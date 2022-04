Valve weert games van Steam die nft's en crypto verschaffen en laten verhandelen

Valve heeft verboden dat gameontwikkelaars spellen aanbieden op Steam die 'gebouwd zijn op blockchain-technologie die nft's of cryptovaluta verschaffen of laten verhandelen'. Zeker een game, Age of Rust, is daarom van het platform af gestuurd.

Valve heeft daartoe een regel toegevoegd aan zijn regels en richtlijnen voor ontwikkelaars op Steam, onder het kopje 'wat je niet mag publiceren op Steam'. Als gevolg van de regel is in ieder geval de game Age of Rust van het platform af gegaan. Light Nite, een game die in september al geweerd werd, is mogelijk om dezelfde reden afwezig. Op de Store-pagina's staat dat dat gebeurd is 'op verzoek van de uitgever', maar dat lijkt gezien de nieuwe regel van Valve niet te kloppen.

Valve zelf geeft geen reden voor de maatregel. De ontwikkelaar van Age of Rust stelt op Twitter dat de reden voor de ban is dat 'nft's waarde hebben'. Dat lijkt niet helemaal te kloppen, aangezien Steam Marketplace-goederen gekocht kunnen worden met echt geld, wat ze ook een bepaalde waarde geeft.

Hoewel Valve geen reden geeft voor de regel, gaat Epic-voorman Tim Sweeney er wel op in. Hij vertelde vorige maand dat Epic 'van nft's afblijft omdat de gehele sector momenteel een wirwar is van oplichting, interessante gedecentraliseerde techstichtingen en nog meer oplichting'. Desgevraagd vertelt Epic wel aan The Verge dat de games op het platform niet geweerd worden, wat lijkt te betekenen dat de afkeer alleen slaat op Epics eigen games.

Een nft fungeert als een soort digitaal certificaat van eigendom. Tweakers heeft eerder dit jaar een achtergrondverhaal over nft's geschreven. De non-fungible tokens worden soms voor miljoenen dollars verhandeld.