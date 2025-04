Fossil voegt Google Assistant opnieuw toe aan Gen 6-smartwatches

Fossil heeft een update vrijgegeven voor de Fossil Gen 6-smartwatchserie. Hierdoor kunnen de klokjes opnieuw Google Assistant draaien. Gebruikers van de Gen 6-smartwatches konden sinds hun overstap naar Wear OS 3 geen gebruik meer maken van Googles spraakassistent.

De update is ontdekt door lezers van techwebsite Droid Life en is bevestigd door redacties van andere nieuwsmedia, zoals Engadget. Droid Life schrijft dat er een systeemupdate aan te pas komt, maar ook dat de bijbehorende Fossil Smartwatches-app voor Android een update heeft gekregen. Beide zijn nodig om de Google Assistant te activeren op de smartwatchserie.

Google heeft Wear OS 3 in 2021 aangekondigd. Het nieuwe OS is samen met Samsung ontwikkeld en zou smartwatches sneller en zuiniger maken. Het Amerikaanse bedrijf sprak in 2021 de verwachting uit dat partnerbedrijven zoals Fossil vanaf medio 2022 een Wear OS 3-upgrade zouden doorvoeren bij hun smartwatches. In oktober van 2022 was het zover en kwam Fossil met een Wear OS 3-update voor de Gen 6-smartwatches. Die update zorgde er echter voor dat gebruikers geen gebruik meer konden maken van Google Assistant. Alexa, de spraakassistent van Amazon, bleef wel beschikbaar.

De Fossil Gen 6-smartwatches kwamen in het najaar van 2021 op de markt. De klokjes draaien op een Qualcomm Snapdragon Wear 4100+-soc, ondersteunen Bluetooth 5.0, hebben een 1,28"-oledscherm met 416x416 pixels en 1GB-werkgeheugen. De opslagruimte bedraagt 8GB.