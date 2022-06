Staatssecretaris: ddos-aanvallen zijn niet te voorkomen

Ddos-aanvallen op bedrijven en providers zijn niet te voorkomen, maar het is wel mogelijk de impact ervan te verkleinen. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Ze ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor publiek-private samenwerkingen.

Keijzer reageert in een Kamerbrief op vragen van de VVD over de ddos-aanvallen die recent plaatsvonden op Nederlandse providers. De staatssecretaris zegt dat door samenwerkingen tussen overheidsinstanties en bedrijven de impact kleiner kan en de weerbaarheid groter. Keijzer verwijst specifiek naar het Digital Trust Center en het Nationaal Cyber Security Centrum, en de bedrijven met wie zij samenwerken om het 'Landelijk Dekkend Stelsel' van cybersecurityorganisaties te vormen. "Binnen dit stelsel kan informatie over bijvoorbeeld digitale kwetsbaarheden en ddos-aanvallen worden gedeeld tussen publieke en private partijen, met als doel de slagkracht van de partijen te vergroten", schrijft Keijzer.

De VVD wilde van de staatssecretaris weten hoe groot de schade van ddos-aanvallen is, en dan specifiek op het midden- en kleinbedrijf. Dat kan Keijzer niet beantwoorden. De beschermende organisatie NaWas van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers maakt geen onderscheid in ddos-aanvallen op grote en kleine bedrijven of overheden. Ook de totale schadepost is niet bekend. Keijzer: "Een inschatting van de economische schade als gevolg van een verstoring van het internet als gevolg van een ddos-aanval is niet te maken omdat het afhangt van een groot aantal factoren zoals de omvang van de verstoring, de duur van de verstoring en welke diensten worden getroffen."