KPN stopt hostingdiensten XS4ALL per 1 oktober

KPN stopt per 1 oktober met de hostingdiensten van zijn merknaam XS4ALL. De provider meldt klanten dat ze voor die tijd hun domeinnaamreservering, webhosting of e-mail op eigen domeinnaam bij een andere partij moeten onderbrengen.

KPN's XS4ALL meldt het stoppen met de hostingdiensten per 1 oktober in een e-mail aan klanten en op de website xs4all.nl/hostingdiensten. In de praktijk betekent de stap dat de provider stopt met domeinnaamreservering, e-mail op domein en webhosting. Klanten die deze diensten afnemen dienen deze op te zeggen of over te stappen op een andere aanbieder. Voor deze laatste stap verstrekt XS4ALL een verhuiscode, waarmee een derde partij de domeinnaam kan overnemen. Wie op 1 oktober nog geen actie heeft ondernomen, verliest automatisch toegang tot de diensten.

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven legt de link met het opgaan van XS4ALL in KPN en spreekt van 'ontmanteling op stiekeme wijze', omdat de wijziging nog niet aan alle klanten is gecommuniceerd en de hostingpagina van XS4ALL nog online staat. De provider Freedom, ontstaan via het actiecomité en ontevreden klanten die het niet eens waren met KPN's voornemen om te stoppen met XS4ALL, zou nu versneld zijn sharedhostingdiensten willen aanbieden aan klanten.

KPN maakte begin 2019 bekend te stoppen met XS4ALL, maar na veel kritiek, weglopen van klanten en het opzetten van een alternatieve provider door critici, liet het bedrijf begin 2020 weten dat de merknaam toch gehandhaafd blijft, met de belofte dat klanten dezelfde dienstverlening van hetzelfde team zouden krijgen. Wel zou als onderdeel van de integratie in KPN de infrastructuur van XS4ALL samengevoegd wordt met die van KPN en de aparte bv en de ondernemingsraad opgeheven worden.