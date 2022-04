Renders tonen Samsung Galaxy Watch4 Classic met draaibare bezel

Er zijn renders verschenen van een onaangekondigde smartwatch van Samsung. Deze Galaxy Watch4 Classic krijgt wederom een draaibare bezel. De smartwatch wordt volgens eerdere berichten in augustus geïntroduceerd en draait op het vernieuwde Wear OS.

De renders van de komende Galaxy Watch4 Classic werden gepubliceerd door Android Headlines. Het lijken officiële renders van Samsung te zijn. Volgens de renders krijgt de smartwatch wederom een draaibare bezel, die gebruikt wordt voor de bediening van het horloge. De zijkant van het horloge krijgt daarnaast twee knoppen.

Android Headlines claimt daarnaast dat de smartwatch beschikbaar komt in drie verschillende maten; 42mm, 44mm en 46mm. Het horloge zou ook geleverd worden met een zwarte of zilverkleurige behuizing en een zwarte, witte of grijze horlogeband. Het scherm van het horloge zou beschermd worden met Gorilla Glass DX of DX+, dat Corning in 2018 introduceerde voor wearables. Android Headlines spreekt verder over waterbestendigheid tot 5 Bar.

Eerder verschenen er al afbeeldingen van een Galaxy Watch Active4, die kleinere schermranden krijgt en geen roteerbare bezel heeft, net als de voorgaande Watch Active-horloges. De renders van Android Headlines bevestigen dat die feature wel terugkeert in de reguliere Galaxy Watch4, die deze generatie dus een Classic-achtervoegsel zou krijgen. Eerder deze week noemde de Thaise keuringsinstantie NBTC al een Galaxy Watch4 Classic, schrijft 9to5Google. Samsung bracht voor het laatst een 'Classic'-smartwatch uit in 2016, met de Galaxy Gear S3 Classic.

De Galaxy Watch4 zal gebruikmaken van het vernieuwde Wear OS-platform, dat Google en Samsung in samenwerking ontwikkelen. Samsung introduceerde op maandag zijn One UI Watch-interface, die op dit OS wordt gebaseerd en gebruikt zal worden in de volgende Galaxy Watch-horloges. Samsung zou de Galaxy Watch4-serie volgens eerdere geruchten in augustus aankondigen.