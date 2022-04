De Koninklijke Bibliotheek archiveert oude homepages van XS4ALL-klanten

De Koninklijke Bibliotheek heeft de homepages van XS4ALL-klanten uit de periode van 1993 tot 2001 gearchiveerd als onderdeel van de KB-webcollectie. Het gaat om ruim 18.848 pagina's die veelal nergens anders gearchiveerd zijn. Daarmee begon de KB in 2019.

De archivering gebeurde in samenwerking met de stichting SIDN, die verantwoordelijk is voor domeinregistratie in Nederland, en wordt aangestuurd door Conservator Digitale Collecties Kees Teszelszky van de KB. Hij legt uit dat veel homepages van XS4ALL zo oud zijn dat geen andere website er nog naar linkt, waardoor ze voor Google en crawlers van het Internet Archive onvindbaar zijn en daardoor niet eerder gearchiveerd zijn. Het archiveren werd hierdoor 'puur handwerk', volgens Teszelsky.

Teszelsky selecteerde zelf welke homepages gearchiveerd zouden worden en welke niet. De onderbouwing schreef hij in de collectiebeschrijving van de KB. Niet elke pagina werd gearchiveerd, onder meer als een pagina te veel op een andere lijkt of omdat de eigenaar van een pagina geen toestemming verleende. Van de 18.848 pagina's die bewaard zijn, erkent de KB er 413 als 'topstukken'. Dit zijn pagina's met 'uitzonderlijke cultuurhistorische waarde'. Voorbeelden daarvan zijn de digitale metro van De Digitale Stad, het virtuele huis van Liesbet en de Nederlandse versie van Hamster Dance, een van de eerste internetmemes.

Alle gearchiveerde homepages zijn met een lidmaatschap op de KB te bekijken en te bestuderen in de leeszaal van de KB. De KB begon met verzamelen in 2019, toen KPN aankondigde de zelfstandigheid van XS4ALL op te heffen. 30 juni dit jaar was de collectiebeschrijving afgerond. Stichting SIDN gaat vervolgonderzoek doen samen met hoogleraar Digital Humanities Susan Aarsman van de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar de persoonlijke verhalen achter de homepages.