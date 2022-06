De Europese klimaatwet stelt dat energie in de EU in 2050 voor bijna 100 procent duurzaam moet zijn. Dat wordt een uitdaging. In 2020 kwam 26,2 procent van de elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen; zon, wind, biomassa en waterkracht. Hoe vervangen we in de toekomst ons grotendeels fossiele elektriciteitsnet door een duurzamer net? En hoe voorkomen we dat de energietransitie ten koste gaat van de betrouwbaarheid?

Netkaart van Nederland, bron: Tennet