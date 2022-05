Tele2 introduceert 5G-abonnementupgrade voor twee euro per maand

Tele2 biedt voor nieuwe en verlengende klanten een 5G-upgrade aan, waarmee zij toegang krijgen tot 5G. Deze upgrade kost twee euro per maand en is maandelijks opzegbaar. Tele2 gebruikt het mobiele netwerk van T-Mobile, deze provider activeerde het 5G-netwerk afgelopen juli.

Wie nu een abonnement afsluit via de Tele2-webwinkel kan kiezen voor een 4G- of 5G-abonnement. Dit laatste abonnement is volgens de provider 'stabieler en straks sneller'. De maandelijks opzegbare 5G-abonnementupgrade is vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten die een nieuw abonnement afsluiten of een bestaand abonnement verlengen. Tele2 zegt wel dat 'binnenkort' huidige Tele2-abonnees ook deze upgrade kunnen toevoegen aan hun abonnement.

De provider gebruikt sinds de fusie met T-Mobile het mobiele netwerk van T-Mobile. T-Mobile activeerde het 5G-netwerk op dinsdag 28 juli. Voor T-Mobile-abonnees met een Unlimited- of Unlimited Plus-abonnement is 5G gratis, anders betalen klanten ook twee euro per maand extra. Tele2-klanten met een Unlimited-abo betalen wel twee euro per maand extra voor 5G-toegang. T-Mobile claimt sinds eind oktober landelijke dekking te hebben met het 5G-netwerk, via de 700MHz-frequentie.

Tele2 is de vierde provider die 5G inschakelt, na T-Mobile, KPN en Vodafone. Het 5G-netwerk zal vooralsnog nauwelijks tot niet sneller zijn dan het bestaande 4G-netwerk, daarvoor moeten eerst onder meer hogere frequenties worden vrijgegeven, zoals de 3,5GHz-frequentie. De veiling voor deze frequentieband staat gepland voor 2022. Op 1 september 2022 kunnen de winnende providers deze frequentie gebruiken voor 5G.