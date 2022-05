FIOD en OM leggen samen met exchanges beslag op 25 miljoen euro aan cryptovaluta

Het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst hebben bij tientallen verdachten beslag gelegd op cryptowallets. Daarin is voor meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta vertegenwoordigd. Diverse crypto-exchanges werkten mee.

Het gaat om wallets met cryptovaluta, zoals bitcoins en ethereum, waarop in de afgelopen maanden beslag is gelegd in verband met onderzoek naar witwassen, schrijft het OM. Verschillende crypto-exchanges in binnen- en buitenland hebben meegewerkt met het OM, de FIOD en de Landelijke Recherche. Dat is verplicht volgens de Nederlandse wet.

Van niet alle verdachten in het onderzoek is de identiteit bekend. Het gaat om zowel Nederlandse verdachten als verdachten met een buitenlandse nationaliteit, van wie de zaken volgens het OM conform internationale afspraken worden overgedragen aan buitenlandse autoriteiten.

Volgens het OM worden cryptovaluta steeds vaker gebruikt als betaalmiddel bij drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking. Criminelen zouden de cryptovaluta omzetten in stable coins, zoals USDT, om koerswisselingen tegen te gaan.