Twitter richt team op om mogelijkheden van crypto-integratie te onderzoeken

Twitter heeft een interne divisie opgericht die zich geheel moet focussen op cryptovaluta, blockchains en 'andere gedecentraliseerde technologieën'. Het bedrijf zegt te gaan onderzoeken wat cryptovaluta precies voor Twitter kunnen betekenen, en vice versa.

Het nieuwe Crypto-team van Twitter gaat kijken hoe het tegemoet kan komen aan de 'groeiende interesse' van creators om gedecentraliseerde apps te gebruiken voor het beheren van virtuele goederen en valuta, aldus Tess Rinearson, het hoofd van Twitter Crypto. De rest van het Twitter Crypto-team moet momenteel nog opgebouwd worden.

Rinearson zegt dat het team nauw gaat samenwerken met een ander Twitter-team, Bluesky, om 'sociale media te decentraliseren'. Bluesky werd in december 2019 voor dit doel opgericht, omdat de ceo van Twitter van mening was dat decentralisatie 'belangrijke problemen' van sociale media op kan lossen. Zo zou gecentraliseerde moderatie over de lange termijn niet schaalbaar zijn zonder mensen te veel te belasten, schreef de ceo toentertijd.

In september voegde Twitter al de mogelijkheid toe voor gebruikers om creators fooien te geven in bitcoins. Ook zei het platform toen al manieren te onderzoeken om non-fungible tokens te implementeren op Twitter-profielen. Volgens Rinearson is er echter 'nog veel meer te onderzoeken' op het vlak van cryptovaluta.