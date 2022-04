Mozilla accepteert voorlopig geen cryptodonaties meer na kritiek

Mozilla gaat onderzoeken hoe donaties in cryptomunten passen binnen de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. Zo lang het onderzoek loopt, accepteert de organisatie deze donaties niet meer. De organisatie kwam de afgelopen week onder vuur te liggen vanwege het cryptobeleid.

Dit onderzoek zal transparant verlopen, belooft de organisatie. Mozilla zegt daarbij vaak updates te gaan delen. Het onderzoek volgt na een Mozilla-tweet op oudjaarsdag waarin de organisatie het kunnen doneren in cryptomunten onder de aandacht bracht. Dit is al sinds 2014 mogelijk met bitcoin.

Hoewel het dus geen nieuw besluit was, kon de promotie op veel kritiek rekenen. Zo reageerde oprichter Jamie Zawinski dat iedereen die betrokken is bij het cryptodonatieproject 'zich moet schamen bij dit besluit om samen te werken met Ponzi-oplichters die de wereld aan het verbranden zijn'. Hiermee doelde Zawinski op de milieu-impact die cryptocurrency als bitcoin volgens onderzoek zouden hebben.

Peter Linss, ontwikkelaar van de Gecko-engine die Firefox gebruikt, viel Zawinski bij en zegt dat Mozilla 'beter had moeten zijn dan dit'. April King, een ontwikkelaar die naar eigen zeggen vijf jaar lang voor de beveiliging van Mozilla zorgde, is ook teleurgesteld. Zawinski, Linss en King zijn niet meer bij Mozilla betrokken.

Mozilla zei donderdag bij het pauzeren van de cryptodonaties dat gedecentraliseerde technologieën belangrijk blijven voor de organisatie, 'maar dat er veel is veranderd sinds we begonnen met het accepteren van cryptodonaties'. De organisatie noemde de discussie die is ontstaan daarnaast belangrijk.

Linss zegt in een reactie aan The Verge blij te zijn dat Mozilla voorlopig geen cryptodonaties meer accepteert. "Mozilla speelt een cruciale rol in het open en vrij houden van internet. Ik ben daarnaast ook dankbaar voor alle steun van Mozilla-fans." Ook Zawinski zegt blij te zijn dat Mozilla de donaties niet meer accepteert en hoopt dat Mozilla uiteindelijk besluit de cryptodonaties niet meer aan te nemen.