Getest: 5g in Nederland

“Kijk, kijk, zie hoe hard het gaat, we gaan richting 65Mbit/s!” Ik zit in een busje op een industrieterrein in Diemen. Het is 2010 en Tele2 wil voor het eerst laten zien waartoe 4g in staat is. Het busje hangt aan een 2,6GHz-netwerk bij het hoofdkantoor van de provider, die inmiddels samen is gegaan met T-Mobile. Naast me zit een topman die de voor toen ongelofelijk hoge snelheden benadrukt, maar ook zegt dat een landelijk dekkend netwerk op deze frequentie er niet in zit.

Inmiddels is 65Mbit/s niet verbazingwekkend snel meer. Het is ongeveer gemiddeld. Sterker nog, providers die een mobiel netwerk bouwen rond de net geveilde 700MHz-frequentie, moeten op termijn altijd minimaal 8Mbit/s bieden. Snelheden van boven de 100Mbit/s zijn al lang geen uitzondering meer.

En nu is er dan 5g. Zo spannend is 5g allemaal niet. Providers praten er al jaren over. In 2014, toen Nederland en België aan het wennen waren aan 4g, ging het op telecombeurzen al over 5g. De technologie was er nog niet, maar de plannen waren er wel: lagere latency, grotere bandbreedte, meer frequenties en een netwerk voor veel meer toepassingen. Met toekomstbeelden als operaties op afstand en vergaderen via hologrammen probeerden providers en telecombedrijven de visie over te brengen.

Maar zoals altijd als er een nieuwe generatie mobiel netwerk live is, is er niet veel te beleven. Bij 3g ging het veel over multimedia, maar het duurde jaren voordat telefoons en mensen het netwerk echt goed gingen gebruiken. De grote belofte van 4g was meer bandbreedte voor iedereen en die belofte loste het nieuwe netwerk prima in, maar in eerste instantie was 4g nog niet echt spectaculair snel.

Nu zijn de eerste 5g-netwerken live. In het voorjaar konden we al aan de slag met Vodafones 5g-netwerk, dat begon op dezelfde frequenties als 4g. Intussen hebben KPN en T-Mobile hun 5g-netwerken live gezet op eigen frequenties. Tijd om de netwerken te testen.

Dit verhaal is mede tot stand gekomen dankzij de kennis en inzichten van Sorcerer8472, The_Wireless_Guy en jk-5 van Antennekaart.nl. Dank jullie wel!