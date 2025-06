Crypto.com krijgt DNB-boete van 2,85 miljoen euro om niet registreren in NL

Cryptovalutaplatform Crypto.com heeft een boete van 2,85 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank. Het platform had zich niet gemeld bij de toezichthouder, terwijl dat in Nederland verplicht is. Binance en Coinbase kregen eerder om dezelfde reden miljoenenboetes.

Bedrijven die in of vanuit Nederland cryptovalutadiensten aanbieden, moeten zich sinds mei 2020 registreren bij DNB. Dit is onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Crypto.com heeft zich niet geregistreerd, dus kreeg het bedrijf op 2 oktober vorig jaar de bestuurlijke boete. Die boete is pas op woensdag bekendgemaakt.

Normaliter is het boetebedrag twee miljoen euro, maar DNB verhoogde dit omdat Crypto.com in Nederland 'een groot aantal klanten heeft'. Daarnaast had het bedrijf concurrentievoordeel omdat ze geen heffingen heeft afgedragen 'en ook geen andere kosten heeft hoeven maken voor naleving van de Wwft en het doorlopend toezicht door DNB'.

Met de wet en de registratieplicht wil de overheid dat toezichthouders in de gaten kunnen houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan. Bedrijven zijn dan ook verplicht om ongebruikelijk transacties te melden. Doordat Crypto.com zich niet heeft geregistreerd, is 'mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven'. Crypto.com heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. Eerder kregen Coinbase en Binance boetes van 3,3 miljoen euro voor het uitblijven van de registratie.