steeds goed bruikbaar).

Li-Ion kan inderdaad wat hogere C-waarden aan geloof ik. Mijn LifePo4 cellen werken het beste bij 0,5C...

Wat neer komt op 7,5kW ontladen en opladen in mijn pakket... Meer dan genoeg voor een gemiddeld huishouden. Enkel tijdens piek momenten kom ik hoger uit (was draaien, verwarmen en uitgebreid koken bijvoorbeeld; respectievelijk: 2kw, 1,3kw en 3kw + 3kw voor de oven = 9,3kW). Hoger ben ik nog niet geweest. En dit zijn piek momenten, een wasmachine pakt niet continu 2kw enkel slechts tijdens het verwarmen van het water. Dit is ook na een 5-10 minuten klaar, dan verbruikt deze nog een 200-300W. Hetzelfde geldt voor de oven, rond de 500-700W, zodra deze op temperatuur is.
flippy
@Pat-Juh7 oktober 2022 11:16
het aantal cyclussen word bepaald door hoe hoog je oplaad en hoe diep je gaat. in autos word al sinds jaar en dag niet de volle capaciteit benut waardoor de aantal cyclussen ver over de 10.000 gaat, zelfs voor reguliere nmc cellen.

het heeft dus niks te maken met welke chemie het is maar hoe de accu word belast.
FireSheep @Fermion20 oktober 2022 08:31
Lithium? 500. Ik heb 177.000km gereden de auto heeft een range van 100km(17kwh tijdens winter.@ 100kmh gps), zeker een cycle van 1500. Is mijn accu afgeschreven en waardeloos? dus mijn auto had al niet meer kunnen rijden bij 50k km volgens jou bewering.

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 22 juli 2024 16:51]

Verwijderd 7 oktober 2022 08:38
Gaaf dat we deze techniek kunnen inzetten om het net te stabaliseren!
Denk dat het nog wel even gaat duren voor de thuisaccu in Nederland een optie gaat worden, maar verbaast me niets als die hier over 10 jaar ook staat, samen met accu's in de wijk en knooppunten in het net krijg je dan een stabiele voorziening, opslag van wind en zon en zodoende minder uitval en schommeling in je net.

Best pakket wat hier staat, je moet er alleen niet aan denken dat dit ontbrandt, staat er 3 weken een blusploeg bij ;)
shufflez @Verwijderd7 oktober 2022 08:49
Een fijne bijkomstigheid van LiFePo is dat kans op (zelf) ontbranding lager is dan andere samenstellingen. Evt thermal runaway is rustiger. LFP zal eerder 'afgassen' en rustig branden dan ontploffen.

Edit: zie rond 6 minuten (krijg timestamp niet gekopieerd op mobiel)

[Reactie gewijzigd door shufflez op 22 juli 2024 16:51]

PFY @shufflez7 oktober 2022 09:32
Mooi filmpje van een puncturetest met Lifepo4 vs Li-ion.
https://www.youtube.com/c/WillProwse
Want to build an awesome off-grid solar power system? My videos will teach you everything you need, no experience necessary :)

Li-ion
https://www.youtube.com/w...mzJkDCLju2KnD5oyZMQ&t=396


LifePo4
https://www.youtube.com/w...mzJkDCLju2KnD5oyZMQ&t=393

[Reactie gewijzigd door PFY op 22 juli 2024 16:51]

Bartmanz @PFY7 oktober 2022 11:03
LifePO4
https://www.youtube.com/watch?v=D8xNjz73p80&t=136
Oakley @PFY7 oktober 2022 12:02
Bookmarken voor als straks de teruglevering aan het net niet (of tegen waardeloze tarieven) gaat komen. Zelf een array van die batterijen in de kelder leggen. Ziet er niet super ingewikkeld uit, echt iets voor Tweakers

[Reactie gewijzigd door Oakley op 22 juli 2024 16:51]

w3news @Verwijderd7 oktober 2022 09:14
Er zijn al lang plannen om het net te stabiliseren, denk bijvoorbeeld aan het plan Lievense uit 1981, om het Markermeer als buffer te maken.
(soort stuwmeer die vol of leeg gepompt wordt door windenergie, en waterkracht als stabiele stroom levering te gebruiken)
Er zijn veel meer vormen om energie op te slaan dan met accu's, alleen in Nederland hebben we tot nu toe weinig benut.
Persoonlijk vindt ik zo'n grote accu niet heel creatief bedacht, en denk een vrij kostbare oplossing die ook veel grondstoffen kost.
batjes @w3news7 oktober 2022 09:30
Eigenlijk wel jammer dat dat plan niet doorgezet is, als ze het Markermeer omgekeerd stuwmeer zouden leegpompen is daar voor 20GWh aan opslag te realiseren. Dan zouden we volgens mij 2-3 dagen het hele land mee kunnen voorzien. Daarmee zouden we in 1 klap de groene energievoorziening een heel stuk betrouwbaarder mee kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 16:51]

D100 @batjes7 oktober 2022 09:49
Je moet dan wel een hydrocentrale kunnen bouwen. Om efficient te zijn vraagt dat om vrij veel hoogteverschil. Kan dit in Nederland?
batjes @D1007 oktober 2022 09:55
Ik had het zelf verkeerd herinnerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense
Bureau Lievense heeft samen met KEMA in 2007 een nieuw plan gepresenteerd, waarin het idee wordt omgedraaid: het water wordt niet het stuwmeer ingepompt, maar juist eruit, tot een diepte van 40 m onder de zeespiegel.[3] Bij een oppervlakte van 40 km² en een waterdiepte variërend tussen 32 en 40 m onder de zeespiegel kan dan zo'n 20 GWh (≈ 70 TJ) opgeslagen worde
Ging om een plek in de Noordzee voor zo'n zelfde idee.
D100 @batjes7 oktober 2022 12:29
OK, heb het nu gelezen. Als je alles leest ligt deze constructie niet zo voor de hand. Zal nog jaren studiewerk vergen, maar theoretisch kan het. Door de kleine hoogteverschillen, tot max 40m maar in de praktijk heb je waarschijnlijk meestal enkele meters, is het niet zo duidelijk of dit efficient is.

Het meer is maar 2-4 m diep, om 40 m hoogteverschil te creëren zal er nogal moeten gebaggerd worden. En dit systeem zal enkel soms gebruikt worden, niet zoals in de bergen waar je voortdurend natuurlijke waterstromen hebt. Deze theoretische hydrocentrale creëert nul energie, het is enkel opslag.
Er is 1 groot voordeel, je valt nooit zonder water. Maar wel zout water (nu is het zoet).

Laat ons eerlijk zijn, binnen afzienbare tijd gaat dit er niet komen. Laat ons verder eerlijk zijn, opslag van energie op grote schaal is een probleem (in vlakke landen) waar geen gemakkelijke oplossing voor is. Laat ons kerncentrales bouwen (van de volgende generatie liefst).
batjes @D1007 oktober 2022 12:44
In theorie moet het niet zo'n probleem zijn om een km of 50-100 uit de kust een nieuwe polder te bouwen van 40-50km2. 50 jaar geleden hebben we ook een zee ingepolderd :p

Zou wel in lijn zijn met ons landje om een probleem met een polder op te lossen. Gezien zo'n polder de energielevering van enkele dagen in zijn geheel zou kunnen opvangen, zou het wel een hele goede investering zijn.
D100 @batjes7 oktober 2022 13:23
Hoop doet leven. Maar we spreken hier niet over een polder, maar een enorm uitgestrekt gat van 40 m diep. Als je dat leegmaakt, dan krijg je grote ondergrondse drukverschillen. Het meer loopt beetje bij beetje terug vol, of in het ergste geval krijg je ondergrondse aardverschuivingen. Je hebt met enorme krachten te maken. Je gaat waarschijnlijk de waterhuishouding van een groot gebied beïnvloeden..

Ik vermoed echter dat je dit meer bijna nooit kan leegmaken. Je hebt misschien enkele dagen electriciteitsoverschot, dan begin je te pompen. In die tijd pomp je misschien 1/10 van het meerwater weg. Dan heb je enkele dagen met el-tekort, en het meer vult terug op (je regeneert de opgeslagen energie). Als het meer maar gedeeltelijk leeg is, heb je natuurlijk ook maar een gedeelte van de totale theoretische opslag. Die fantastisch grote opslag ga je misschien heel zelden hebben.
Zoals reeds geschreven, er is nog enorm veel studiewerk voor de boeg.

P.S. je kan de meeroevers ophogen, en dan laten leeglopen om energie terug te regeneren. Dat was het oorspronkelijk idee, maar dan krijg je weer met andere problemen te maken. Het lijkt mij allemaal zeer moeilijk, voor iets dat makkelijker kan, namelijk een goede baseload creëeren, hier en daar opslag, en enkele moduleerbare centrales. En ook waterstof, er weliswaar groot energieverlies (de technologie kan nog verbeteren), maar is vrij makkelijk te doen en te gebruiken nadien.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 16:51]

gepebril @batjes8 oktober 2022 20:37
Wel ja. Kost geen energie om te maken en onderhouden. Alles maar bedenken om die moderne kernenergie maar buiten de deur te houden..... Ben benieuwd hoe ze in 100 jaar tijd terug op deze periode..

We hebben Don Quichote, ship of fools of iets anders

[Reactie gewijzigd door gepebril op 22 juli 2024 16:51]

Coolstart
@w3news7 oktober 2022 11:02
Je haalt iets doorelkaar. Er bestaan 2 soorten van stabilisatie:

1. grote tekorten opvangen door gascentrales of waterkrachtcentrales te moduleren.

2. Kleine tekorten, zelf sub-seconde opvangen. In dat geval ga je de netfrequentie te stabiliseren (Frequency Control Regulation, FCR) + kleine dagtekorten opvangen —-> batterij.

Daarna heb je nog
energieopslag:

Bijvoorbeeld buffervaten of ondergronds gas, stuwdam etc.

Batterijen zijn nu voral gefocust op onmiddellijk opvangen van kleine tekorten. Terwijl een gewone centrale minuten nodig heeft kan een batterij in milliseconden geschakeld worden.

Deze batterij is dus geen directe concurrentie voor een stuwmeer.

Het grooste probleem met zulke megalomane projecten is dat je al tien jaar nodig hebt voor de bouwvergunning, uitspelen partijen, voorstellen bestuderen, studiebureau’s om de impact op de omgeving te bestuderen etc. Dan nog 5 tot 10jaar bouwen en je bent al snel a15-20jaar verder eer je stroom kan aftappen.

Dan is het al bijna 2050 en staat alles al vol windmolens en is de technologie mogelijk al voorbijgestreefd door bijv nieuwe batterijen, moten salt of waterstof, moduleerbare kernreactor of andere tech die heel specifiek wordt ontwikkeld om de energiemix te reguleren.

Het is een heel complex debat omdat sommige puzzelstukken nog vaag zijn. Bijv prijsevolutie batterij, wind, zon etc.

Ook zijn er verschillende mogelijkheden om met wind om te gaan:

Als je geen ‘overschot’ hebt maar simpelweg een bedrijfsproces kan stilleggen (bijv aanmaak waterstof voor jets) dan valt de mogelijk nood helemaal weg voor een grootschalig stuwmeer.

Je kan de overschotten bijv ook gebruiken om co2 te capteren of om synthetische brandstoffen te maken.

Again, al dit is dan weer onderhevig aan prijsevoluties. Als binnen 10jaar de buurtbatterij plots rendabel wordt dan is de nood voor giga-opslag (als in, giga artificiële stuwdam) weer kleiner.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 16:51]

Tranquility @w3news7 oktober 2022 13:40
En batterijen gaan ook niet eeuwig lang mee. Het Markermeer "ophogen" en die als buffer gebruiken lijkt me veel duurzamer.
genc007 @Verwijderd7 oktober 2022 09:53
je hebt toch helemaal niks aan een thuisaccu.
In de winter is er te weinig zon om de accu fatsoenlijk op te laden.
Verwijderd @genc0077 oktober 2022 10:03
Maar in de zomer wel, alles wat je in de avond en nacht vebruikt haal je uit de accu!
Door salderen nu nog niet echt nodig, maar als dat er uit gaat, dan is het zeker de moeite.

Daarbij liggen er nu genoeg panelen voor ons thuis verbruik, maar de uitbreiding is al aangevraagd om dit te verdubbelen, dan is het in de winter ook prima bruikbaar.
g4wx3 @genc0077 oktober 2022 10:15
Een thuis accu is om je opgewekte zonnestroom op te gebruiken 's avonds 's nachts en 's ochtends. Eigen opgewekte stroom gebruiken is stukken goedkoper, daar je geen belasting en niet-kosten hoeft te betalen. De bedoeling is het net te ontlasten van pieken van vraag en productie. Een kleine batterij moet voldoen bij laag verbruik.
voor mij, in België, zijn batterijen te groot en te duur om financieel interessant te zijn. Al kan de situatie misschien ondertussen veranderd zijn.
Het voordeel van een slimme meter is dat ik het heel nauwkeurig kan berekenen. Maar het vergt wel wat tijd.
mocean @genc0077 oktober 2022 10:19
Bij de tarieven die straks (of nu al: https://www.easyenergy.com/nl/energietarieven) per uur gaan is een accu ook rendabel te maken! Opladen op het dalmoment en later gebruiken.
Tranquility @genc0077 oktober 2022 13:50
Een thuisaccu is ook niet bedoeld om seizoensverschillen op te vangen, maar alleen dag/nacht. Als je met een accu een zomerseizoen voor gebruik in de winter wil opslaan heb je wel zo'n gigantisch grote accu nodig dat die de grootte zou hebben van een garage. Niet te betalen en uit te voeren dus. Als straks de salderingsregeling wegvalt (hoop dat de overheid nog bij zinnen komt en hier van af ziet) dan kan het interessant worden omdat je tegen die tijd ongetwijfeld nog maar een aalmoes krijgt voor je opgewekte stroom en moet je dat echt zelf gaan gebruiken. Je ziet nu al dat steeds meer energieleveranciers terug gaan naar hele lage vergoedingen van 9 en zelfs 5 cent. Straks doen ze dat uiteindelijk allemaal en is op dit moment alleen saldering nog interessant. Nu kun je zonnepanelen nog snel terugverdienen, als de salderingsregeling er niet meer is gaat dat weer richting de 20 jaar worden. Als dat ook wegvalt zijn zonnepanelen enkel nog voor eigen gebruik en moet je op tijden dat de zon niet schijnt de hoofdprijs betalen voor energie. Dat is duidelijk de kant die we opgaan. Dan is een accu zinvol, op dit moment nog niet.

[Reactie gewijzigd door Tranquility op 22 juli 2024 16:51]

genc007 @Tranquility7 oktober 2022 16:49
een accu heb ik volgens mij alleen nodig voor de winter, in de zomer heb ik geen verwarming nodig en is er redelijk wat zon.

in de winter is er a) geen zon, en b) ik verbruik vooral in de avond (warmtepomp, opladen auto na werk).
mijn zonnepanelen leveren op een zeer goed zomers dag 35kwh op.
in de winter is dat amper 5-6kwh.

heb ik er dan nog wat aan?

edit: geen idee wat een warmptepomp gebruik per dag, maar mijn auto kan ik er niet mee opladen.
bokkow @Verwijderd7 oktober 2022 08:44
Één van de voordelen van LFP techniek, veel minder vatbaar voor ontbranding. :)
Tranquility @bokkow8 oktober 2022 11:37
Ze gaan in principe ook langer mee, minder degradatie.
JeroenH
7 oktober 2022 08:38
Mooie ontwikkeling! Ik ben benieuwd wanneer we de eerste écht grid-size accu's (or storage in wat voor vorm dan ook) in Nederland gaan zien. Zeg > 250MW/500MWh.Ik ben er van overtuigd dat het komt.
Skyaero @JeroenH7 oktober 2022 09:16
Op dit moment zijn de business case van dit soort type batterijen vooral gericht op korte termijn markthandel, oftewel intra-day en onbalans. De totale verhandelde vermogens op de intra-day gaat over enkele 100den MW, op de onbalans gemiddeld over 10-tallen MW. De totale pool van regelvermogen is iets van 150 MW, de pool van reservevermogen iets van 300 MW.

Een batterij ter grootte van 250 MW zal binnen zo'n business case vrijwel nooit in zijn volledige capaciteit benut kunnen worden, waardoor de investeringskosten niet terug verdient worden.
Biodiv @Skyaero7 oktober 2022 11:56
Wel als er meer wind- en zonne-energie komt, of als er meer gas-, kolen- en kerncentrales uitgeschakeld worden. Het is een kwestie van tijd zoals @JeroenH zegt dat echt grote opslag rendabel wordt.
Qwerty-273 @JeroenH7 oktober 2022 08:54
Het is de vraag of dat wel nuttig is, of dat je toch liever lokaal meerdere accu's zal zien. Juist een decentrale opslag kan in het voordeel werken om ook een efficiënter energienet te ontwikkelen. Dichterbij opwekking en gebruik, dan verder weg met transportverliezen heen en weer.
Zodiac @Qwerty-2737 oktober 2022 09:06
Nu weet ik weinig tot niks van energie-opslag, maar is het niet zo dat de grootste "blokkade" nog altijd de efficientie is? Als in, hoe meer energie je wilt opslaan, hoe groter de accu die je nodig hebt.

Decentraal opslaan lijkt mij uiteraard de beste oplossing, maar dan moet daar wel ruimte voor zijn. Hoe verder je in het westen des lands komt, hoe lastiger dit wordt.
cakebp @Zodiac7 oktober 2022 11:23
Opslag hoeft ook niet per se in het westen plaats te vinden lijkt mij? In de polder nog ruimte zat voor en kan mij voorstellen dat er meer dunner bevolkte provincies hier een belangrijke rol in zouden kunnen spelen (noordelijke en zuidelijke provincies). Ik heb alleen geen idee of dit nog tot veel extra inefficiënties zal leiden.
jpfx @cakebp7 oktober 2022 11:30
Wat een typische opmerking weer.... Bouw de noorderlijke en zuidelijke provincies maar weer vol ten gunste van het westen? Zoek oplossingen die algemeen bruikbaar zijn in plaats van een ander met "westerse" problemen op te zadelen.
cakebp @jpfx7 oktober 2022 11:36
Hoezo ten gunste van het westen? We hebben er toch allemaal wat aan als we dit goed kunnen regelen als Nederland zijnde? Ik snap de discussie en verdeling tussen 'het westen' en de rest ook niet zo goed, we zijn toch met zijn allen één land? Uiteraard moeten we ervoor waken dat er geen scenario ontstaat zoals bij de gaswinning in Groningen waarbij de Groningers de dupe zijn geworden en niet goed gecompenseerd worden.

Ik kom zelf ook uit het noorden en zou er persoonlijk totaal geen bezwaar tegen hebben om een rol te spelen in de energietransitie waarbij de opslag van energie bij 'ons' plaats zou moeten vinden
jpfx @cakebp7 oktober 2022 11:46
Een rol is prima. Alleen gaat het in Nederland vaak niet in balans. Eerst wel, maar daarna gaat het steeds verder. Er wordt te vaak naar de "makkelijke" korte termijn oplossing gekeken in plaats van het algemene toepasbaarheid. Er wordt genoemd dat er prima zonnepanelen op kunnen (ook daar is in het westen veelal niet voldoende ruimte voor), maar je kan ook dergelijke accus bijvoorbeeld ondergronds doen. Nederland is al een postzegel die verhoudingsgewijs veel te veel mensen op een kleine ruimte heeft (zeker in het westen) en ruimte kan je maar 1x verwoesten. Als er geen open ruimte meer is, is er uiteindelijk geen leven meer.
vinkjb @jpfx8 oktober 2022 11:22
Hek om jou huis en grenspaal neerzetten
Darksteel83 @Zodiac7 oktober 2022 10:30
Voor het opslaan in een accu wordt als rekent met een efficiëntie van ongeveer 90%. Efficiëntie is dus niet het probleem.
Ruimte voor opslag is ook niet het probleem. Je kunt de zonnepanelen bijvoorbeeld prima boven de containers hangen. De zonnepanelen zelf hebben een veel lagere vermogens dichtheid als de accu's.

Bijvoorbeeld.
https://degroeneaggregaat.nl/

De werkelijke problemen voor accu opslag zijn kosten en grondstoffen.

In Nederland hebben dan nog als extra probleem slechte regels voor opslag.
cariolive23 @Zodiac7 oktober 2022 10:53
Hoe verder je in het westen des lands komt, hoe lastiger dit wordt.
Volgens mij zijn er (ook) in de Randstad genoeg geluidswallen en -muren waarin je zoiets kan wegwerken.
Caayn @Qwerty-2737 oktober 2022 09:07
Ik zie liever oplossingen op wijk/stad niveau dan dat ieder huis/blok een eigen opslag krijgt. Dat lijkt mij juist een stuk efficiënter.

Leuk als ik 's nachts nog een half volle accu heb terwijl mijn buurman niks heeft en zijn vaatwasser 's nachts draait. Juist op schaal kan het weer beter verdeeld worden zonder direct allerlei complexe constructies te moeten bedenken.
Aardwolf @Caayn7 oktober 2022 09:52
Dat is ook nog steeds decentraal, alleen een stapje minder ver. Gewoon bijv direct naast een wijktrafokast zo'n opslagunit. Een stuk beter lijkt me dan wat grote units bij enkel hoogspanningsnetten, wat van toepassing lijkt in het artikel(?). Verder dan hooguit voor wie wil een persoonlijke unit naast xx kWh/periode in de wijkunit op te slaan oid.
Kunnen ze ook doen voor regenwateropslag en grijswater hergebruik... crisis nr 15 (even de tel kwijt). Werkt mogelijk ook efficiënter op lokaal niveau, maar niet maximaal gedecentraliseerd.
MSalters
@Aardwolf7 oktober 2022 11:31
Eén van de problemen met het Nederlandse net is juist dat die wijktrafo's niet de variatie aankunnen in de lokale opwekking (lees: zonnepanelen).

Jouw idee werkt daarom niet: de variatie in lokale productie vang jij op aan de verkeerde kant van de flessenhals. De accu's moeten tussen de zonnepanelen en de wijktrafo. Opvang thuis is aan de goede kant van de flessenhals maar alsnog verkeerd vanwege de reden die Caayn aanhaalt.
Aardwolf @MSalters7 oktober 2022 12:12
Dit lijkt op een beetje spelen met woorden en muggenziften. Ik noem in de wijktrafo, maar had ook kunnen noemen voor de wijktrafo. In, bij, tussen, naast, achter, voor. Het ging mij om het minder maximaal gedecentraliseerd op te slaan dan bij mensen thuis. Maar jij zegt dus eigenlijk dat als het voor de wijktrafo zit maar niet lokaal in huis het volgens jou kan werken? prima, doe je dat toch.
MSalters
@Aardwolf7 oktober 2022 12:22
Dit zijn fysiek verschillende netten, met verschillende eigenaren waar we't over hebben. Jij wilde de accu's aan het hoogspanningsnet hebben, en dat is simpelweg het verkeerde net hiervoor. Het gaat niet specifek over "bij/voor/naast" de trafo. De trafo is het koppelvlak tussen twee netten, en daardoor een essentieel onderdeel van het probleem wat je wil oplossen. Jouw idee om het aan de verkeerde kant van de trafo, aan het verkeerde net te hangen maakt het erger, niet beter. Dat is geen kwestie van woorden, maar van Megawatten door een trafo.

De opslag in dit artikel hangt dus ook niet aan het hoogspanningsnet. Zelfde reden: 140MW trafo naar het hoogspanningsnetwerk.
Darksteel83 @Aardwolf7 oktober 2022 11:13
Waarschijnlijk zijn wijkaccu's technisch inderdaad een hele goede optie. Maar netbeheerder mogen dit niet. Behalve een paar kleine pilot projectjes. Want met die accu's begeven ze zich op de markt.

Hopelijk kunnen we hier slimme regels voor verzinnen zodat het wel mag. Want het is dom om een waarschijnlijk goede oplossing niet te kunnen gebruiken door regeltjes.
Kaoh @Caayn7 oktober 2022 10:10
Maar als mijn terugkoop tarief zo idioot laag blijft ipv een saldering bnen ik nog niet zo happig om het aan mn buurman te verkopen. zijn 2 kwh van mij gekocht voor 10 cent vs in de ochtend voor 1 euro 1 kwh nodig hebben is toch nog geen goede deal.
gepebril @JeroenH8 oktober 2022 20:33
Volgens mij is het slimmer en goedkoper gewoon Bitcoin miners in te zetten. Maar ja, dat zit nog even in verdoem hoekje. Het volk zou maar eens eigenaar worden van hun eigen geld......
Robinvv78 7 oktober 2022 09:00
Dat is voor 2500 woningen energie van een dag. Ik weet niet wat dit gekost heeft maar het lijkt mij niet realistisch om op deze manier de energievoorziening te stabiliseren. Als fossiel niet meer kan dan is er maar 1 oplossing ....
friketje1 @Robinvv787 oktober 2022 09:14
Dit. Energie opslaan met accu's gaat niet werken.
Ik heb het ook eens voor mijn eigen huis berekend. Ik kan voor 10k accu's kopen. Met een beetje mazzel ben ik met een vol dak met zonnepanelen 7-8 maanden "off grid". Dan moet ik echter nog steeds +/- 50% van mijn jaarverbruik van het net afhalen in de winter om de warmtepomp te laten draaien.
En dat is dus het sommetje voor het energieverbruik van 1 energiezuinig huis. Dan hebben we het nog niet eens over industriële toepassingen.
Voor alle duidelijkheid als het allemaal kan ben ik voor de energietransitie, helaas zijn de doelstellingen totale luchtfietserij omdat de techniek er niet is en er een taboe op kernenergie rust.
Umbrah @friketje17 oktober 2022 09:39
Maar die 7 á 8 maanden speel je wel een belangrijke rol wat betreft het laag houden van de piekbelasting, en de 4 á 5 maanden daarnaast zijn ook niet helemaal nutteloos qua zon, sterker nog: je zou kunnen stellen dat die accu er voor zorgt dat je het net qua levering 100% niet belast, en zelfs in de winter: minder belast. Je pieken (en dalen) worden beter voorspelbaar, en denkende aan het feit dat het elektriciteitsnet een systeem is, ben je ineens een stuk makkelijker.

Accu's gaan wel degelijk werken, zelfs als je niet 100% off-the-grid kan.
friketje1 @Umbrah7 oktober 2022 10:03
Het helpt een klein beetje.

Als je dan kijkt naar wat het allemaal kost (en dat is dus ook gewoon CO2 uitstoot bij productie van pv panelen die op steenkolen energie in China gemaakt worden om over de accu's nog maar te zwijgen), ik vraag mij sterk af of we dan goed bezig zijn.
Umbrah @friketje17 oktober 2022 10:43
Dat kun je je afvragen, maar gelukkig zijn daar genoeg rapportages over te vinden. Ook over het recyclen en 'upgraden' van panelen. En accu's. Van panelen weten we dat ze ongeveer een kwart eeuw meegaan, en daarna 100% te recyclen zijn naar betere panelen (de eerste panelen worden nu pas gerecycled). Van accu's weten we dat ook. Dus ná productie, hoef je eigenlijk die grondstoffen nooit opnieuw te winnen. Grondstoffen die bovendien óók te volgen zijn.

Recyclen is bovendien zelf ook 100% elektrisch te doen.

Het probleem is daarin niet zo zeer het feit dát het niet kan, maar dat het op sommige plekken niet gedaan wordt. Op het moment dat landfill goedkoper/gemakkelijker is dan recyclen, is men verkeerd bezig. Hier is een rol voor overheden neergelegd, door ze bijvoorbeeld te verplichten om een stuk van de logistiek (vervangen/upgraden panelen bij eindklant) bij installateurs neer te leggen tegen een vergoeding. Of stickers te plaatsen van: "mag niet bij gewoon afval" en hierbij handhaven. In Europa overigens doorgaans vrij goed geregeld, en vrij snel, maar zeker in de VS (en dan vooral de rode staten) waar een beeld leeft van 'minimale overheid' is landfill blijkbaar het snelste, want "ik leef toch niet meer tegen de tijd dat dit een probleem is". Moeten wij het daarom ook maar niet meer doen? Natuurlijk niet. Daarom doen we het dus wél.

De ervaring leert echter dat deze technieken LANG mee gaan. Langer dan hun garantie, die al erg lang is.
wankel @friketje17 oktober 2022 10:45
Het helpt een klein beetje.

Als je dan kijkt naar wat het allemaal kost (en dat is dus ook gewoon CO2 uitstoot bij productie van pv panelen die op steenkolen energie in China gemaakt worden om over de accu's nog maar te zwijgen), ik vraag mij sterk af of we dan goed bezig zijn.
Ja, in China worden veel centrales op steenkool gestookt, en worden er nog steeds gebouwd.

Maar weet je ook dat China wat hernieuwbare energie verder is dan de meeste Westerse landen, en zeker is absolute aantallen de hoogste productie aan hernieuwbare energie heeft?
batjes @wankel7 oktober 2022 11:59
Lekker eerlijk ook. China is bijna net zo groot als het hele westen bij elkaar en heeft meer inwoners.

Anyway, Europa wekt net geen 1TWH aan energie op uit hernieuwbare bronnen, met de helft van de inwoners tegenover China die net iets meer dan 1TWh opwekt uit hernieuwbare bronnen.

In absolute getallen staan we ongeveer gelijk.
kodak
@Umbrah7 oktober 2022 11:43
Maar dat zijn vooral argumenten om alle niet duurzame tekortkomingen te laten accepteren met behulp van een niet bepaald duurzame oplossing. Wat ook nog eens een investering is om die problemen te laten accepteren, in plaats van weg te nemen.
arnem_ @friketje17 oktober 2022 09:29
Het 'taboe' is er vooral bij investeerders omdat het veel te duur is. Zelfs nu het er op lijkt dat de energieprijzen lang hoog blijven investeert men (gelukkig) liever in schone energieoplossingen dan in kernenergie. Ook deze accus zijn door een marktpartij betaald volgens mij.

Je eigen berekening is natuurlijk niet zo relevant omdat opslag in het grid een stuk goedkoper is en je geen rekening houdt met windenergie, windenergie wordt vooral geleverd als de zon niet schijnt.
friketje1 @arnem_7 oktober 2022 09:50
Dat kernenergie te duur is klopt niet, dit is bedacht door tegenstanders uit ecologische hoek. De energie transitie kost gewoon bakken met geld. Schone energie heeft een lagere kostprijs, maar is niet 24/365 beschikbaar. Om dat wel te realiseren zou je dus iets met waterstof of accu's moeten proberen. Iets anders is er gewoon nog niet. Dat is past duur, zoals deze installatie.

En dan hebben we het er nog niet eens over hoeveel CO2 er de lucht in is gepompt om dergelijke installaties te realiseren. Dat is gewoon hele vervuilende mijnbouw, vaak in een land ver weg waar ze nog nooit kan klimaatdoelstellingen gehoord hebben. Dan is, aan het eind van de streep, een kernreactor het minst slechte alternatief.

Met groene idealen gaan we deze wedstrijd gewoon niet winnen. Helaas zijn het de dromers die de klimaat transitie discussie voeren.
Aardwolf @friketje17 oktober 2022 10:12
En uranium wordt wel energiezuinig gewonnen, de transporten, opslaglocaties allemaal obv schone energie? Het beton van die centrales is CO2 neutraal? Hoeveel materiaal dat in aanraking is gekomen bij die centrales kan worden hergebruikt?
Het lijkt niet te helpen om je punt te maken op basis van selectieve kritiek, dan ben je ook een even grote dromer als de anderen die je daarvan beschuldigt. Niet erg, maar maakt je punt een stuk minder sterk. Reken het dan eens uit, open een topic op het forum, schrijf een paar tweakblogs oid.
batjes @Aardwolf7 oktober 2022 13:23
Ik zit zelf nauwelijks op het forum of de tweakblogs, kan ook prima hier.

190m3 beton per MW aan vermogen voor een Kerncentrale.
216m3 begon per MW aan vermogen voor een Windmolen op zee.
Ik kon van de kerncentrale zo 1-2-3 geen betere bron vinden, 1 of andere antieke bron heeft het over 200.000 ton beton per kerncentrale tegenover 1000ton per windmolen.

Een groot gedeelte van het beton gaat in de koeltorens zitten, die je kan hergebruiken. Net als het pand zelf. Er is maar een relatief klein gedeelte dat gebruikt wordt voor de reactor zelf.

Levensduur van een kerncentrale is ~60 jaar.
Levensduur van een windmolen op zee is maximaal een jaar of 35.

Het transport van uranium zou niet zo'n probleem zijn als Duitsland weer een paar mijnen opengooit, gezien je elke wiek apart moet transporteren met meerdere voertuigen en een klein legertje aan personeel, midden in de nacht. Met een enkele vrachtwagen vol uranium kun je een kernreactor jaren laten werken.

Een moderne kerncentrale produceert meer dan 1GWh.

Een 10MW windturbine op zee produceert gemiddeld 5,2MWh (46.000 / 8760).
Ruim 192 windturbines per kerncentrale.

Er zijn turbines die meer opleveren, maar die kosten ook weer meer om te bouwen.

Als het om CO2 bij de bouw, hoeveelheid transport en gebruikt beton gaat. Dan wint een kerncentrale het met een ruime marge.

/bierfiltjeberekening
bkor @friketje17 oktober 2022 14:27
Schone energie heeft een lagere kostprijs, maar is niet 24/365 beschikbaar.
Op grote schaal is het juist wel prima beschikbaar. Echter moet je wel een overcapaciteit inbouwen. Oftewel, rekening mee houden dat het soms minder waait en vervolgens meer windmolens neerzetten. Doe je dit voor een groot genoeg gebied dan kan je juist wel goedkoop uit zijn met zon,wind,accu's, wat andere vormen, plus goede uitwisseling van energie tussen de landen. Dat laatste ontbreekt nogal en hier wordt gelukkig aan gewerkt.
Iets anders is er gewoon nog niet.
Er zijn juist veel en veel meer oplossingen.
Kaoh @friketje17 oktober 2022 10:21
Volgens mij nog niet eens echt off grid. Ik heb met mijn 4k pw systeem genoeg dagen dat ik 'maar' 3-4 kwh per dag importeerd terwijl ik in de zomer dan per dag 20 kwh exporteer. de batterij kan daar dus in potentie nog 3-4 verhuizen naar eigen verbruik, maar als morgen weer een zonnig dag is blijf je toch expoerteren.
Een paar dagen later wil ik men auto opladen a bijv 30 kwh, en dan is de batterij toch weer snel leeg en ben ik nog 20 kwh aan het importeren geweest de dag.

Of ik moet wel heel strak gaan managen, die auto verspreid over meerder dagen opladen op momenten dat er overdag over productie danwel dat er snachts nog een half volle batterij is dan maar ontladen naar de auto. Maar ik heb de oplossing die dat een beetje automatisch doet nog niet gezien.
Naast dat dit max met de huidige prijzen 1000 euro per jaar extra oplevert, en de investeringen hiervoor zeker rond de 10k liggen. Als de prijzen zakken (wat ik wel hoop) verdien ik dat nooit terug voor hij vervangen moet worden.

Als je al niet eens electrsich rijd kan je waarschijnlijk wel off grid, maar verkoop je nog steeds een groot deel van je opgewekte stroom. Dan mag je blij zijn dat je er 500 euro mee bespaart met de huidige prijzen. Volgens mij is het dus echt niet rendabel te krijgen. Puur voor het off grid gevoel en iets groener (op basis van het idee dat de plus kw dan afgevakkeld worden).

Ik zou veel liever een kleine verticale windturbine plaatsen, die levert op andere momenten stroom op dan de panelen, maar dat is zo niche dat ik als particulier daar niemand voor kan vinden om daarbij te begeleiden.
wankel @Kaoh7 oktober 2022 10:47
Ik zou veel liever een kleine verticale windturbine plaatsen, die levert op andere momenten stroom op dan de panelen, maar dat is zo niche dat ik als particulier daar niemand voor kan vinden om daarbij te begeleiden.
Greenchoice had die een paar jaar geleden in de aanbieding, volgens mij.

Op het moment zullen ze die niet meer hebben, maar misschien loopt er nog iemand rond die je verder kan helpen.
Kaoh @wankel7 oktober 2022 12:52
Ik ken wel hun windvangers, maar dat is meer een obligatie in hun windmolen parken waarvoor je x kwh aftrek van je energie rekening krijgt (heb ik er al best veel van).
Maar fysieke molens voor eigen huis heb ik daar niet gezien. Ben benieuwd of iemand meer weet, kan het zelf niet vinden daar.
bkor @Kaoh7 oktober 2022 14:30
Ik zou veel liever een kleine verticale windturbine plaatsen,
Een windmolen werkt kwadratisch. Hoe meer diameter/hoogte, hoe meer energie je krijgt. En dus 2x zo hoog is b.v. 4x zoveel energie. Een windmolen dat geschikt is voor een huis levert bijna geen energie op.
Kaoh @bkor7 oktober 2022 14:45
https://www.amazon.de/-/e...us-Complete/dp/B09S3CRP5V
Zulke claimen max 3000 pW te kunnen halen. (2 m hoog en 1m breed)

Ik snap dat dit natuurlijk redelijk perfecte condities vereist, ze zeggen zelf op basis van 11 m/s
Maar ipv de schoorsteen op mijn platte dak, op een paal van 0.3 meter, is redelijk vrij boven het huis.
Ik woon nog in het best winderige achterland van de kust (zuid holland) gem 7 m/s (al verwacht ik dat die op grotere hoogte wordt gemeten?).
Als deze op jaar basis ook enkele duizenden (2?) kwh kan opwekken dan is dat de investering meer dan waard, meer dan welke thuis batterij dan ook. En dat doet ie dan ook in de nacht en in de winter.
Maar je investeerd je net geen breuk aan zo een ding, dus tegenvallen mag zelfs nog. Is het resultaat maar 500 kwh per jaar is het een beter aanschaf dan een accu.
Darksteel83 @friketje17 oktober 2022 11:29
Accu's zijn bedoeld voor een paar uur aan opslag. Ongeveer 90% efficient.

Voor langere termijn komen er andere dingen. Nederland mikt voorlopig op groene waterstof die opgeslagen wordt onder de grond. Waarvoor met een efficiëntie van 50% word gerekend.
Voor deze ondergrondse opslag is het NIET nodig om de waterstof vloeibaar te maken of met 700 bar te comprimeren.

In 2027 komt er al een gasnet en ondergrondse opslag. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor toepassingen die niet zonder waterstof kunnen. De efficiëntie is voor die toepassingen dus hoger als de eerder genoemde 50%.

Later zullen we dan waarschijnlijk gascentrales die ook waterstof kunnen verbranden gebruiken of brandstofcellen voor de momenten dat er geen zon en geen wind is en de batterijen leeg zijn.
Sloeber @Robinvv787 oktober 2022 09:39
Met een prijs van ~€120/kWh zit deze batterij op €5.760.000,-. Laten we voor het gemak de kosten van dit hele systeem (misschien bij zo'n capaciteit dat de prijs lager ligt) op €3.000.000,-.

Dan zou voor een stroomprijs van €70/MWh deze accu ~900 laadcycli doorgaan. En dat is louter de prijs van opslag, dan moet het ook nog opgewekt worden. Geen idee wat ze hiermee gaan doen eerlijk gezegd, want na deze cycli heb je alleen je geld terug verdiend, nog geen enkele winst gemaakt.
wankel @Sloeber7 oktober 2022 10:52
Met een prijs van ~€120/kWh zit deze batterij op €5.760.000,-. Laten we voor het gemak de kosten van dit hele systeem (misschien bij zo'n capaciteit dat de prijs lager ligt) op €3.000.000,-.

Dan zou voor een stroomprijs van €70/MWh deze accu ~900 laadcycli doorgaan. En dat is louter de prijs van opslag, dan moet het ook nog opgewekt worden. Geen idee wat ze hiermee gaan doen eerlijk gezegd, want na deze cycli heb je alleen je geld terug verdiend, nog geen enkele winst gemaakt.
Bij een stroomprijs van €3/MWh zou het nog veel langer duren.

Het afgelopen half jaar was de stroomprijs ruim €200/MWh, met uitschieters tussen 50 en 500.
Sloeber @wankel7 oktober 2022 11:09
Daarom heb ik ook niet het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar genomen (€20) maar een gemiddelde dat ik aannemelijk vindt waarop de prijs zich in de komende 5-10 jaar zal balanceren/ontwikkelen.

Wat is dus je punt, dat in tijden van oorlog en bizarre prijsontwikkelingen een accu "kostenefficient" is? Dat is een beetje als zeggen dat in tijden van hyperinflatie je graan moet verbouwen, omdat brood zoveel geld waard is...
Butsnik @Robinvv787 oktober 2022 09:17
Dit soort projecten zijn er vooral voor om op korte termijn de onbalansen (mismatch tussen vraag en aanbod) op het net te balanceren. De prijzen voor deze balancerings services kunnen fluctueren van -500 tot 1200 euro per MWh. Hier is dus prima een business case uit te halen!
multikoe @Robinvv787 oktober 2022 09:40
Dit is één van de (vele) mogelijke oplossingen om de variatie in de energielevering op te vangen. Dit is op geen enkele manier *de* oplossing, je moet dit zien als een onderdeel van een hele set aan maatregelen die ons energieverbruik schoon te krijgen.
Deze grote batterijen worden over de hele wereld geinstalleerd (niet alleen in Australie), dus er is een businesscase te maken. En hoe je het ook went of keert, het draagt bij aan de stabilisatie van de energielevering.
Dauthi @Robinvv787 oktober 2022 09:08
Ik vind het ook een extreme vorm van kapitaal en resource vernietiging. En dat allemaal om kernenergiefobie te managen.

Ik vraag me dan ook altijd af of mensen met zo'n fobische angst voor kernenergie überhaupt weten hoeveel kerncentrales in West-Europa staan.
Arthas @Dauthi7 oktober 2022 09:18
Zij weten ook niet hoeveel slachtoffers er zijn gevallen als een direct gevolg van de inzet van kolencentrales en hoeveel slachtoffers bij kerncentrales.

het antwoord op Engineering.com
messplaya 7 oktober 2022 08:47
Lijkt me een goede ontwikkeling, en het lijkt me dat er meer van dit soort opslag locaties komen in plaats van thuis accus

Lifepo accu zijn toch voornamelijk veiliger? het voorsnel van snelladen lijkt me met deze capaciteit een non-issue.
Als je 48MWh met loodaccus zou doen zou je toch alsnog met een gigantische snelheid kunnen laden en ontladen?
Ik snap wel waarom ze dat niet doen, maar het aangehaalde voordeel van snelladen ontgaat me
JeroenH
@messplaya7 oktober 2022 08:50
Hoge vermogens kunnen opnemen (om productiepieken af te vlakken) is een nuttige functie. Bij een gegeven accu-grootte (want budget) is de mogelijkheid om snel(ler) te kunnen laden een selling point.
xJBx @messplaya7 oktober 2022 09:19
Zeker een goede ontwikkeling, denk ook wel dat er meer van dit soort locaties komen. Maar dit alleen in plaats van thuis accu's, ben ik het niet helemaal mee eens. Denk zelf dat ze mekaar aanvullen. Als je een thuis accu heb zal dit het net wel ontlasten en je gebruikt in combinatie met zonnepanelen je eigen stroom. Wand als je al je eigen stroom kan opslaan, is er ook de mogelijkheid dat je afgesloten kan worden van het net. Zal wel behoorlijk wat schelen kwa kosten aan de netbeheerder en energieleverancier. Wand als ik het mag geloven dan komen die kosten op zo'n €400 te liggen volgend jaar.

[Reactie gewijzigd door xJBx op 22 juli 2024 16:51]

yodeluxe @messplaya7 oktober 2022 10:24
Als je 48MWh met loodaccus zou doen zou je toch alsnog met een gigantische snelheid kunnen laden en ontladen?
Loodaccu's hebben juist niet de mogelijkheid tot snel laden/ontladen, tenzij levensduur en opslagcapaciteit opgeofferd worden. In principe is het maximum van een loodaccu laden/ontladen 10% van de capaciteit. Op die manier haal je zo'n 300 laadcycli. Voor een LiFePo4 accu is dat over het algemeen 50-100% van de capaciteit, in sommige gevallen zelfs nog meer. En dat bij 4000-6000 laadcycli.
eheijnen 7 oktober 2022 08:49
Zijn er ook al projecten (in uitvoering) in NL waar men dit via kinetische energie zal doen?
Butsnik @eheijnen7 oktober 2022 09:15
Je hebt wel vliegwiel installaties (zie b.v. https://www.change.inc/en...omnet-intact-blijft-38145). Maar deze zijn minder bedoelt voor opslag, en meer om korte termijn schokken in vraag/aanbod op te vangen.

Grootste reden is dat kinetische energie gewoon niet zo heel erg efficient is voor opslag.
Umbrah @Butsnik7 oktober 2022 09:36
Kinetische energie is wel effectief, maar de omzetting ervan is dat niet. De weerstand die je moet overwinnen vóór je er netto winst uit kan halen is al erg hoog (denk aan een auto alternator die netto zo'n 600W base verbruikt aan kinetische energie voordat je er elektriciteit uit kan halen). Niet alleen het er uit halen, ook het er in houden kost heel veel energie. Zelfs als je het ding in een vacuüm plaatst raak je energie kwijt (en kan je het lastiger aftappen).

Je kan eigenlijk stellen dat er wel veel energie in kan gaan, maar dat het er uithalen niet zo efficiënt is: veel energie komt vrij in vormen die je niet kan opvangen, en op momenten dat je het eigenlijk niet bedoeld. Dit is waarom water eigenlijk zo geinig is. Op verdamping na blijft het doorgaans vrij netjes op z'n plek. Het probleem is dat om een betekenisvol volume te hebben, én een win-systeem (wat dus een balans is tussen zwaartekracht en aanvoer), heb je best een complexe constructie nodig, en helpt het in principe om iets te hebben wat de natuur al heeft gemaakt. Een berg met een reservoir er op ofzo. Iets wat in Nederland best lastig is. Wat wij een "berg" noemen is om te lachen hoe berg-erig.
Euronitwit @eheijnen7 oktober 2022 09:34
In Texas doen ze het met treinen. bron
mocean @Euronitwit7 oktober 2022 10:24
Dat is niet kinetische energie, maar potentiële energie...
DennisDeMennis @mocean7 oktober 2022 11:30
Beide. Potentiële energie (hoge trein) wordt omgezet in kinetische energie (rijdende trein)
Euronitwit @mocean7 oktober 2022 18:00
Iets wat hoog is en daalt (valt) daarbij komt kinetische energie vrij.
Maakt niet uit of dat verticaal, in vrije val, langs een helling e.d. geschiedt.

De treinen in Texas vallen via een geleiding met rails met de helling naar beneden >> Kinetische energie die vrij komt.
sympa @eheijnen7 oktober 2022 09:01
Ik zou denken dat juist potentiële mechanische energie interessant is. Als perslucht opslaan in een leeg gasveld, of op die grote diepte op een of andere manier een waterreservoir bouwen (zoutkoepel)?
Blokker_1999
@eheijnen7 oktober 2022 09:02
Er zijn niet veel manieren om het met kinetische energie te doen, en nog minder als je niet met absurde projecten wenst te zitten zoals het hoog stapelen van zware betonblokken. In essentie is de enige praktische vorm van kinetische energie die we vandaag hebben hydro. Maar daar heb je in Nederland het landschap niet voor om dat in het groot te doen.
Klaus_1250 @Blokker_19997 oktober 2022 09:14
Omgekeerd stuwmeer op zee: review: Veelbelovende technologie voor de emissieloze economie
eheijnen @Blokker_19997 oktober 2022 09:59
Zo eentje heb ook een reportage over gezien. En die is in bedrijf.
https://www.independent.c...nd-and-water-9312624.html
Irsu85 @eheijnen7 oktober 2022 09:04
Kinetische energie als opslag lijkt mij niet zo heel handig, ookal heb ik wel gehoord dat ze de kinetische energie van de wind in de noordzee gebruiken om stroom op te wekken...

Mocht je zwaartekrachtsenergie (AKA potentiele energie) bedoelen, ik heb niet gehoord dat ze hier in Nederland zo'n accu aan het bouwen zijn
G_Dragon 7 oktober 2022 08:52
Een mooie ontwikkeling!
Hopen dat zo de pieken en dalen in de elektriciteitsvoorziening ook echt worden af gevlakt.
Umbrah 7 oktober 2022 09:29
Dit soort projecten is geweldig. Natuurlijk niet als onderdeel van 'opslag', en al helemaal niet op lange termijn, maar om duurzame bronnen in te kunnen zetten als baseload. Deze accu's zijn ideaal om het SYSTEEM (want het is een systeem, net zoals onze maatschappij, onze computers, en onze energie) te voorzien van een baseload.

Deze accu's dienen eigenlijk dezelfde rol als een condensator op een moederbord. Aan de ene kant pieken opvangen zodat het afgegeven vermogen stabiel blijft zonder dippen, aan de andere kant ruisopvangen en afvlakken. Deze accu's zijn dan ook eigenlijk helemaal geen opslag, maar een stabilisator. Hierdoor kan een stuk wind/zon als baseload gebruikt worden, waardoor je weer een stap zet om de elektra prijs los te koppelen van de gasprijs. En daar wordt iedereen blij van. Fossiel is gewoon niet houdbaar, en ook ons net zó dik maken dat elk piek en dal opgevangen wordt is ook niet houdbaar.

Er zijn gelukkig meer manieren om energie op te slaan, want je kunt het converteren. Energie blijft immers behouden (hoewel je natuurlijk nog steeds van conversieverlies praat, immers, niet alles is ook echt te gebruiken). Een goed voorbeeld is om bij enorme energieoverschotten alle warmtepompen en elektra-boilers aan te zetten en wat meer graden warmte in de huizen te pompen, immers, warmte is energie. Een ander alternatief is "nut" te verplaatsen, denk aan de legionella runs. Deze batterijen kunnen het niet alleen, maar het is wel een mega stap op weg naar de transitie naar elektriciteit als medium, en weg van gas als baseload.

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