'Binance-ceo stapt op en gaat overtreden Amerikaanse antiwitwaswetten bekennen'

Changpeng Zhao gaat zijn functie als ceo van cryptohandelsplatform Binance neerleggen, melden bronnen aan The Wall Street Journal. De topman gaat ook bekennen dat hij Amerikaanse wetgeving tegen witwassen heeft overtreden.

Changpeng Zhao verschijnt dinsdagmiddag lokale tijd in een rechtbank in Seattle om zijn schuldbekentenis af te leggen, melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Binance zelf zal ook schuld bekennen in een aanklacht en akkoord gaan met het betalen van 4,3 miljard dollar aan boetes. Dat is inclusief bedragen om civiele zaken van toezichthouders te schikken.

Met de deal mag Binance mogelijk actief blijven in de Verenigde Staten, melden bronnen aan het Amerikaanse dagblad. Met de overeenkomst mag Zhao ook zijn meerderheidsbelang in Binance houden, hoewel hij dan geen leidinggevende rol meer binnen het bedrijf mag hebben. Zhao wordt op een later moment veroordeeld.

De schuldbekenningsdeal zou een einde maken aan langlopende onderzoeken naar Binance, onder meer van het Amerikaanse ministerie van Justitie, schrijft de WSJ. Het ministerie keek naar de systemen van het cryptohandelsplatform om witwaspraktijken op te sporen en te voorkomen dat individuen uit gesanctioneerde landen als Rusland en Iran gebruik konden maken van het handelsplatform, meldt de krant.

De overeenkomst bevat geen schikking met de Amerikaanse SEC. Die beurstoezichthouder klaagde Binance en Zhao in juni aan. Het platform was volgens de SEC illegaal in de VS. Het platform ging volgens de toezichthouder ook niet goed om met het geld van klanten. Binance procedeert, net als andere cryptohandelsplatforms, tegen de SEC. Zij vinden dat cryptovaluta niet onder toezicht van de SEC staan.

Het bedrijf schikt met de overeenkomst ook een civiele rechtszaak van de Commodity Futures Trading Commission. Die Amerikaanse toezichthouder stelde dat Binance jarenlang geen systemen had om terroristenfinanciering en witwaspraktijken op te sporen. Het handelsplatform gaf Amerikanen ook toegang tot handelsopties als futures en swaps, terwijl die alleen aangeboden mogen worden door gereguleerde platforms. Het handelsplatform heeft zich nooit ingeschreven bij Amerikaanse regelgevers.

Binance als handelsplatform ligt al langer onder vuur, onder meer in de VS. Het platform is sinds dit jaar ook verboden in Nederland, omdat het handelsplatform geen registratie bij de DNB kon krijgen. Cryptovalutaplatforms moeten vanwege antiwitwasrichtlijnen een dergelijke registratie aanvragen om diensten aan te mogen bieden in Nederland. Binance stelde toen aan alle Europese wetgeving te voldoen. De DNB kon wegens geheimhoudingsplicht destijds niet inhoudelijk reageren op de aanvraag van Binance.