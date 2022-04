Kabinet wil bestaande gasleidingen ombouwen voor waterstoftransport

Het demissionaire kabinet komt met plannen om bestaande gasleidingen aan te passen, waardoor deze bruikbaar worden voor het transport van waterstof. Dat meldt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat.

Deze plannen volgen een recent HyWay27-rapport, meldt de Rijksoverheid op maandag in een persbericht. Dat rapport stelt dat het hergebruiken van bestaande gasleidingen voor een waterstofnet 'haalbaar, veilig en kostenefficiënt' is. Dit is gebaseerd op een onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft uitgevoerd in samenwerking met netbeheerders Gasunie en TenneT.

Volgens staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van de VVD is deze stap nodig om de industrie 'te verduurzamen en banen hier in Nederland te houden'. Waterstof kan zonder CO₂ omgezet worden in elektriciteit en kan daarom bijdragen aan de klimaatdoelen van Nederland.

Het kabinet vraagt Gasunie om de ombouwwerkzaamheden uit te voeren. De netbeheerder geeft hier gehoor aan en meldt blij te zijn met de plannen van het kabinet. Gasunie-ceo Han Fennema noemt het besluit een 'mijlpaal in het kader van de energietransitie' in een persbericht. De topman claimt dat Nederland hiermee het eerste land wordt dat zijn gasnetwerk geschikt maakt voor waterstof. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden al een ondergrondse leiding in Zeeuws-Vlaanderen omgebouwd voor waterstoftransport.

Gasunie geeft aan deze zomer te beginnen met de ontwikkeling van de eerste waterstofleidingen. De netbeheerder schat de investeringen voor de uitvoer van het project op 1,5 miljard euro. Het landelijke waterstofnetwerk moet in 2027 gereed zijn en zou dan 'voor 85 procent bestaan uit hergebruikte aardgasleidingen', aldus het bedrijf. De totale capaciteit van het waterstofnetwerk zou 10 gigawatt bedragen, wat gelijk zou staan aan een kwart van het energieverbruik van de Nederlandse industrie, schrijft Gasunie. Die capaciteit zou op termijn kunnen worden uitgebreid.