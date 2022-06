Consultatie voor 3,5GHz-veiling die 300 miljoen euro moet opbrengen begint

De Nederlandse overheid is een consultatie gestart voor de 3,5GHz-frequentieveiling voor 5G. De veiling moet minimaal 300 miljoen euro opleveren en minstens drie providers moeten frequentieruimte afnemen. Vanaf 1 september 2022 mag de frequentieruimte ingezet worden.

De consultatie draait om het blok van 3450MHz tot 3750MHz dat binnen de 3,5GHz-band geveild gaat worden voor 5G-gebruik. Deze veiling moet in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden, de winnende providers moeten vanaf 1 september 2022 de 3,5GHz-band kunnen gebruiken voor 5G. De veiling gaat bestaan uit drie fasen. In de eerste fase worden drie vergunningen van 60MHz geveild, in de tweede fase worden twaalf vergunningen van 10MHz geveild. Op die manier wordt de volledige 300MHz geveild.

In de laatste, derde fase kunnen de winnaars uit de eerste twee fasen bieden op de precieze plekken die ze willen in de frequentieband. De Europese Commissie wees er eerder op dat voor efficiënte inzet van 5G, grote, aaneengesloten frequentieblokken van voorkeur zijn. De Commissie zegt dat deze blokken 'bij voorkeur' minimaal 80MHz tot 100MHz groot zijn.

Met de opzet in drie frasen krijgen 'alle potentieel geïnteresseerde partijen' volgens de overheid de kans om op frequentieruimte te bieden. Zo kunnen partijen die veel of juist minder frequentieruimte nodig hebben bieden, zegt de overheid. Tegelijkertijd mag een provider maximaal veertig procent van de te veilen frequentieruimte winnen. Zo moeten er minimaal drie winnaars uit de veiling komen. Wel is er een voorgestelde reserveprijs van in totaal 300 miljoen euro. Na de veiling worden alle winnende partijen bekend gemaakt, inclusief het biedproces. Voorafgaand aan en tijdens de veiling maakt het ministerie van Economische Zaken geen informatie bekend over de deelnemers.

Als onderdeel van de 3,5GHz-veiling worden er geen nieuwe, specifieke dekkingseisen gesteld. In de eerdere 5G-veiling zijn er namelijk al dekkingseisen gesteld, namelijk dat op 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente 'kwalitatief goede mobiele dekking' moet worden geleverd. De eerdere 5G-veiling leverde 1,23 miljard euro op. Dat was hoger dan het minimumbedrag van 915 miljoen euro dat destijds was vastgesteld.

De consultatie is op maandag gestart en loopt tot en met 28 juni. Na de consultatie publiceert het ministerie de definitieve veilingregelgeving en start de aanvraag- en beoordelingsprocedure.

Vanwege de 3,5GHz-veiling is het Nederlandse Nationaal Frequentieplan gewijzigd, om ruimte te maken voor de 5G-aanbieders. De huidige gebruikers van de 3,5GHz-band moeten daarom binnen de frequentieruimte verhuizen, of moeten diensten elders aanbieden. Een van de huidige 3,5Ghz-gebruikers, Inmarsat, is het hier niet mee eens en heeft een rechtszaak aangespannen tegenover de Nederlandse overheid. Het is niet bekend wanneer deze rechtszaak dient. Inmarsat heeft in het Friese Burum een satellietgrondstation staan voor onder meer noodcommunicatie met boten op zee.