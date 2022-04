Twitter maakt fooien geven in bitcoin mogelijk en onderzoekt integratie nft's

Twitter gaat het mogelijk maken voor gebruikers om eenvoudig betaallinks aan tweets of hun profiel toe te voegen, om zo fooien te ontvangen van volgers. Daarnaast onderzoekt het platform manieren om gebruikers nft's te laten weergeven op hun profiel.

In een blog schrijft het hoofd productontwikkeling Esther Crawford wat precies de bedoeling is van het fooisysteem op Twitter. Wanneer gebruikers een favoriet account hebben of waardering willen tonen voor de berichten van een profiel, kan met het fooisysteem een financiële bijdrage als waardering worden gegeven. De functionaliteit wordt de komende dagen uitgerold voor alle gebruikers.

Wanneer een profiel het fooisysteem activeert komt in de bio een icoontje te staan dat aangeeft dat het account fooien accepteert. In totaal kunnen er op dit moment negen betaalsystemen aan het systeem van Twitter worden gekoppeld, waaronder Patreon en GoFundMe. De transactie kan via een van de ondersteunde betaaldiensten binnen de Twitter-app worden voltooid. Twitter schrijft dat het geen transactiekosten rekent.

Naast de betaalsystemen waar met lokale valuta kan worden betaald, staat Twitter ook bitcoinbetalingen toe via Strike. Mochten gebruikers geen gebruik willen maken van Strike, dan kunnen ze ook een bitcoinadres toevoegen aan hun profiel voor directe bitcoinbetalingen.

Naast het mogelijk maken van het geven van fooien in cryptovaluta is Twitter ook aan het onderzoeken of ze non-fungible tokens kunnen integreren op het platform. Volgens Crawford is er steeds meer 'interesse in apps die gebruikmaken van de blockchain', waaronder dus ook nft's zegt Crawford tegenover Bloomberg. Twitter wil het voor gebruikers mogelijk maken om hun nft's weer te geven op hun account, waarbij door Twitter geverifieerd is dat de nft daadwerkelijk van hun is.