'112 voor schepen' bedreigt supersnel 5G

Sommige lezers zien het al boven in hun telefoonscherm staan: het 5G-icoontje. Deze nieuwe generatie van mobiele datacommunicatie belooft een hogere datasnelheid, lagere latency en een grotere capaciteit dan 4G. De huidige 5G-abonnees zullen daar echter op dit moment weinig van merken. Naarmate de backbone van de providers overgaat op 5G-hardware, zal het wel een stukje sneller worden, maar voor de échte snelheidswinst zijn andere frequenties nodig. Vooral de frequenties in de 3,5GHz-band worden als belangrijk gezien, maar die band is al in gebruik door een bedrijf dat zegt er niet op de korte termijn mee te kunnen stoppen. Het conflict daarover leidde zelfs tot een rechtszaak tussen die gebruiker en de Nederlandse overheid.

Het ministerie van Economische Zaken wil in het eerste kwartaal van 2022 de frequenties binnen de 3,5GHz-band veilen voor mobiel gebruik. Op 1 september moeten de providers hun zo verworven 3,5GHz-frequenties kunnen inzetten voor 5G. De bedrijven en organisaties die nu de 3,5GHz-band gebruiken, moeten daar straks mee stoppen of binnen de band plaatsmaken voor de providers. Voor de meeste bedrijven en organisaties die nu de 3,5GHz-band gebruiken, is een oplossing gevonden. Een van die gebruikers is alleen niet zo tevreden met wat het ministerie heeft voorgesteld. Het gaat om Inmarsat, een Brits satellietcommunicatiebedrijf dat wereldwijd satellietverbindingen levert aan de scheepvaart, militairen, luchtvaartmaatschappijen en andere organisaties. In het Friese Burum heeft Inmarsat schotels staan voor onder meer noodcommunicatie met zeeschepen. Het ministerie wil dat dit bedrijf in Nederland stopt met het gebruiken van de 3,5GHz-band en dus de noodcommunicatieschotels naar het buitenland verhuist. Als reactie hierop stapte Inmarsat in maart naar de rechter.

Om te begrijpen waarom de twee partijen elkaar voor de rechter gaan zien, is het belangrijk om iets meer te weten over de 3,5GHz-band. Deze loopt van 3400 tot 3800MHz en wordt nu dagelijks gebruikt door allerlei bedrijven en organisaties, denk aan lokale aanbieders zoals luchthavens en zeehavens, maar voor dit verhaal zijn de satellietverbindingen het belangrijkst. In Burum staan satellietgrondstations die nu de 3,5GHz-band gebruiken om te communiceren met satellieten. Onder meer de inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben daar satellietschotels staan die de 3,5GHz-band gebruiken. Deze schotels verhuizen naar het buitenland; naar welk land is nog niet bekend.

Grutte Earen

Inmarsat is echter niet van plan om de satellietstations te verhuizen uit Grutte Earen, zoals het grondstationpark ook heet. Het Britse bedrijf gebruikt de schotels nu voor communicatiediensten die het aan overheden, militaire organisaties, hulpinstanties, mediabedrijven en andere ondernemingen levert. Het gaat hierbij om communicatiediensten in afgelegen gebieden of in gebieden waar geen ander betrouwbaar communicatienetwerk beschikbaar is.

Een video van Inmarsat over een nieuw satellietgrondstation dat in 2020 is geplaatst

Onder die communicatiediensten valt het Global Maritime Distress and Safety System, of Gmdss. Deze dienst verzorgt maritiem nood- en spoedverkeer via satellieten. Via de Grutte Earen-schotels verzorgt Inmarsat naar eigen zeggen tussen de 40 en 50 procent van alle noodoproepen op zee. Het gaat om een deel van de Atlantische en Indische Oceaan, waar 45.000 schepen aan Gmdss gekoppeld zouden zijn. In 2020 waren er 164 meldingen via Burum. Volgens Inmarsat gaat het hierbij om 'levensreddende communicatie' die door het bedrijf gratis wordt aangeboden.

Essentiële communicatie

Essentiële communicatie, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een Kamerbrief. In diezelfde Kamerbrief zegt Keijzer echter ook dat Inmarsat die diensten volgend jaar niet meer mag leveren vanuit Burum, vanwege 5G. Inmarsat gebruikt namelijk een deel van de 3,5GHz-band, het blok van 3550 tot 3650MHz, voor het satellietverkeer. Hierin heeft Inmarsat weinig bewegingsvrijheid; het is een hardwarematige beperking van de meeste satellieten die Inmarsat nu voor Gmdss gebruikt. Op dit moment wordt Inmarsats verkeer beschermd via het Nationaal Frequentieplan 2014. Deze bescherming vervalt echter per 1 september 2022 om de frequentieband voor 5G te kunnen gebruiken.

Volgens dat plan gaat de frequentieruimte er vanaf 1 september 2022 zo uitzien: de blokken van 3400 tot 3450MHz en van 3750 tot 3800MHz worden gereserveerd voor lokaal gebruik. Lokale partijen die nu dus de 3,5GHz-band gebruiken, moeten daar in september 2022 naartoe gemigreerd zijn. De rest, het stuk van 3450 tot 3750MHz, wordt dan beschikbaar gesteld voor 5G. Daarmee hebben de providers in totaal 300MHz te verdelen. Geen frequentieruimte meer voor Inmarsat dus; in de tweede helft van 2022 mag het daarom die 3,5GHz-band niet meer gebruiken.

