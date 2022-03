Anti-ddos-dienst NaWas komt via overeenkomst met BelgiumIX beschikbaar in België

De Nationale Wasstraat tegen DDoS-aanvallen, ofwel NaWas, wordt via een samenwerking met BelgiumIX beschikbaar voor Belgische klanten van die internetexchange. De NaWas is opgericht door de Nederlandse organisatie NBIP.

BelgiumIX-klanten kunnen voortaan bij een ddos-aanval al het verkeer via de NaWas sturen, die het verkeer filtert en naar de BelgiumIX-servers stuurt. Zo kunnen klanten 'enkele minuten' nadat de aamva; start weer online zijn, ook al gaat de aanval zelf door. Internetexchange BelgiumIX werkt met tien datacenters in onder meer Brussel, Gent en Antwerpen. NaWas via BelgiumIX kost voor 'kleine operatoren' niks extra's, zegt de internetexchange.

NaWas is een dienst van de Nederlandse Nationale Beheersorganisatie Internet Providers, ofwel NBIP, en wordt sinds 2014 aan Nederlandse providers aangeboden. Het idee van NaWas is dat individuele providers zelf geen anti-ddos-maatregelen hoeven te implementeren, wat normaliter gepaard gaat met hoge kosten. In plaats daarvan regelt de NaWas dit.

In september sprak Tweakers met NBIP-directeur Octavia de Weerdt. In dat interview gaf De Weerdt al aan de NaWas te willen uitbreiden naar meer Europese landen. Destijds waren er al aansluitingen met een exchange in Turijn en Londen. In het afgelopen jaar verwerkte de NaWas 1600 aanvallen; in het afgelopen kwartaal waren er aanvallen van meer dan 300Gbit/s.