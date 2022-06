T-Mobile claimt landelijke dekking te hebben met 5G

Provider T-Mobile claimt in Nederland landelijke dekking te hebben met 5G. Dat is gebeurd met antennes op de 700MHz-frequentie, die de provider in handen kreeg met de veiling in juli. De provider had landelijke dekking beloofd voor het einde van het jaar.

Landelijke dekking betekent volgens T-Mobile dat 90 procent van Nederland in een gebied woont waar buiten 5G te ontvangen is. De landelijke dekking is relatief eenvoudig, omdat T-Mobile in het verleden veel masten heeft gebouwd voor zijn 3G-netwerk op de 2100MHz-frequentie en die nu kan gebruiken voor het 700MHz-netwerk met 5G.

Om een landelijk dekkend 3G-netwerk te bouwen op 2100MHz is een netwerk nodig van veel masten dicht op elkaar. Met het omzetten van een deel van die masten is het daardoor al mogelijk om op de 700MHz-frequentie een landelijk dekkend netwerk te maken.

T-Mobile had als onderdeel van zijn beloftes bij de overname van Tele2 gezegd dat het voor eind 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk zou gaan aanbieden. De provider loopt naar eigen zeggen voor op schema, omdat het nu al is gelukt. Desondanks is op de dekkingskaart te zien dat hoewel het netwerk landelijk dekkend is, er nog lang niet overal dekking is. Veel plekken, vooral buiten bewoonde gebieden, ontbreken nog.

Omdat T-Mobile 5G aanbiedt op 700MHz, ligt de snelheid in veel gevallen niet veel hoger of zelfs lager dan bij 4G. Dat bleek ook bij de recente testen die Tweakers heeft gedaan op het netwerk. De reden is dat 5G werkt op alleen de 700MHz-band, terwijl 4G op meerdere frequenties zit. De hogere snelheden komen door meerdere frequenties te combineren, iets dat komende jaren met 5G ook steeds meer kan gaan gebeuren.