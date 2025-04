Belgische financiële waakhond vaardigt verbod uit tegen Binance

Cryptoplatform Binance mag van de Belgische financiële regulator FSMA geen virtuele munten meer aanbieden in België. Binance biedt bewaarportemonnees aan vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte en dat is volgens de FSMA verboden in België.

De FSMA meent dat Binance gebruikmaakt van zogenaamde Binance Operators; dat zijn vennootschappen die technische aspecten van de dienstverlening van het platform voor hun rekening nemen. Sommige van die vennootschappen zouden volgens de FSMA echter buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn en zijn volgens de toezichthouder dus niet gemachtigd om binnen België diensten aan te bieden van Binance.

De FSMA heeft naar eigen zeggen verschillende verzoeken bij Binance ingediend om meer informatie te krijgen, maar het bedrijf kon de praktijken niet weerleggen. De Belgische toezichthouder geeft nu aan Binance het bevel om zijn activiteiten te stoppen. Het cryptoplatform moet ook alle Belgische klanten inlichten over het besluit en de cryptografische sleutels en/of alle virtuele valuta moeten terugbezorgd worden, of overgedragen worden aan een entiteit die wel mag opereren binnen de Europese Economische Ruimte.

Binance stopt ook in Nederland per 17 juli met het aanbieden van zijn cryptohandelsplatform. Het platform heeft zich niet kunnen registreren bij De Nederlandsche Bank. Eerder kreeg Binance wel al eens een miljoenenboete van De Nederlandsche Bank omdat het platform zich niet had geregistreerd, maar wel zijn diensten aanbood. In Nederland moeten bedrijven die cryptodiensten aanbieden zich sinds 21 mei 2020 registreren bij DNB. Dit valt onder de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.