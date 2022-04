Gezondheidsraad: schort gebruik 26GHz-band 5g op tot meer onderzoek is gedaan

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een adviesrapport uitgebracht over 5g-frequenties en de eventuele gevolgen voor de gezondheid. Een van de adviezen luidt de ingebruikname van de 26GHz-frequentiebanden op te schorten tot er meer onderzoek is gedaan.

In het rapport stelt de raad dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van de blootstelling aan frequenties rond de 26GHz, ofwel de mmWave-frequenties. Op basis daarvan komt de Gezondheidsraad met het advies om experimenteel onderzoek te doen naar de blootstelling in elektromagnetische velden in de 26GHz-frequentieband met niveaus onder de ICNIRP -limieten. Zolang de mogelijke gezondheidsrisico's hiervan niet zijn onderzocht, zou deze frequentieband niet in gebruik moeten worden genomen, luidt het advies.

De raad schrijft dat het niet eerder heeft gerapporteerd over de frequentieband rond 26GHz en dat de interne onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad, die vooral uit hoogleraren en universitaire docenten bestaat, gezocht heeft naar onderzoeken over gezondheidsveranderingen bij blootstelling aan frequenties tussen 20 en 40GHz. De raad schrijft dat bij deze frequenties enkel epidemiologische studies beschikbaar zijn naar beroepsmatige blootstelling aan radargolven. De velden van deze frequenties dringen niet verder door in het lichaam dan de huid, aldus de Gezondheidsraad.

Veel van deze onderzoeken zijn volgens de raad echter niet bruikbaar, omdat de radarsystemen frequenties gebruiken die niet tussen de 20 en 40GHz vallen, of omdat niet duidelijk werd gemaakt welke radarsystemen of frequenties werden gebruikt. Naast radarinstallaties kan ook gedacht worden aan politiesnelheidsmeters, aangezien die onder meer op 24GHz opereren. Verder wordt de band rond 26GHz op dit moment gebruikt voor straalverbindingen, zelfrijdende auto's en cameratoezicht in stadions. Uiteindelijk zal 26GHz ingezet worden om de capaciteit en de snelheden van de 5g-netwerken te vergroten, maar de Gezondheidsraad zegt dat dat in Nederland in ieder geval niet op korte termijn zal gebeuren.

In het rapport geeft de Gezondheidsraad nog een paar andere adviezen. Zo wil de raad dat er voor, tijdens en na de uitrol van 5g-systemen sprake is van monitoring van de blootstelling. De commissie stelt vast dat de lagere frequentiebanden tot 3,5GHz al jaren in gebruik zijn bij telecomtoepassingen en wifi en dat dit niet heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade. Op basis daarvan ziet de raad geen reden om het gebruik van de frequenties te stoppen of beperken.

Verder wil de commissie dat er meer epidemiologisch onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen blootstelling aan gebruikte 5g-frequenties en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Ook adviseert de commissie om de nieuwste richtlijnen van de ICNIRP in Nederland te gebruiken als basis voor het blootstellingsbeleid. Daarbij zegt de commissie wel het volgende: 'Omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden, adviseert de commissie om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.'

Vorig jaar gaf het kabinet in een Kamerbrief aan dat 5g veilig is, mits de blootstelling onder de limieten blijft. Dat oordeel was afkomstig van de Gezondheidsraad, waar de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris voor Economische Zaken zich toen mede op baseerden.