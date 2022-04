YouTube Music voor Wear OS komt toch wel beschikbaar voor oudere smartwatches

Google brengt de YouTube Music-app voor Wear OS binnenkort uit voor een aantal oudere smartwatches. Aanvankelijk was de app alleen beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 4-horloges met het vernieuwde Wear OS.

De YouTube Music-app voor Wear OS komt vanaf deze week beschikbaar voor een aantal oudere Wear OS 2-smartwatches van fabrikanten als Fossil, Michael Kors en Mobvoi, schrijft The Verge. Het betreffen bijvoorbeeld de Gen 6-smartwatches van Fossel en Michael Kors, naast de TicWatch Pro 3-serie en de TicWatch E3. Al die smartwatches beschikken over een Snapdragon Wear 4100- of 4100+-soc. Later dit jaar zou de app ook voor andere Wear OS 2-smartwatches beschikbaar komen. Gebruikers kunnen de smartwatchapp via de Play Store downloaden zodra deze beschikbaar is voor hun apparaat.

Google deelde de eerste details over de YouTube Music-app voor Wear OS toen het bedrijf samen met Samsung aankondigde dat Wear OS en Tizen samengevoegd zouden worden. Die twee besturingssystemen vormden samen Wear OS 3 en de Samsungs Galaxy Watch 4-modellen waren de eerste smartwatches met dit OS. Eerder werd gesuggereerd dat de nieuwe app niet beschikbaar zou komen voor smartwatches met Wear OS 2, schreef onder andere 9to5Google. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.

De YouTube Music-app laat Wear OS-gebruikers muziek vanaf de dienst downloaden om offline te luisteren. Hiervoor is wel een YouTube Music Premium-abonnement nodig. De app ondersteunt ook een 'smart downloads'-functie, die de gedownloade nummers automatisch vernieuwt wanneer de wearable verbinding maakt met een wifinetwerk.