DNB: cryptobeurs Binance opereert illegaal in Nederland - update

De Nederlandsche Bank heeft een waarschuwing op zijn website geplaatst over cryptovalutabeurs Binance. DNB benadrukt dat het bedrijf zonder de verplichte wettelijke registratie diensten aanbiedt in Nederland.

In de korte waarschuwing schrijft DNB dat Binance door het gebrek aan deze wettelijke registratie in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarmee handelt het bedrijf illegaal in Nederland. DNB benadrukt dat klanten door deze situatie een verhoogd risico kunnen lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

De centrale Nederlandse bank noemt twee activiteiten van Binance waarmee het bedrijf in strijd met deze wet zou handelen: het aanbieden van diensten voor wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en het aanbieden van wallets voor het bewaren van cryptovaluta. DNB meldt niet of er een onderzoek loopt en of er ingegrepen gaat worden.

Cryptovalutabeurzen en bedrijven die walletdiensten aanbieden, vallen onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank, net als bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen van fiduciair geld. DNB schrijft handhavend te kunnen optreden tegen een illegale dienstverlener. Dat kan bestuursrechtelijk via een boete of last onder dwangsom, maar het kan ook strafrechtelijk via een aangifte bij het OM.

Eerder kwam Binance om vergelijkbare redenen al in het nieuws. In mei schreef Bloomberg dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek begon naar het bedrijf. Onderzoekers die gespecialiseerd zijn in het achterhalen van witwaspraktijken en belastingontduiking zouden informatie over de cryptovalutabeurs hebben verzameld bij mensen die het bedrijf van binnenuit kennen. Binance liet toen weten dat het scherp toeziet op witwaspraktijken en dat het tools biedt die financiële instellingen kunnen gebruiken om verdachte transacties te detecteren en te melden.

Ook de Britse toezichthouder uitte zich kritisch en dat gold ook voor Duitsland. Als reactie stopte Binance onder meer al met het aanbieden van cryptofutures en -derivaten in Duitsland, Italië en Nederland. Het Financieele Dagblad schrijft dat Binance vorige maand aangaf zich te gaan registreren bij lokale toezichthouders. Binance is de grootste cryptovalutabeurs ter wereld.

Update, 16:16 uur: een woordvoerder van Binance laat in een reactie weten dat het bedrijf eerder heeft aangegeven zijn inspanningen op het vlak van compliance te verdubbelen. In dat kader is Binance volgens de woordvoerder bezig met het indienen van een aanvraag voor de benodigde registratie. Het bedrijf zegt nog niet wanneer deze registratie naar verwachting zal zijn voltooid. Verder benadrukt de woordvoerder dat Binance compliance heel serieus neemt en een 'robuust' programma heeft met tools en procedures om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan.