IFixit: accu, ssd en thumbsticks ASUS ROG Ally eenvoudig te vervangen

IFixit heeft een videoteardown van de ASUS ROG Ally gepubliceerd. De handheld van ASUS zou relatief eenvoudig te herstellen zijn. iFixit looft het modulaire ontwerp en meent dat de accu, de thumbsticks, de fans en de ssd relatief eenvoudig te vervangen zijn.

In de teardown demonstreert een iFixit-medewerker hoe de backplate van de ASUS ROG Ally via zes schroeven te verwijderen valt. De 40Wh-accu wordt op zijn plaats gehouden met schroeven en niet met lijmstrips, zoals dat bij de Steam Deck wel het geval is. De M.2 2230-ssd kan ook eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

De thumbstickmodules bevatten de thumbstick zelf, trilmotoren, diverse aansluitingen en de bijbehorende pcb. Het betreft een modulair ontwerp en de thumbsticks zouden eenvoudig te vervangen moeten zijn. De ROG Ally bevat twee fans en een heatsink. De fans kunnen elk apart vervangen worden, maar het is ook mogelijk om het koelingsysteem in zijn geheel te verwijderen. De speakers en de vingerafdrukscanner zijn ook te verwijderen en te vervangen, net als de rgb-ringen die rondom de thumbsticks geplaatst zijn.

De display is het enige onderdeel van de ROG Ally waar iFixit het liever anders had gezien. Het paneel wordt vastgehouden door lijm en kan maar moeizaam verwijderd worden. iFixit merkt ook op dat er voorlopig geen reserveonderdelen voor de ROG Ally beschikbaar zijn. Gebruikers die reparaties willen uitvoeren, moeten ofwel op zoek naar reserveonderdelen van derde fabrikanten, ofwel op zoek gaan naar onderdelen van andere handhelds.

ASUS heeft de ROG Ally op 13 juni uitgebracht. Het apparaat heeft een AMD Ryzen Z1 Extreme-chip aan boord. Later volgt een goedkopere variant met 'gewone' Ryzen Z1-chip, die beschikt over minder cpu-cores en een gpu met minder compute-units. De Z1 Extreme-cpu bevat acht Zen 4-cores, zestien threads en een boostclock tot 5,1GHz. De geïntegreerde gpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en beschikt over twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors. De chip heeft in totaal 24MB cache en een variabele tdp van 9 tot 30W. De non-Extreme-variant van de Ryzen Z1 heeft zes cores en een gpu met vier compute-units. De ROG Ally Extreme kost 799 euro. Hoeveel de goedkopere variant moet kosten, is nog niet bekend.