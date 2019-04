Kabinet: 5g is veilig, zolang de blootstelling onder de limieten blijft

Volgens de ministeries van Economische Zaken en van Klimaat en Medische Zorg en Sport is 5g veilig voor mensen, zolang de blootstelling eraan onder de limieten blijft. Deze limieten zijn nu nog Europese aanbevelingen. Volgens de ministeries worden deze vastgelegd in de wet.

De twee ministeries wijzen in hun Kamerbrief op de Gezondheidsraad, die aangeeft dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid zolang de limieten gehanteerd worden. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de brief verwijst naar een onderzoek over de invloed van telecomsignalen op kinderhersenen. Op dit moment hanteert 'de industrie' Europese blootstellingslimieten, zeggen de ministeries. Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Volgens de brief zijn de veiligheidsmarges 'vijftig keer lager' dan het niveau waarboven gezondheidseffecten kunnen optreden. Hierbij is ook rekening gehouden met kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.

De strengste limiet is 28V/m. Op straatniveau wordt op dit moment volgens de ministeries 'in de meeste gevallen' 0,5 tot 3V/m gemeten, in een woning zou dit 1V/m zijn. Dit is 'ver' onder de strengste blootstellingslimiet. Alle metingen zijn volgens de brief ook te vinden op de website van het Antennebureau.

De limieten gaan over Europese adviezen. Het is de bedoeling dat deze wettelijk worden vastgelegd. De ministeries melden in hun kamerbrief niet binnen welke termijn dat moet gebeuren. Wel zeggen de ministeries dat ook 5g onder deze limieten zal moeten vallen. In dat geval zou 5g volgens de ministeries geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Voor de conclusie van de Kamerbrief beroepen de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat zich op het eerder genoemde oordeel van de Gezondheidsraad, evenals onderzoeken van die raad en meerdere onderzoeksplatforms. Uit de Kamerbrief blijkt dat er 'geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied'. Wel loopt er nog een grootschalig onderzoek genaamd Cosmos. Hierin worden 'enkele honderdduizenden' mensen gevolgd, met het doel langetermijngezondheidseffecten te achterhalen. Onderzoekers leggen het gebruik van telecommiddelen vast en meten de gezondheidsstatus van deelnemers gedurende de tijd. Zo kunnen verbanden tussen blootstelling en gezondheid worden onderzocht, aldus de brief. Nederland is een van de deelnemende landen.

De Kamerbrief is een reactie op onder meer een brief van stichting ElektroHyperSensitiviteit. Die stichting vroeg volgens de ministeries meer aandacht naar onder meer het optreden van mogelijke gezondheidsrisico's van blootstelling aan straling. Ook wijst de stichting op The 5G appeal, een groep van onderzoekers en dokters die de EU vragen te stoppen met de realisatie van 5g. De telecomtechniek zou mogelijk ernstige medische bijwerkingen hebben. De groep roept op om meer onafhankelijk onderzoek uit te voeren voordat de techniek breed beschikbaar komt.

Volgens de Kamerbrief baseren deze publicaties zich op onderzoek waarbij biologische effecten zijn waargenomen bij cellen, planten en dieren. Deze groepen zijn echter 'vaak' blootgesteld aan niveaus boven de blootstellingslimieten, aldus de brief. Daarnaast zijn de genoemde effecten op mensen, zoals het opwarmen van delen van het lichaam door signalen, veranderingen die volgens het Kennisplatform EMV 'niet tot gezondheidsschade leiden'.

Begin april gaf de Tweede Kamer aan eerst meer te willen weten hoe het zit met eventuele gevaren rondom 5g, voordat zou worden begonnen met de techniek, zo schreef het AD. Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet die wens niet deelt, daar het kabinet van mening is dat 5g veilig is, zolang de providers zich houden aan de limieten. Wel blijft het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten naar eigen zeggen op de voet volgen, waaronder het eerder genoemde Cosmos-project. Ook wil het kabinet de transparantie en voorlichting omtrent de straling versterken.

Niet alleen in Nederland gaan stemmen op voor meer onderzoek naar 5g. Zo had Brussel de eerste Belgische stad moeten worden met 5g, maar daar stak de Brusselse minister van Leefmilieu begin april een stokje voor. Volgens De Tijd zei ze dat Brusselaars 'geen laboratoriumratten' zijn, wier 'gezondheid ingeruild wordt voor winst'. Zij stelt dat het vooralsnog niet mogelijk is burgers te verzekeren dat ze beschermd zijn voor de techniek. Overigens loopt de planning voor de veiling van 5g-licenties in België uit, mogelijk is die pas halverwege of eind 2020. In Nederland verwacht T-Mobile eind 2020 een landelijk dekkend 5g-netwerk te kunnen realiseren.