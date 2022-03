KPN stopt per 24 december met merknaam XS4ALL voor nieuwe klanten

Vanaf 24 december is het niet meer mogelijk om een nieuw internetabonnement af te sluiten bij KPN-merk XS4ALL. Nieuwe klanten worden vanaf dan doorverwezen naar het aanbod van KPN. Bestaande klanten worden vanaf januari 2022 overgezet naar KPN-systemen.

Voor huidige XS4ALL-klanten blijft KPN die merknaam gebruiken, maar de naam zal dus niet meer ingezet worden voor het werven van nieuwe klanten en vermoedelijk daarmee ook uit beeld verdwijnen. Actiecomité XS4ALL Moet Blijven, dat zich in de afgelopen jaren hard maakte voor het behoud van de provider, ziet deze stap als het definitieve einde van de provider en heft zichzelf op. Uit dat actiecomité is ook de nieuwe provider Freedom Internet voortgekomen.

Huidige klanten van XS4ALL worden vanaf begin 2022 gefaseerd onderbracht bij KPN-systemen, schrijft de provider. Daarover krijgen ze minimaal een maand eerder een bericht. XS4ALL-klanten behouden volgens KPN hun huidige abonnement, e-mailadressen en specifieke diensten zoals een malwarefilter en dnssec. De bestaande XS4ALL-abonnementen worden echter overgezet naar de techniek van KPN, waardoor er vrijwel geen verschil is met KPN-abonnementen.

KPN was al langer van plan om XS4ALL-klanten over te zetten. Begin vorig jaar bleek uit een interne brief dat het plan was om dit voor het begin van 2022 af te ronden. Diverse aanvullende diensten van XS4ALL zijn in het afgelopen jaar al gewijzigd of geschrapt. Ook het bedrijf XS4ALL was sinds 1 maart vorig jaar al opgeheven. KPN zei echter van plan te zijn om de merknaam te blijven gebruiken.